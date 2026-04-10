Nam A Bank có tổng giám đốc mới

Kỳ Phương

18:05 | 10/04/2026
(TBTCO) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank, mã ck: NAB) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4/2026.
Ông Trần Khải Hoàn (thứ 4 từ phải sang) chính thức trở thành CEO Nam A Bank

HĐQT Nam A Bank vừa ban hành quyết định bổ nhiệm chính thức ông Trần Khải Hoàn làm Tổng giám đốc Nam A Bank, hiệu lực kể từ ngày 10/4/2026 nhằm kiện toàn bộ máy điều hành cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Trần Khải Hoàn sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bề dày kinh nghiệm với hơn hai mươi năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập Nam A Bank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các tổ chức tín dụng.

Tại Nam A Bank, ông Trần Khải Hoàn tiếp tục khẳng định năng lực quản lý vượt trội qua nhiều vai trò quan trọng như: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản, Phó Tổng Giám đốc thường trực… Từ tháng 3/2024, ông Hoàn được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc.

Phía Nam A Bank cho biết, việc bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn vào vị trí Tổng giám đốc không chỉ là sự ghi nhận quá trình gắn bó và năng lực điều hành, mà còn nhằm bảo đảm tính kế thừa, nhất quán trong chiến lược phát triển dài hạn của Ngân hàng.

Với sự am hiểu sâu sắc hệ thống cùng kinh nghiệm quản trị, ông Trần Khải Hoàn được kỳ vọng sẽ triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026 và sẽ sớm hiện thực hóa các chiến lược giai đoạn 2026-2031 theo hướng bền vững và hội nhập.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò điều hành, dù bối cảnh thị trường nhiều thách thức, Ban Điều hành Nam A Bank dưới sự dẫn dắt của ông Trần Khải Hoàn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế ngân hàng trên thị trường.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 418.333 tỉ đồng, tăng 311% so với đầu nhiệm kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.254 tỉ đồng, tăng 522% so với năm 2020. Ngân hàng cũng chính thức gia nhập nhóm 15 ngân hàng lớn nhất hệ thống.

Song song đó, Nam A Bank mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, từng bước nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận nguồn vốn chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu. Đồng thời, Ngân hàng thúc đẩy hai trụ cột chiến lược là chuyển đổi số và phát triển xanh, thông qua đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ sinh thái số và tăng cường cấp tín dụng cho các dự án bền vững.

Trong tháng 3 vừa qua đoàn lãnh đạo cấp cao Nam A Bank vừa tổ chức hàng loạt hoạt động kết nối, xúc tiến và hợp tác giao thương với các tổ chức quốc tế uy tín như Proparco, IFC, BRED Banque Populaire (Pháp), Commerzbank (Đức), CaixaBank, Sabadell (Tây Ban Nha)…

Tại chuỗi hoạt động này, Nam A Bank chính thức gia nhập Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) thuộc Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và IFC dự kiến triển khai gói tài trợ thương mại trị giá 50 triệu USD cho Nam A Bank.

Đồng thời, Nam A Bank đang phối hợp với Proparco để xúc tiến việc phát triển và huy động nguồn lực tài chính xanh (dự kiến 30 triệu USD). Chuỗi hoạt động này đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa nguồn vốn bền vững cho Việt Nam.

Chia sẻ về việc chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Nam A Bank, ông Trần Khải Hoàn cam kết tiếp tục dẫn dắt tổ chức phát triển trên nền tảng quản trị linh hoạt, hướng đến hiệu quả và đổi mới. Qua đó không chỉ thúc đẩy tăng trưởng về quy mô mà còn kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông, đối tác, khách hàng và cộng đồng. Đồng thời chủ động mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực hội nhập theo chuẩn mực quốc tế và tiếp tục nâng tầm vị thế Nam A Bank trên thị trường.
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Bảo hiểm BIC vừa phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông, với mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 780 tỷ đồng.
(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành. Đồng thời, chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội khi phát hiện công ty khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
(TBTCO) - Sáng ngày 10/4, VietABank áp dụng điều chỉnh giảm lãi suất, đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng.
(TBTCO) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động.
(TBTCO) - Đồng thuận cao việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, ABBank đã nhanh chóng triển khai điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
(TBTCO) - Sáng ngày 10/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng xuống 25.105 VND/USD phiên cuối tuần. Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 26.910 - 26.960 VND/USD, tiếp đà suy yếu khi mất mốc 27.000 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY ở mức 98,93 điểm, tăng 0,11%; USD thu hẹp đà giảm, phục hồi từ đáy 98,5 điểm trước lo ngại thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran mong manh.
(TBTCO) - Thông tin từ cuộc họp triển khai công tác ngân hàng cho thấy, về huy động vốn và cho vay, có tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó, đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xử nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng các ngân hàng.
(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
