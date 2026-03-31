Tài chính quốc tế

Giá vàng đang trên đà giảm mạnh nhất kể từ năm 2008

Hoàng Lê

23:37 | 31/03/2026
(TBTCO) - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 31/3, với giá vàng tương lai tại New York tăng 0,7% lên 4.589,30 USD/ounce, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất trong gần 17 năm.
Giá vàng tăng nhẹ vào sáng thứ Ba, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất trong gần 17 năm. Ảnh TL

Giá vàng giao ngay hiện đang trên đà giảm 14,6% trong tháng này, đánh dấu mức giảm hàng tháng lớn nhất của kim loại này kể từ tháng 10 năm 2008, khi giá giảm 16,8%.

Những tiến triển này diễn ra trong bối cảnh diễn biến của cuộc chiến Mỹ - Iran, vốn đã bước sang tuần thứ năm, vẫn còn nhiều bất ổn.

Xung đột ở Trung Đông đã gây áp lực lên giá vàng, trong khi giá dầu và khí đốt tăng vọt làm dấy lên kỳ vọng về lạm phát gia tăng trên khắp các nền kinh tế, dẫn đến việc tăng lãi suất.

Cách thức giao dịch vàng đã thay đổi trong 4 năm qua, thời điểm giá vàng có mức giảm lớn nhất lên đến 16,8%, Wayne Nutland, Giám đốc đầu tư tại Shackleton Advisers, cho biết trên kênh CNBC hôm thứ Ba.

“Trước cuộc xung đột Ukraine, giá vàng thường có mối tương quan nghịch với lợi suất trái phiếu thực và đồng đô la Mỹ, nghĩa là giá vàng tăng khi các chỉ số đó giảm và giảm khi các chỉ số đó tăng”, ông nói.

Giai đoạn sau cuộc xung đột tại Ukraine đã đảo lộn những mối quan hệ này, đặc biệt là vào năm 2025 và đầu năm 2026 khi giá vàng tăng mạnh, vượt xa những biến động được dự đoán bởi các mối quan hệ lịch sử đó.

Ông Nutland cho biết thêm, sau cuộc chiến tranh Iran, vàng đã quay trở lại với các mối quan hệ truyền thống hơn của nó.

“Lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ đều tăng cao, trong bối cảnh đó, vàng đã thể hiện sự nhạy cảm nghịch đảo truyền thống đối với các chỉ số này, dẫn đến việc giảm giá”, ông nói. “Sự sụt giảm của vàng có lẽ cũng trầm trọng hơn do giá vàng tăng mạnh vào năm 2026 và có thể là do các nhà đầu tư muốn thanh lý các vị thế sinh lời”.

Iain Barnes, giám đốc đầu tư tại Netwealth, cho biết sự biến động giá vàng đã ở mức gấp đôi so với lịch sử trong những tháng gần đây, do sự tham gia ngày càng tăng của các nhà đầu tư tài chính.

“Các ngân hàng trung ương quốc tế tìm cách đa dạng hóa dự trữ của họ khỏi đồng đô la Mỹ có thể đã khởi đầu việc tăng giá của vàng trong vài năm qua, nhưng cuối cùng thị trường đã thiếu người mua mới và thay vào đó chứng kiến ​​​​tình trạng chốt lời lan rộng khi sự bất ổn gia tăng trên thị trường và đồng đô la phục hồi”, ông Barnes nói.

Mặc dù Barnes lưu ý bối cảnh kinh tế và thị trường tổng thể khác so với năm 2008, ông cho biết vẫn có những điểm tương đồng ở chỗ các nhà đầu tư với “vị thế ban đầu quá mức trong thị trường hàng hóa” đã khuếch đại đáng kể biến động giá sau khi các yếu tố cơ bản và tâm lý đối với đồng đô la Mỹ thay đổi.

Trong nửa đầu năm 2008, các nhà đầu tư đã đặt niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng của các thị trường mới nổi, thúc đẩy giá cả hàng hóa tăng cao cùng với sự suy yếu của đồng đô la ngay cả khi các nền kinh tế phương Tây gặp khó khăn.

“Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng, khẩu vị rủi ro toàn cầu sụp đổ và vàng bị ảnh hưởng cùng với các mặt hàng sản xuất hiệu quả hơn như dầu và đồng khi đồng đô la tăng mạnh. Năm nay, thị trường lại một lần nữa nhận ra điểm yếu lớn nhất của các nhà đầu tư: vị thế nắm giữ quá mức đối với vàng vì nó được coi là tài sản trú ẩn an toàn cuối cùng còn lại”, ông Barnes nói thêm.

