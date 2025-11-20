Ngày 20/11: Giá xăng trong nước chiều nay dự báo có thể sẽ tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá xăng trong nước hôm nay (20/11) được dự báo có thể sẽ tiếp tục tăng 0,2 - 0,3% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 0,3% lên mức 19.868 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 0,2% lên mức 20.597 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu mazut có thể giảm 408 đồng về mức 13.662 đồng/kg, dầu diesel có thể giảm 201 đồng về mức 19.659 đồng/lít.

Giá xăng chiều nay có thể sẽ tăng khoảng 0,2 - 0,3% so với kỳ điều hành trước. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 20/11, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 213/11. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít, lên mức 19.844 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 160 đồng/lít, lên mức 20.576 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít, ở mức 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, ở mức 19.935 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg, xuống còn 14.074 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 6/11/2025 và kỳ điều hành ngày 13/11/2025 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,08%); 82,574 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,782 USD/thùng, tương đương tăng 0,96%); 94,628 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,994 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 94,618 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,992 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 367,572 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,910 USD/tấn, tương đương giảm 2,37%).

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (20/11) tiếp tục giảm mạnh khi xuất hiện thông tin Mỹ đề xuất chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, trong bối cảnh lo ngại dư cung gia tăng tiếp tục đè nặng thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,46USD/thùng, giảm 2,20% (tương đương giảm 1,43 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 59,31 USD/thùng, giảm 2,35% (tương đương giảm 1,43 USD/thùng).

Mối lo về dư thừa nguồn cung tiếp tục đè nặng giá cùng với sự sụt giảm của hợp đồng tương lai gasoil sau những phiên tăng mạnh gần đây, theo Hansen của Saxo Bank. Dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng 4,45 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 14/11, trong khi tồn kho xăng tăng 1,55 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 577.000 thùng, theo các nguồn thị trường trích dẫn số liệu của American Petroleum Institute./.