SJC tạm dừng đăng ký mua vàng trực tuyến từ 6/4/2026

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký mua vàng trực tuyến từ ngày 6/4 nhằm phục vụ công tác điều chỉnh, nâng cấp hệ thống, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

Trong giai đoạn này, các giao dịch mua bán vàng miếng được chuyển sang thực hiện trực tiếp tại hệ thống cửa hàng của SJC. Doanh nghiệp cũng thay đổi phương thức bán hàng khi không còn phát số thứ tự như trước, thay vào đó sẽ bán theo lượng vàng thực tế còn tại thời điểm khách đến giao dịch.

Hạn mức bán ra được áp dụng với mỗi khách hàng tối đa 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn. Lượng vàng cung ứng mỗi ngày phụ thuộc vào nguồn hàng hiện có, bao gồm cả lượng vàng do khách hàng bán lại cho công ty.

Việc tạm dừng kênh đăng ký trực tuyến diễn ra trong bối cảnh nhu cầu mua vàng trên thị trường tăng cao, trong khi nguồn cung có thời điểm chưa đáp ứng kịp, khiến hoạt động giao dịch tại cửa hàng gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, SJC đã nhiều lần phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện các website và fanpage giả mạo doanh nghiệp nhằm lừa đảo khách hàng thông qua hình thức đăng ký mua vàng trực tuyến. Một số trường hợp đã chuyển tiền trước theo hướng dẫn của các đối tượng giả mạo và bị chiếm đoạt tài sản.

Doanh nghiệp khẳng định không yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước cũng như không thu tiền đặt cọc dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi giao dịch mua bán vàng đều được thực hiện trực tiếp tại các điểm kinh doanh chính thức thuộc hệ thống SJC.