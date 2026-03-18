Phó Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Thị Kiều Anh nhận thêm nhiệm vụ

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã Ck: STB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kiều Anh kiêm nhiệm vai trò là người quản trị công ty và công bố thông tin.

Phía Sacombank cho biết, việc giao thêm trọng trách cho bà Nguyễn Thị Kiều Anh diễn ra vào thời điểm ngân hàng này chính thức vận hành mô hình tổ chức mới từ ngày 16/3/2026.

Trong bối cảnh bộ máy được tái cấu trúc theo hướng giảm tầng nấc trung gian, tăng tốc độ phối hợp và đề cao trách nhiệm thực thi, vai trò người quản trị công ty và công bố thông tin càng trở nên quan trọng.

Đây là bước kiện toàn cần thiết để củng cố đầu mối tham mưu và điều phối các vấn đề liên quan đến quản trị, hỗ trợ Hội đồng quản trị, đồng thời bảo đảm hoạt động công bố thông tin được kịp thời, chuẩn xác và tuân thủ quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Sacombank từ ngày 23/12/2025

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi gia nhập và được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Sacombank, bà Nguyễn Thị Kiều Anh có 18 năm công tác tại VPBank, trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên tín dụng, trưởng phòng tín dụng, giám đốc chi nhánh đến giám đốc khu vực.

Giai đoạn 2023 - 2025, bà Kiều Anh tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại LPBank như Giám đốc chi nhánh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Phó Tổng Giám đốc. Bà cũng từng tham gia HĐQT tại Công ty Chứng khoán LPBank, Công ty Quản lý Quỹ LPB.

Vào thời điểm hiện tại, Sacombank đã tinh gọn bộ máy từ 12 xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự front - back điều chỉnh về tỷ lệ tối ưu 80% - 20%. Ngân hàng đang tập trung xử lý các tồn đọng còn lại, giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện biên lợi nhuận (NIM), đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng theo lộ trình./.