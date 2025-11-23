Sáng ngày 23/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.136 VND/USD. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,90%, lên mức 100,20.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.930 VND/USD - 26.342 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.142 đồng 26.392 đồng Vietinbank 25.983 đồng 26.392 đồng BIDV 26.157 đồng 26.392 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.549 - 30.449 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.656 đồng 31.187 đồng Vietinbank 29.467 đồng 31.187 đồng BIDV 30.032 đồng 31.212 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.13 đồng 172.43 đồng Vietinbank 162.94 đồng 174.44 đồng BIDV 165.05 đồng 172.34 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 23/11/2025, tăng 67 đồng ở chiều mua và tăng 36 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.730 - 27.850 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,90%, lên mức 100,20.

Trong tuần qua, đồng Đô la Mỹ (USD) duy trì đà tăng nhẹ, song vẫn vươn lên mức cao nhất trong vòng sáu tháng. Chỉ số USD (DXY) khép lại tuần giao dịch trên ngưỡng tâm lý 100,00 điểm.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, cặp tỷ giá EUR/USD phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần, duy trì giao dịch quanh ngưỡng 1,1500. Thị trường trong giai đoạn đầu tuần chủ yếu chờ đợi các số liệu kinh tế từ Hoa Kỳ, song các thông tin công bố chưa đủ mạnh để tạo nên xu hướng giao dịch rõ rệt, cặp EUR/USD vẫn bị kẹt ở các mức quen thuộc.

Đối với đồng Bảng Anh (GBP), cặp tỷ giá GBP/USD quay lại dưới mức 1,3100, đánh dấu sự suy giảm sau giai đoạn củng cố trước đó. Diễn biến này chủ yếu do đồng USD phục hồi và những lo ngại gia tăng về tình hình tài chính của Vương quốc Anh (UK).

Tại thị trường châu Á, đồng Yên Nhật (JPY) giảm mạnh so với đồng USD. Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã có động thái thích ứng với áp lực từ thị trường tài chính, song Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cảnh báo khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu diễn biến tỷ giá USD/JPY không được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản. Tính đến cuối tuần, tỷ giá USD/JPY tăng hơn 1%./.