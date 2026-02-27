Chính phủ yêu cầu thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

(TBTCO) - Chính phủ vừa phê duyệt chương trình Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 nhằm hình thành văn hóa khởi nghiệp, làn tỏa tinh thần và khát vọng khởi nghiệp. Chính phủ cũng yêu cầu thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và Quỹ cộng đồng trong các cơ sở đào tạo..

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035.

Chương trình nhằm hình thành văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, làn tỏa tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, giải pháp có giá trị, mang bản sắc Việt Nam; tạo điều kiện để người học phát huy vai trò trung tâm sáng tạo, từng bước nâng cao năng lực làm chủ tri thức và công nghệ…

Trong giai đoạn 2026 - 2035, Chương trình đặt trọng tâm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, đi kèm công cụ quản trị theo kết quả. Nhà trường không chỉ tổ chức hoạt động, mà phải bảo đảm cơ chế - đầu mối - dịch vụ - công khai - đánh giá, hướng tới chuẩn hóa chất lượng hỗ trợ khởi nghiệp. Điều này cũng tháo gỡ nút thắt cho hoạt động khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái nơi dự án được hỗ trợ từ ý tưởng đến thương mại hóa, thay vì dừng ở cuộc thi hoặc dừng ở mô hình trình diễn.

Không chỉ tập trung chủ yếu vào bậc đại học, trong giai đoạn 2026 - 2035, Chương trình mở rộng hoạt động định hướng và trang bị kiến thức, kĩ năng khởi nghiệp ở toàn bộ các cấp, bậc học. Trong đó, học sinh phổ thông được trang bị kĩ năng theo lộ trình. Việc triển khai được thực hiện phù hợp cấp học, gắn với thực tiễn địa phương và định hướng nghề nghiệp. Cụ thể, trong giai đoạn 2026 – 2030, Chương trình hướng đến 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở, 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. Có 35% học sinh trung học phổ thông, 15% học sinh trung học cơ sở, 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kĩ năng, tư duy khởi nghiệp.

Chương trình giai đoạn tới cũng tập nhấn mạnh đầu ra, tránh tình trạng “thi xong là thôi”. Các dự án khởi nghiệp cần được hỗ trợ ươm tạo thường xuyên, được cố vấn, có khách hàng thử nghiệm và có cơ hội tiếp cận vốn. Do đó, bên cạnh mở rộng cơ chế liên kết doanh nghiệp tư nhân, Chương trình khuyến khích tăng kết nối doanh nghiệp nhà nước để đặt hàng, thử nghiệm, mở rộng thị trường và tạo không gian triển khai cho các giải pháp tiềm năng.

Đối với đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, đầu tư, hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại ít nhất 15 cơ sở đào tạo, nòng cốt là các Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Chính phủ cũng yêu cầu phát triển nền tảng số thống nhất phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường. Nghiên cứu, xây dựng, kết nối “Tài khoản người học trọn đời” gắn với ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đầu tư xây dựng ít nhất 40 phòng thí nghiệm chế tạo mở (FabLab) cho học sinh, sinh viên tại các địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước, từ nguồn tài trợ hợp pháp hoặc hợp tác doanh nghiệp (ưu tiên các FabLab liên trường).

Chính phủ cũng yêu cầu thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và Quỹ cộng đồng trong các cơ sở đào tạo; thí điểm Quỹ đầu tư khởi nghiệp nội bộ khuyến khích Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đầu tư thiên thần tham gia đầu tư vào dự án khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên. Bố trí kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của cơ sở đào tạo để cấp vốn mồi cho sinh viên thử nghiệm, phát triển sản phẩm, dự án có khả năng chuyển giao hoặc thương mại hóa.

Bố trí ngân sách nhà nước để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo của giảng viên, sinh viên (ưu tiên dự án có tính sáng tạo, có giá trị cộng đồng, tạo việc làm bền vững tại địa phương) bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu triển khai chương trình đặt hàng nghiên cứu, phát triển dự án khởi nghiệp trọng điểm, chấp nhận rủi ro cao, góp phần đạt mục tiêu mỗi năm có ít nhất 40 đến 70 dự án khởi nghiệp được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn. Chủ động đổi mới hình thức, phương thức hợp tác, liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng triển khai các dự án khởi nghiệp của nhà giáo và người học./.