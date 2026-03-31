Giá vàng đang trên đà giảm mạnh nhất kể từ năm 2008

Giá vàng tăng nhẹ vào sáng thứ Ba, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất trong gần 17 năm. Ảnh TL

Giá vàng giao ngay hiện đang trên đà giảm 14,6% trong tháng này, đánh dấu mức giảm hàng tháng lớn nhất của kim loại này kể từ tháng 10 năm 2008, khi giá giảm 16,8%.

Những tiến triển này diễn ra trong bối cảnh diễn biến của cuộc chiến Mỹ - Iran, vốn đã bước sang tuần thứ năm, vẫn còn nhiều bất ổn.

Xung đột ở Trung Đông đã gây áp lực lên giá vàng, trong khi giá dầu và khí đốt tăng vọt làm dấy lên kỳ vọng về lạm phát gia tăng trên khắp các nền kinh tế, dẫn đến việc tăng lãi suất.

Cách thức giao dịch vàng đã thay đổi trong 4 năm qua, thời điểm giá vàng có mức giảm lớn nhất lên đến 16,8%, Wayne Nutland, Giám đốc đầu tư tại Shackleton Advisers, cho biết trên kênh CNBC hôm thứ Ba.

“Trước cuộc xung đột Ukraine, giá vàng thường có mối tương quan nghịch với lợi suất trái phiếu thực và đồng đô la Mỹ, nghĩa là giá vàng tăng khi các chỉ số đó giảm và giảm khi các chỉ số đó tăng”, ông nói.

Giai đoạn sau cuộc xung đột tại Ukraine đã đảo lộn những mối quan hệ này, đặc biệt là vào năm 2025 và đầu năm 2026 khi giá vàng tăng mạnh, vượt xa những biến động được dự đoán bởi các mối quan hệ lịch sử đó.

Ông Nutland cho biết thêm, sau cuộc chiến tranh Iran, vàng đã quay trở lại với các mối quan hệ truyền thống hơn của nó.

“Lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ đều tăng cao, trong bối cảnh đó, vàng đã thể hiện sự nhạy cảm nghịch đảo truyền thống đối với các chỉ số này, dẫn đến việc giảm giá”, ông nói. “Sự sụt giảm của vàng có lẽ cũng trầm trọng hơn do giá vàng tăng mạnh vào năm 2026 và có thể là do các nhà đầu tư muốn thanh lý các vị thế sinh lời”.

Iain Barnes, giám đốc đầu tư tại Netwealth, cho biết sự biến động giá vàng đã ở mức gấp đôi so với lịch sử trong những tháng gần đây, do sự tham gia ngày càng tăng của các nhà đầu tư tài chính.

“Các ngân hàng trung ương quốc tế tìm cách đa dạng hóa dự trữ của họ khỏi đồng đô la Mỹ có thể đã khởi đầu việc tăng giá của vàng trong vài năm qua, nhưng cuối cùng thị trường đã thiếu người mua mới và thay vào đó chứng kiến ​​​​tình trạng chốt lời lan rộng khi sự bất ổn gia tăng trên thị trường và đồng đô la phục hồi”, ông Barnes nói.

Mặc dù Barnes lưu ý bối cảnh kinh tế và thị trường tổng thể khác so với năm 2008, ông cho biết vẫn có những điểm tương đồng ở chỗ các nhà đầu tư với “vị thế ban đầu quá mức trong thị trường hàng hóa” đã khuếch đại đáng kể biến động giá sau khi các yếu tố cơ bản và tâm lý đối với đồng đô la Mỹ thay đổi.

Trong nửa đầu năm 2008, các nhà đầu tư đã đặt niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng của các thị trường mới nổi, thúc đẩy giá cả hàng hóa tăng cao cùng với sự suy yếu của đồng đô la ngay cả khi các nền kinh tế phương Tây gặp khó khăn.

“Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng, khẩu vị rủi ro toàn cầu sụp đổ và vàng bị ảnh hưởng cùng với các mặt hàng sản xuất hiệu quả hơn như dầu và đồng khi đồng đô la tăng mạnh. Năm nay, thị trường lại một lần nữa nhận ra điểm yếu lớn nhất của các nhà đầu tư: vị thế nắm giữ quá mức đối với vàng vì nó được coi là tài sản trú ẩn an toàn cuối cùng còn lại”, ông Barnes nói thêm.

Trong một báo cáo hôm thứ Hai, các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết họ vẫn lạc quan về vàng bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu Iran, lưu ý rằng thị trường đã định giá lại lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo hướng chỉ cắt giảm lãi suất một lần hoặc không cắt giảm lãi suất nào trong năm nay.

“[Nhưng] chúng tôi vẫn dự báo giá vàng sẽ đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, khi các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, vị thế đầu cơ thấp hiện tại trở lại bình thường và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thực hiện cắt giảm 50 điểm cơ bản như các nhà kinh tế của chúng tôi dự đoán,” họ nói. “Kịch bản cơ sở của chúng tôi giả định không có thêm hoạt động thanh lý vàng nào từ khu vực tư nhân cũng như không có thêm hoạt động đa dạng hóa nào từ khu vực tư nhân trong lĩnh vực vàng (ngoài sự thúc đẩy khiêm tốn từ việc cắt giảm lãi suất của Fed).”

Họ cũng lưu ý rằng mặc dù rủi ro đối với dự báo của họ nghiêng về phía giảm trong ngắn hạn, do sự gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz khiến vàng dễ bị thanh lý thêm, nhưng bức tranh trung hạn lại khác.

“Trong trung hạn, rủi ro nghiêng về phía tăng nếu vụ việc Iran — cùng với những diễn biến địa chính trị rộng hơn (ví dụ như Greenland, Venezuela) — thúc đẩy việc đa dạng hóa đầu tư vào vàng và gây áp lực lên nhận thức về tính bền vững tài chính của phương Tây,” họ nói.