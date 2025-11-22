Sáng ngày 22/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.136 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,03%, hiện ở mức 100,19.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.930 VND/USD - 26.342 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.142 đồng 26.392 đồng Vietinbank 25.983 đồng 26.392 đồng BIDV 26.157 đồng 26.392 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.549 - 30.449 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.656 đồng 31.187 đồng Vietinbank 29.467 đồng 31.187 đồng BIDV 30.032 đồng 31.212 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.13 đồng 172.43 đồng Vietinbank 162.94 đồng 174.44 đồng BIDV 165.05 đồng 172.34 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 22/11/2025, tăng 273 đồng ở chiều mua và tăng 273 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.663 - 27.814 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,03%, hiện ở mức 100,19.

Đồng USD suy yếu so với đồng Yên trong phiên thứ Sáu, sau khi các quan chức Nhật Bản gia tăng các phát biểu mang tính can thiệp nhằm kiềm chế đà mất giá của đồng tiền này, dù đồng bạc xanh nhìn chung vẫn đang hướng tới mức tăng mạnh nhất trong sáu tuần.

So với các đồng tiền chủ chốt khác, đồng USD vẫn được hỗ trợ tốt, với chỉ số DXY chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng Năm.

Đồng Yên bật tăng sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết việc can thiệp là một khả năng để ứng phó với các biến động quá mức và mang tính đầu cơ, khiến giới giao dịch cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu mua vào đồng Yên nào từ Tokyo.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng Yên tăng 0,63%, lên 156,549 USD. Trước đó một ngày, đồng Yên đã chạm mức thấp gần 10 tháng là 157,90 và vẫn đang trên đà giảm 1,2% trong tuần.

So với đồng EUR, đồng Yên được giao dịch quanh mức thấp nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu ra đời, dù đồng EUR hiện giảm 0,83% còn 180,01 Yên.

Trên thị trường rộng hơn, đồng USD đang hướng đến mức tăng theo tuần, và giới đầu tư hiện đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Đồng EUR giảm 0,16% xuống còn 1,1511 USD và đang trên đà mất 1% trong tuần.

Đồng Bảng Anh giảm 0,27% xuống 1,3105 USD khi giới đầu tư chờ đợi bản ngân sách mới của Anh, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trước bài kiểm tra lớn đối với đồng tiền và thị trường trái phiếu vào tuần tới. Đồng Bảng đang hướng đến mức giảm 0,5% trong tuần./.