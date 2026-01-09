(TBTCO) - TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND cho Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng khoảng 62.389m2 đất cùng 46m2 đất ở (doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng) để xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình (Hà Nội).

Sau nhiều năm dang dở, dự án trên đất của Cao su Sao Vàng sắp triển khai

Cụ thể, Quyết định cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC) được chuyển mục đích sử dụng 62.389,46m² đất và sử dụng cùng 45,5m² đất ở (Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đang quản lý, sử dụng) để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 4719/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của UBND Thành phố.

Trong tổng diện tích 62.435m2 đất nói trên, có 16.645m2 đất có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn, đường giao thông nội bộ…); 860m2 đất nhà ở thấp tầng.

Bên cạnh đó, 8.134m2 đất công cộng thành phố (khách sạn, thương mại, dịch vụ, văn phòng, ngân hàng….); 11.726m2 đất công cộng khu ở; 2.107m2 là đất công cộng đơn vị ở; 8.205m2 đất trường THCS; 7.791m2 đất cây xanh và 6.967m2 đất mở đường theo quy hoạch.

UBND thành phố giao Công ty Cao su Sao Vàng liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND phường Khương Đình để chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng, kỹ thuật trước khi xây nhà ở.

Với diện tích 6,2ha, dự án tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2031.

Liên quan đến Công ty Cao su Sao Vàng, được biết, năm 2010, khi chủ trương di dời các nhà máy, cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô Hà Nội được ban hành, Cao su Sao Vàng ấp ủ kế hoạch xây dựng một tổ hợp bất động sản cao cấp, nằm trên khu đất của nhà máy rộng 6,3 ha tại số 231 Nguyễn Trãi và kế hoạch này lọt vào “tầm ngắm” của nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Đến năm 2015, Cao su Sao Vàng công bố triển khai dự án xây dựng tổ hợp bất động sản cao cấp. Thời điểm đó, có nhiều thông tin đồn thổi Cao su Sao Vàng sẽ hợp tác với Vingroup khi Tập đoàn này cũng có 2 lô đất thuộc nhà máy xà phòng và thuốc lá ngay bên cạnh để triển khai dự án quy mô lớn tuy nhiên, trái với đồn đoán, sau đó Cao su Sao Vàng đã lựa chọn Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn.

Hai bên quyết định thành lập Công ty TNHH Sao Vàng - Hoành Sơn, với vốn điều lệ dự kiến 1.673 tỷ đồng, nhằm quản lý dự án tại số 231 Nguyễn Trãi, đồng thời hỗ trợ Cao su Sao Vàng di dời Nhà máy sản xuất lốp radial tại đây về Khu công nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam. Trước đó, Cao su Sao Vàng đã ký thỏa thuận tài trợ vốn tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương để vay 3.100 tỷ đồng, phục vụ di dời nhà máy và lắp đặt dây chuyền sản xuất lốp radial tại địa điểm mới.

Tuy nhiên, công ty liên doanh khi thành lập chỉ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Cao su Sao Vàng góp 26% từ nguồn vốn vay chính Tập đoàn Hoành Sơn. Đến năm 2017, vốn điều lệ của liên doanh được nâng lên 500 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của Cao su Sao Vàng và Tập đoàn Hoành Sơn duy trì ở mức 26% - 74%.

Trong năm 2016, Cao su Sao Vàng và Tập đoàn Hoành Sơn ký hợp đồng hợp tác số 18, với nội dung đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác khu “đất vàng” hơn 6 ha tại số 231 Nguyễn Trãi, cụ thể là xây dựng và phát triển Tổ hợp thương mại và nhà ở Cao su Sao Vàng - Hoành Sơn. Cùng với hợp tác phát triển dự án, hai bên thống nhất việc Tập đoàn Hoành Sơn sẽ hỗ trợ Cao su Sao Vàng 435 tỷ đồng (chưa bao gồm các loại thuế) để di dời nhà máy về Khu công nghiệp Châu Sơn.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tiến hành thoái 15% vốn tại SRC vào năm 2019, đồng thời Cao su Sao Vàng xuất hiện những cổ đông mới. Trong đó, Tập đoàn Hoành Sơn trở thành cổ đông lớn.

Tại đại hội cổ đông bất thường của SRC được tổ chức ngày 16/12/2019, ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Hoành Sơn đã được bầu vào vị trí thành viên HĐQT Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó không lâu, ngày 28/12/2019, ông Sơn chính thức thay thế ông Lâm Thái Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT SRC và đảm nhận vai trò này đến hiện tại.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Cao su Sao Vàng, Tập đoàn Hoành Sơn là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu 50,22%. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vẫn giữ 36% vốn tại doanh nghiệp.

9 tháng đầu năm 2025, Cao su Sao Vàng đạt 916 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm 86%. Lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do 9 tháng năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận khoản thu nhập hơn 300 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất và sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình)./.