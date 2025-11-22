Ngày 22/11: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (22/11) biến động trái chiều. Theo đó, giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tiếp đà tăng phiên thứ 10 liên tiếp trước rủi ro thời tiết tại Thái Lan có thể làm gián đoạn nguồn cung cao su thiên nhiên. Ngược lại, giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore đồng loạt quay đầu giảm.

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,2% (0,14 Baht) về mức 67,07 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 1,3% (4,4 Yên) lên mức 330,4 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,5% (80 Nhân dân tệ) về mức 15.330 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao

Trên Sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 giao dịch ở mức 171,1 cent Mỹ/kg, giảm 1%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng trong phiên thứ 10 liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu và các lo ngại liên quan đến nguồn cung tại những khu vực sản xuất chủ chốt. Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 trên Sở giao dịch Osaka tăng 0,72% lên 334,3 Yên/kg.

Trên thị trường Trung Quốc, giá điều chỉnh theo hướng trái chiều khi cao su butadiene kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,71% xuống 10.520 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.