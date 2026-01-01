(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, từ 8h20 ngày 1/1/2026, những chuyến hàng xuất nhập khẩu đầu tiên của năm mới đã hoàn tất thủ tục thông quan qua cầu Bắc Luân II, mở đầu cho một năm hoạt động thương mại biên giới sôi động tại Quảng Ninh.

Cơ quan hải quan cho biết, lô hàng nhập khẩu đầu tiên là máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, trị giá hơn 4,5 triệu USD.

Hải quan cùng lực lượng chức năng chúc mừng doanh nghiệp thông quan hàng hóa sáng ngày 1/1/2026. Ảnh: HQMC

Để bảo đảm dòng chảy hàng hóa xuyên biên giới không gián đoạn trong dịp Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái duy trì chế độ làm việc bình thường, tổ chức ổn định hoạt động xuất, nhập cảnh; luồng hàng hóa được thực hiện theo hình thức hẹn trước, giúp nâng cao hiệu quả, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn.

Theo thống kê đến 10h ngày 1/1/2026, tại cầu Bắc Luân II đã có 30 xe xuất khẩu với hơn 540 tấn hàng đông lạnh và 12 xe nhập khẩu chở gần 100 tấn linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11,5 triệu USD. Dự kiến cả ngày có khoảng 45 xe xuất cảnh và 30 xe nhập cảnh qua khu vực này.

Tại lối mở Km 3+4 Hải Yên, trong buổi sáng đã có 69 phương tiện chở 1.790 tấn hàng xuất khẩu, gồm 891 tấn hoa quả và 899 tấn thủy sản đông lạnh.

Dự kiến có 90 - 100 xe làm thủ tục xuất cảnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong ngày 1/1/2026 ước đạt 20 triệu USD.

Ông Phạm Ngọc Linh - Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, những chuyến hàng đầu tiên thông quan thuận lợi, an toàn không chỉ mang ý nghĩa “mở hàng” đầu năm, mà còn cho thấy tín hiệu tích cực về phục hồi và tăng trưởng thương mại biên giới, hứa hẹn một năm 2026 sôi động và bứt phá.