Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sẽ thoái vốn khỏi Giầy Thượng Đình

(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội sẽ bán đấu giá số cổ phần tại Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (mã Ck: GTD).

Theo đó, UBND T.P Hà Nội sẽ bán đấu giá hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương 68,67%, bằng toàn bộ vốn của UBND Hà Nội tại doanh nghiệp này. Giá khởi điểm là 20.500 đồng một cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước. Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng ngày 16/12.

Ảnh minh họa

Được thành lập năm 1957, Giầy Thượng Đình từng là một thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang. Những sản phẩm này đã được công ty xuất khẩu đi các thị trường Đông Âu (cũ), EU từ những năm 1985. Đầu thập niên 90, thương hiệu giày này gần như giữ vị thế độc tôn. Tuy nhiên, thời hoàng kim của Giầy Thượng Đình chỉ kéo dài đến những năm đầu thế kỷ XXI. Sau thời kỳ hội nhập, mặt hàng giày dép của Thái Lan và một số nước lân cận xuất hiện ngày càng nhiều cùng sự du nhập của những thương hiệu lớn như Nike hay Adidas đã đánh bật Thượng Đình khỏi những thành phố lớn.

Trong 10 năm gần đây, doanh nghiệp này chỉ có lãi trong 3 năm. Còn lại lỗ từ hàng trăm triệu đến hơn chục tỷ đồng. Năm 2024, doanh thu giảm gần 2% về gần 78,8 tỷ đồng. Giá vốn và nhóm các chi phí thường xuyên tăng lên khiến công ty lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng, gấp khoảng 2,6 lần năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp, GTD bị thâm hụt lợi nhuận. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2024 ghi nhận hơn 67 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GTD đã có ba phiên tăng hết biên độ. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11 cổ phiếu GTD đóng cửa ở mức 17.300 đồng một đơn vị./.