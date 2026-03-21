Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 22.500 tỷ đồng, chia cổ tức 20%

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã Ck: NAB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội không chỉ thông qua các tờ trình về kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn… mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại Đại hội

Nhiều kết quả ấn tượng

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, phía Nam A Bank cho biết, quy mô tổng tài sản của ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ từ mức hơn 134.000 tỷ đồng (đầu nhiệm kỳ) lên đạt 418.333 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng 311%, đưa Nam A Bank chính thức lọt vào nhóm 15 ngân hàng lớn nhất hệ thống.

Tổng tiền gửi từ khách hàng đạt hơn 211.000 tỷ đồng, tăng 201%; Dư nợ cho vay đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng 222%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.254 tỷ đồng, tăng 522% (số liệu tăng trưởng năm 2025 so với năm 2020).

Những kết quả tăng trưởng này cũng được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế. Mới đây, Moody's đã chính thức điều chỉnh triển vọng của Nam A Bank từ mức “ổn định” lên “tích cực”; Fitch Ratings duy trì mức xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành Dài hạn (Long - Term Issuer Default Rating - IDR) của Nam A Bank ở mức “B+”.

Những ghi nhận này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản, năng lực quản trị rủi ro cũng như nền tảng tài chính của ngân hàng. Nam A Bank còn khẳng định vai trò tiên phong khi tham gia với tư cách là Nhà đầu tư chiến lược tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Nam A Bank cũng thông qua việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031). Các cổ đông đã đồng thuận cao thông qua danh sách 7 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó có 2 thành viên độc lập.

Các thành viên HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ mới bao gồm: Ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm, bà Võ Thị Tuyết Nga, ông Trần Khải Hoàn, ông Nguyễn Đức Minh Trí, bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ.

Song song đó, Đại hội cũng đã đồng thuận thông qua 4 thành viên Ban kiểm soát. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị, năng lực điều hành và tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để Nam A Bank hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 5 năm tới.

Trên nền tảng kết quả tích cực của nhiệm kỳ trước, trong năm 2026, Nam A Bank đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao so với kết quả thực hiện của năm 2025. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với 2025.

Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 240.000 tỷ đồng, tăng 21% (mục tiêu này phụ thuộc vào hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cấp). Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 280.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Nam A Bank

Tăng vốn điều lệ lên mức hơn 22.500 tỷ đồng, chia cổ tức với tỷ lệ 20%

Một trong những nội dung trọng tâm nhận được sự đồng thuận của cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay trong quý II và quý III/2026 thông qua ba hình thức: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngân hàng dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng.

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 1.000 tỷ đồng.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Ngân hàng Nam Á dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu, nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) là 1.000 tỷ đồng.

Khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 17.157 tỷ đồng lên hơn 22.588 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung này không chỉ giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đảm bảo các chỉ số an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn tạo nguồn lực dồi dào để đầu tư công nghệ, mở rộng mạng lưới chi nhánh và xây dựng cơ sở vật chất hiện đại.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc niêm yết trái phiếu (bao gồm trái phiếu nhằm tăng vốn cấp II) được phát hành ra công chúng năm 2026 của Nam A Bank trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Các cổ đông cũng đã thông qua chủ trương mở rộng hoạt động thông qua việc thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính và quản lý quỹ.../.