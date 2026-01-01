(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên trước thềm năm mới 2026, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, Thuế TP. Hải Phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu nội địa. Nhờ vậy, năm 2025, lần đầu tiên đơn vị thu đạt mốc 100.000 tỷ đồng, bằng 133,9% dự toán, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra, ghi dấu một năm bứt phá hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Lần đầu tiên thu vượt mốc 100.000 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, năm 2025 là một năm đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn cuối của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và là thời điểm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan thuế - một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thuế, của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng; sự chủ động phối hợp của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 của đơn vị đạt mốc 100.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Thuế và sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng.

Ông Trường cho biết, để có được kết quả trên, Thuế TP. Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác thuế. Trong năm 2025, đơn vị đã triển khai thực hiện chuyển đổi từ mô hình quản lý theo chức năng sang mô hình quản lý theo đối tượng kết hợp chức năng. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế có nhiều thay đổi đột phá, sử dụng đa kênh, đa phương tiện, tương tác qua các nền tảng số (fanpage, Zalo, bản tin thuế...) nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trải nghiệm thuận tiện, minh bạch.

Bên cạnh đó, thiết lập kênh thông tin kết nối trực tiếp từ cơ quan thuế đến người nộp thuế trên địa bàn, với mạng lưới Zalo kết nối 100% đến từng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ với trải nghiệm thuận tiện, minh bạch, xây dựng niềm tin với người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra trong năm 2026 Năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra theo phân tích rủi ro; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính của người nộp thuế; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hóa đơn điện tử theo từng lần bán đối với bán lẻ xăng dầu, vàng bạc; hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền...

Đặc biệt, công tác kiểm tra thuế đánh dấu một cột mốc lớn. Năm 2025 là năm đầu tiên có số tăng thu NSNN qua kiểm tra đạt gần 1.800 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức trong công tác chống thất thu NSNN.

Đáng chú ý, trong những tháng cuối năm, Thuế TP. Hải Phòng phối với các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng đồng hành cùng hộ kinh doanh chuẩn bị, kịp thời chuyển đổi sang mô hình kê khai thuế, xoá bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, đẩy mạnh chuẩn hóa, làm sạch, xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”; hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cài đặt và sử dụng eTax mobile, tạo nên một bước đột phá, giúp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước…

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho 10 cá nhân thuộc Thuế TP. Hải Phòng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác năm 2025.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Dự toán thu nội địa năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao TP. Hải Phòng là 103.166 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế 2026, Thuế TP. Hải Phòng tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá. Trong đó, đơn vị xác định chủ đề năm 2026 là: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững”.

Thực hiện phương châm đã đề ra, ông Trường cho hay, ngay từ đầu năm, đơn vị sẽ thực hiện hiệu quả công tác thu NSNN; nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu thuế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa, tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tập trung vào các giải pháp tự động hóa tiếp cận tới từng người nộp thuế, đảm bảo truyền tải thông tin kịp thời, dễ hiểu, dễ thực hiện; giải quyết từ sớm, từ xa những vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế. Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, chuyển đổi từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”.

Đồng thời, quản lý tuân thủ pháp luật thuế, nghĩa vụ thuế của người nộp thuế dựa trên rủi ro và thúc đẩy hướng tới tuân thủ tự nguyện khi chính sách thuế được đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tế kinh doanh; thực hiện hiệu quả mô hình quản lý đối tượng kết hợp với chức năng: triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác kê khai, kế toán thuế, nộp thuế, hoàn thuế, dịch vụ thuế điện tử, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, quản lý hoá đơn…

Thuế TP. Hải Phòng sẽ tiến hành kiểm tra trọng tâm, trọng điểm dựa trên phân tích, đánh giá rủi ro và kiểm tra theo chuyên đề, các lĩnh vực có dư địa thu lớn, rủi ro cao. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy trình giữa công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Cùng với đó, thúc đẩy chuyển đổi số, tích hợp, chia sẻ, phân tích dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế trên tất cả các mặt công tác thuế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai; đánh giá tình hình thực hiện các chính sách pháp luật mới của hộ kinh doanh; công tác sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…