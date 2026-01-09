Thâm hụt thương mại của Mỹ bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009

(TBTCO) - Bộ Thương mại Mỹ cho biết, thâm hụt thương mại của nước này đã giảm mạnh trong tháng 10/2025 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, một diễn biến bất ngờ trong một năm đầy biến động về dòng chảy thương mại do các mức thuế quan cao mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 10/2025 là 29,4 tỷ USD, giảm gần 40% so với tháng 9.

Thâm hụt thương mại giảm gần 40%

Nhập khẩu của Mỹ giảm xuống còn 331,4 tỷ USD trong tháng 10/2025, trong khi xuất khẩu tăng lên 302 tỷ USD. Do xuất khẩu tăng nhiều hơn nhập khẩu, thâm hụt thương mại của Mỹ đã thu hẹp lại xuống còn 29,4 tỷ USD, giảm gần 40% so với tháng 9.

Đây cũng là mức thâm hụt thương mại hàng tháng thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 6/2009. Nhập khẩu của Mỹ đã giảm trong khi xuất khẩu vẫn mạnh, làm giảm thâm hụt thương mại và dường như đạt được một mục tiêu quan trọng đối với Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo, một phần xu hướng này là do những biến động tạm thời trong thương mại của một số mặt hàng nhất định, như vàng và dược phẩm. Do nhập khẩu tăng mạnh vào đầu năm nay, thâm hụt thương mại tổng thể từ tháng 1 đến tháng 10 vẫn tăng 7,7% so với năm trước.

Mark Zandi, kinh tế trưởng tại Moody's Analytics, cho biết dữ liệu trong tháng có nhiều biến động, và thị trường vàng và bạc nói riêng đã "biến động điên cuồng".

Ông cho biết, một yếu tố khác góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại trong tháng là sự sụt giảm mạnh nhập khẩu dược phẩm. Các công ty dược phẩm đã tích trữ dược phẩm trước khi thuế quan có hiệu lực đối với lĩnh vực này vào ngày 1/10, mặc dù cuối cùng nhiều công ty đã được miễn thuế.

Ngoài vàng và kim loại quý, xuất khẩu các sản phẩm khác của Mỹ nhìn chung khá yếu. Xuất khẩu máy bay, máy tính, đậu nành và dược phẩm của Mỹ đều giảm so với tháng trước trong tháng 10. Xuất khẩu đậu nành giảm 3,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái tính đến tháng 10, do Trung Quốc cắt giảm mua đậu nành của Mỹ và chuyển sang mua từ Nam Mỹ.

Dòng chảy thương mại đã biến động mạnh trong năm 2025 do thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt. Tổng thống Mỹ đã công bố áp thuế quan toàn cầu trên diện rộng vào tháng 4/2025, trước khi tạm dừng trong vài tháng để tiến hành đàm phán thương mại. Các mức thuế này đã có hiệu lực trở lại vào ngày 7/8.

Vào ngày 29/8, chính quyền Mỹ cũng đã chấm dứt quy định miễn thuế "de minimis", cho phép các lô hàng nước ngoài có giá trị dưới 800 USD được nhập khẩu vào Mỹ mà không phải chịu thuế.

Đồng thời, áp đặt nhiều loại thuế quan đối với các sản phẩm và lĩnh vực mà họ cho là quan trọng đối với an ninh quốc gia, bao gồm thép, đồng và đồ nội thất bọc nệm. Tính đến tháng 11/2025, tỷ lệ thuế quan thực tế của Mỹ đã tăng lên hơn 16%, mức cao nhất kể từ năm 1935, theo Phòng Nghiên cứu Ngân sách tại Đại học Yale, khiến việc nhập khẩu hàng hóa vào nước này trở nên đắt đỏ hơn đáng kể đối với các nhà nhập khẩu.

Vàng chiếm gần 90% mức tăng xuất khẩu

Mỹ đã viện dẫn việc thâm hụt thương mại hàng tháng giảm trong những tháng gần đây như bằng chứng cho thấy các chính sách thương mại của họ đang phát huy hiệu quả. Tổng thống Trump từ lâu đã coi thâm hụt thương mại là dấu hiệu của một nền kinh tế Mỹ đang suy yếu. Ông và những người ủng hộ ông lập luận thuế quan sẽ thu hẹp thâm hụt thương mại bằng cách thúc đẩy sản xuất công nghiệp của Mỹ và giảm nhập khẩu.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng những yếu tố kinh tế lớn hơn thường quyết định quy mô thâm hụt thương mại, chẳng hạn như tỷ lệ tiết kiệm và chi tiêu chính phủ. Họ cũng cảnh báo không nên vội vàng đưa ra quá nhiều kết luận từ dữ liệu của vài tháng trong một năm đặc biệt biến động.

Đầu năm 2025, trước khi thuế quan có hiệu lực, các công ty đã nhập khẩu một lượng lớn hàng tồn kho, sau đó giảm dần lượng mua. Câu hỏi đặt ra cho các nhà kinh tế hiện nay là liệu thương mại có trở lại mức bình thường hơn khi lượng hàng tồn kho của các công ty giảm xuống, hay thuế quan sẽ tiếp tục làm giảm nhập khẩu và thu hẹp thâm hụt thương mại.

Theo số liệu do Cục Thống kê Dân số Mỹ, tính đến tháng 10/2025, xuất khẩu của Mỹ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu tăng 6,6%.

Thuế quan có thể sẽ tiếp tục thay đổi trong những tuần tới. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ sớm đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của nhiều loại thuế quan mà Tổng thống Trump ban hành bằng cách sử dụng luật khẩn cấp từ những năm 1970. Nhưng các quan chức của chính quyền cho biết nếu những loại thuế quan đó bị bãi bỏ, họ sẽ sử dụng các thẩm quyền khác để áp đặt các loại thuế mới.

Diane Swonk, một nhà kinh tế học tại KPMG, mô tả sự sụt giảm thâm hụt thương mại hàng tháng là "đáng kinh ngạc", nhưng cho biết phần lớn nguyên nhân là do thương mại vàng. Các nhà đầu tư đã mua và bán vàng một phần để bù đắp sự không chắc chắn liên quan đến thuế quan trong năm nay. Bà cho biết vàng chiếm gần 90% mức tăng xuất khẩu trong tháng 10 và khoảng 13% mức giảm nhập khẩu.

Trong tháng này, người Mỹ đã nhập khẩu nhiều hơn một chút ô tô chở khách, điện thoại di động, đồ chơi và thiết bị gia dụng. Đồng thời nhập khẩu hàng hóa công nghệ cao vẫn mạnh nhờ việc miễn thuế cho ngành điện tử và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu của Mỹ để đáp ứng nhu cầu về trí tuệ nhân tạo, bà Swonk cho biết.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 10, trong khi thâm hụt thương mại với Mexico, Thái Lan và Đài Loan đều đạt mức cao kỷ lục, một phần phản ánh nhập khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.