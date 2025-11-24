Ngày 24/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp đà tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (24/11) tiếp tục tăng, trong đó thị trường Nhật Bản tiếp tục dẫn dắt xu hướng đi lên và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Trong nước, giá cao su vẫn duy trì trạng thái bình ổn, không có sự điều chỉnh mới ở các doanh nghiệp thu mua.

Giá cao su trong nước hôm nay duy trì trạng thái bình ổn. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su châu Á ghi nhận mức tăng tích cực ở nhiều sàn lớn. Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,7% tương đương 1,12 Baht, lên mức 68,19 Baht/kg.

Trên Sở giao dịch Osaka (OSE) – Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,8% lên 333 Yên/kg, trong khi kỳ hạn tháng 4/2026 cũng nhích 0,3% lên 335,3 Yên/kg, tương đương 2,13 USD/kg. Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 4 và giúp Tocom ghi nhận mức tăng 3,57% trong cả tuần giao dịch.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn Thượng Hải (SHFE) tăng 0,3% lên mức 15.370 Nhân dân tệ/tấn.

Giới phân tích nhận định thị trường cao su toàn cầu có thể tiếp tục biến động trong thời gian tới, phụ thuộc vào sức mua từ Trung Quốc, diễn biến giá dầu và sản lượng khai thác tại khu vực Đông Nam Á trong mùa khô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su hôm nay không có nhiều biến động, tiếp tục duy trì mức thu mua ổn định tại các doanh nghiệp. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg./.