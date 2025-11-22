Giá vàng hôm nay (22/11): Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng miếng đã mất giá 500.000 đồng/lượng chỉ trong 24 giờ qua và hiện được bán ra cao nhất ở mức 149,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm 17 USD/oz ở mức 4.046,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay hạ nhiệt. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Đầu giờ sáng 22/11 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ, trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.046,2 USD/oz, giảm 17 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/11: 1 USD = 26.392 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 21,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng cuối phiên giao dịch vào thứ Sáu đã hạn chế mức giảm, sau khi giảm hơn 1% ở đầu phiên giao dịch do các nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong tháng 12 sau những bình luận ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng 0,2% lên 4.068,50 USD/ounce.

Thị trường trong nước

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước hôm nay 22/11 sẽ tiếp guiamr. Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI và PNJ mua vào 147,8 triệu đồng/lượng; bán ra 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,3 triệu đồng/lượng; bán ra 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 146,8 triệu đồng/lượng; bán ra 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua./.