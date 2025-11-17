(TBTCO) - Bản báo cáo triển vọng, dự kiến công bố tại Brussels vào ngày 17/11, sẽ chỉ ra tác động từ các mối đe dọa thương mại và việc Mỹ áp đặt thuế quan, những yếu kém của Đức và bất ổn chính trị tại Pháp.

Lực lượng an ninh gác bên ngoài bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 trong tuần tới, khi tiến hành đánh giá tình hình kinh tế một năm sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Bản báo cáo triển vọng, dự kiến công bố tại Brussels vào ngày 17/11, sẽ chỉ ra tác động từ các mối đe dọa thương mại và việc Mỹ áp đặt thuế quan cao hơn, bên cạnh những thách thức từ sự yếu kém kéo dài của Đức và tình trạng bất ổn chính trị tại Pháp.

Các dự báo được công bố vào tháng Năm đã khá ảm đạm sau tuyên bố "Ngày Giải Phóng" gây chấn động thị trường của Tổng thống Trump về việc áp các mức thuế mới.

Trong thỏa thuận đạt được với Mỹ vào tháng Bảy, các quan chức Brussels cuối cùng đã chấp nhận mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của EU.

Mặc dù vậy, tác động tiêu cực đối với năm 2025 có thể ít nghiêm trọng hơn dự kiến. Ủy ban châu Âu trước đó đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội khu vực đồng euro đạt 0,9% và khả năng sẽ nâng mức ước tính này trong lần báo cáo tới.

Tuy nhiên, đối với năm 2026, kỳ vọng về đà phục hồi với mức tăng trưởng 1,4% như dự báo hồi tháng Năm đang trở nên khó thành hiện thực, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến mức tăng trưởng chỉ 1% trong vòng dự báo cuối cùng vào tháng Chín.

Phân tích về những thách thức trong quý hiện tại, các quan chức ECB trong cuộc họp gần nhất cho rằng tình trạng bất ổn ở mức cao, đà tăng của thuế quan và đồng euro cùng với mức độ cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu được dự báo sẽ kìm hãm tăng trưởng. Bất ổn thương mại chỉ là một phần của bức tranh kinh tế.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã mạnh tay chi tiêu cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, năm 2026, đáng lẽ là năm tăng trưởng có ý nghĩa đầu tiên của nước này kể từ sau đại dịch, lại đang cho thấy triển vọng kém sáng sủa hơn. Hội đồng Chuyên gia Kinh tế của Chính phủ Đức đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2026 xuống dưới 1%.

Tại Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu, bất ổn chính trị vẫn là một thách thức dai dẳng. Theo Ngân hàng trung ương Pháp, riêng những xáo trộn về ngân sách và chính trị trong nước đã là nguyên nhân khiến tăng trưởng sụt giảm ít nhất 0,2 điểm phần trăm.

Trong các nước EU, Pháp nhiều khả năng sẽ là quốc gia gánh chịu mức thâm hụt ngân sách tồi tệ nhất khu vực. Ngược lại, Italy đang nổi lên như một điểm sáng khi đưa mức thâm hụt ngân sách xuống dưới mức trần 3% GDP của khối nhanh hơn dự kiến./.