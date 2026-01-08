Kỳ tái cơ cấu quý I/2026, rổ VN30 dự kiến thay đổi thế nào?

(TBTCO) - Kỳ tái cơ cấu rổ VN30 quý I/2026 dự kiến sẽ ghi nhận một số điều chỉnh về thành phần khi các tiêu chí thanh khoản và vốn hóa free-float tiếp tục được áp dụng chặt chẽ, trong bối cảnh quy mô các quỹ ETF mô phỏng theo chỉ số này đang ở mức đáng kể.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, kỳ tái cơ cấu rổ chỉ số VN30 quý I/2026 dự kiến sẽ ghi nhận những điều chỉnh đáng chú ý khi các tiêu chí sàng lọc về vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng tiếp tục được áp dụng chặt chẽ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index.

Việc rà soát danh mục được thực hiện trên cơ sở dữ liệu chốt tại ngày 31/12/2025, kết quả chính thức dự kiến công bố vào ngày 21/1/2026 và hoàn tất tái cơ cấu vào ngày 2/2/2026.

Quy mô ảnh hưởng của kỳ tái cơ cấu lần này được đánh giá ở mức tương đối lớn, trong bối cảnh hiện có bốn quỹ ETF đang mô phỏng theo chỉ số VN30 với tổng tài sản quản lý ước khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng.

Chứng khoán Yuanta dự báo VPL được thêm vào rổ chỉ số, trong khi BCM bị loại ra.

Trong đó, DCVFMVN30 ETF tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với quy mô khoảng 6.600 tỷ đồng, theo sau là KIM Growth VN30 ETF với khoảng 2.500 tỷ đồng, MAFM VN30 ETF gần 902 tỷ đồng và SSIAM VN30 ETF khoảng 230 tỷ đồng.

Xét trên tiêu chí thanh khoản, BCM được dự báo không đáp ứng yêu cầu duy trì giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân tối thiểu 30 tỷ đồng mỗi phiên. Thực tế, giá trị giao dịch bình quân của cổ phiếu này trong giai đoạn xem xét chỉ đạt khoảng 26,83 tỷ đồng mỗi phiên, thấp hơn ngưỡng quy định, qua đó làm gia tăng khả năng bị loại khỏi rổ chỉ số trong kỳ cơ cấu tới.

Ở chiều ngược lại, VPL được đánh giá là ứng viên thay thế tiềm năng nhất nhờ vị thế vốn hóa free-float đứng thứ 11 trên thị trường. Với thứ hạng này, cổ phiếu đáp ứng điều kiện để được xem xét đưa thẳng vào nhóm ưu tiên Top 20 của rổ VN30.

Bên cạnh kịch bản cơ bản, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng lưu ý đến khả năng xuất hiện phương án hoán đổi mở rộng. Theo đó, BSR hiện xếp hạng 22 về vốn hóa free-float và đang ở mức sát với điều kiện tham gia rổ chỉ số. Trong trường hợp BSR được lựa chọn bổ sung, cổ phiếu có nguy cơ bị loại nhiều khả năng sẽ là DGC, do đây là mã đang có mức vốn hóa thấp nhất trong danh mục VN30 hiện tại.

Từ các yếu tố trên, kịch bản tái cơ cấu được đặt ra theo hai hướng chính. Ở kịch bản thứ nhất, VN30 chỉ ghi nhận một sự thay đổi khi VPL được thêm mới và BCM bị loại ra. Trong khi đó, kịch bản thứ hai mang tính mở rộng hơn, với việc bổ sung đồng thời VPL và BSR, đi kèm với việc loại BCM và DGC khỏi danh mục./.