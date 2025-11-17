Tỷ giá USD hôm nay (17/11): Trung tâm và thị trường tự do đồng loạt giảm

Sáng ngày 17/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.120 VND/USD, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,27.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.916 VND/USD - 26.328 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.128 đồng 26.378 đồng Vietinbank 26.150 đồng 26.378 đồng BIDV 26.168 đồng 26.378 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.761 - 30.683 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.871 đồng 31.445 đồng Vietinbank 30.087 đồng 31.447 đồng BIDV 30.262 đồng 31.421 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.67 đồng 175.12 đồng Vietinbank 165.97 đồng 175.47 đồng BIDV 167.37 đồng 174.60 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD sáng ngày 17/11/2025, giảm 70 đồng ở chiều mua và giảm 150 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.700 - 27.750 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 99,27.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục suy yếu, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp và lùi xa hơn khỏi mức đỉnh ghi nhận hồi đầu tháng 11. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, tiến sát vùng tranh chấp quan trọng 99,00, khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh cắt giảm lãi suất trước loạt số liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá EUR/USD đã vươn lên mức 1,1655 vào ngày thứ Năm (13/11) khi Mỹ mở lại chính phủ, song không duy trì được đà tăng và suy yếu nhẹ về cuối tuần. Nhu cầu đối với đồng EUR có lợi suất cao suy giảm, song đồng USD kém hấp dẫn vẫn giúp cặp tiền duy trì quanh vùng giá cao trong tuần.

Đối với đồng Bảng Anh, cặp GBP/USD trải qua nhiều phiên giằng co giữa tăng giá và giảm giá. Đồng USD suy yếu diện rộng hỗ trợ đà phục hồi của đồng bảng, song tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước khả năng Fed giảm bớt các biện pháp nới lỏng tiền tệ đã hạn chế mức tăng của cặp tỷ giá này.

Ở thị trường châu Á, tỷ giá USD/JPY duy trì giao dịch quanh vùng 154,4, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Xét dài hạn, cặp tỷ giá vẫn bám xu thế tăng và các ngưỡng giá quan trọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của đồng USD vẫn nghiêng về xu hướng suy yếu trong vài tuần gần đây và chưa có nhiều tín hiệu thực sự thuận lợi để bứt phá. Tuy vậy, đồng bạc xanh vẫn nhận được một số lực hỗ trợ nhất định. Trong tuần tới, đồng USD nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy, trong khi bất kỳ số liệu kinh tế khả quan nào được công bố cũng có thể trở thành chất xúc tác giúp đồng tiền này phục hồi trở lại./