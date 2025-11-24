Ngày 24/11: Giá heo hơi giao động trong khoảng 46.000 - 53.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (24/11) mở cửa tuần mới trong trạng thái ổn định trên cả ba miền. Thị trường không có biến động so với ngày hôm qua, trong đó miền Bắc tiếp tục dẫn đầu với mức cao nhất 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ổn định trên cả ba miền. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang khi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên cùng giữ mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai duy trì mức 52.000 đồng/kg.

Tuyên Quang và Phú Thọ vẫn neo tại 52.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu và Điện Biên tiếp tục thu mua ở mức 50.000 đồng/kg; Sơn La giữ mức 51.000 đồng/kg.

Toàn vùng miền Bắc hiện giao dịch trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay đứng yên so với cuối tuần trước. Giá trong vùng dao động từ 46.000 đến 51.000 đồng/kg.

Trong đó, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng duy trì mức 51.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Đắk Lắk ổn định ở mức 49.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục giữ mức 46.000 đồng/kg, còn Quảng Ngãi và Gia Lai ổn định quanh 47.000 đồng/kg; Khánh Hòa hiện ở mức 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay vẫn khá trầm lắng khi giá không có thay đổi so với hôm qua. Mức giao dịch phổ biến trong vùng dao động từ 49.000 đến 52.000 đồng/kg.

Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đang là những địa phương có giá cao nhất với 52.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ giữ mức 50.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang tiếp tục neo tại 49.000 đồng/kg./.