Trong một báo cáo hôm thứ Hai, các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết họ vẫn lạc quan về vàng bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu Iran, lưu ý rằng thị trường đã định giá lại lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo hướng chỉ cắt giảm lãi suất một lần hoặc không cắt giảm lãi suất nào trong năm nay.

“[Nhưng] chúng tôi vẫn dự báo giá vàng sẽ đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, khi các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, vị thế đầu cơ thấp hiện tại trở lại bình thường và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thực hiện cắt giảm 50 điểm cơ bản như các nhà kinh tế của chúng tôi dự đoán,” họ nói. “Kịch bản cơ sở của chúng tôi giả định không có thêm hoạt động thanh lý vàng nào từ khu vực tư nhân cũng như không có thêm hoạt động đa dạng hóa nào từ khu vực tư nhân trong lĩnh vực vàng (ngoài sự thúc đẩy khiêm tốn từ việc cắt giảm lãi suất của Fed).”

Họ cũng lưu ý rằng mặc dù rủi ro đối với dự báo của họ nghiêng về phía giảm trong ngắn hạn, do sự gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz khiến vàng dễ bị thanh lý thêm, nhưng bức tranh trung hạn lại khác.

“Trong trung hạn, rủi ro nghiêng về phía tăng nếu vụ việc Iran — cùng với những diễn biến địa chính trị rộng hơn (ví dụ như Greenland, Venezuela) — thúc đẩy việc đa dạng hóa đầu tư vào vàng và gây áp lực lên nhận thức về tính bền vững tài chính của phương Tây,” họ nói.

Hoàng Lê
Tổng hợp từ WSJ, CNBC
Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Giá vàng trong nước duy trì quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Khai mạc Hội nghị toàn thể PEMNA 2026: Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài chính công

Khối ngoại bất ngờ “gom” mạnh SHS, giải ngân hơn 240 tỷ đồng trong phiên 31/3

Tái bảo hiểm VINARE phấn đấu nhiều chỉ tiêu tăng hai chữ số, lãi 560 tỷ đồng

Chuẩn hóa đặc điểm kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá

Bệnh tay chân miệng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu chủ động kiểm soát lây nhiễm

Mỹ: Bang Washington đánh thuế với thu nhập trên 1 triệu USD

(TBTCO) - Ngày 30/3, bang Washington (Mỹ) đã ban hành chính sách mới đánh thuế với thu nhập trên 1 triệu USD, trở thành bang do đảng Dân chủ lãnh đạo mới nhất áp thuế nhắm thẳng vào người giàu.
Các quan chức Fed ra tín hiệu việc cắt giảm lãi suất có thể đã kết thúc

(TBTCO) - Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng, lãi suất có thể tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, kịch bản khả thi nhất có lẽ là không có biến động nào.
Lạm phát tại Mỹ gia tăng trở lại thử thách niềm tin và ý chí của Fed

(TBTCO) - Cuộc chiến ở Trung Đông có nguy cơ làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phải vật lộn để kiềm chế trong nhiều năm.
Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng, phân bón tăng mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí toàn cầu. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ triển khai hỗ trợ quy mô lớn, kết hợp tài chính, chính sách và khu vực tư nhân để giúp các nền kinh tế vượt qua cú sốc và phục hồi tăng trưởng.
Cú sốc năng lượng có thể kìm hãm tăng trưởng và đẩy lạm phát châu Á tăng mạnh

Theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026 - 2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn một năm.
ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 24/3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính do xung đột ở Trung Đông gây ra.
Chiến sự tại Iran thu hẹp con đường giảm lãi suất của Fed

(TBTCO) - Xung đột leo thang ở Trung Đông đã thu hẹp con đường giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay, khi giá năng lượng tăng vọt đã tạo ra thêm nhiều bất ổn cho triển vọng kinh tế.
Các ngân hàng trung ương để ngỏ khả năng tăng lãi suất khi giá năng lượng tăng vọt

(TBTCO) - Sự bất ổn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra cho nền kinh tế toàn cầu đã làm lung lay các kế hoạch của các nhà hoạch định chính sách tại các ngân hàng trung ương ở nhiều nơi. Sự thay đổi rõ rệt đang diễn ra tại châu Âu, khi các nhà giao dịch hiện dự đoán các ngân hàng trung ương khu vực này sẽ tăng lãi suất trong năm nay để giải quyết tình trạng lạm phát gia tăng mạnh do giá năng lượng tăng cao.
Khai mạc Hội nghị toàn thể PEMNA 2026: Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài chính công

Khối ngoại bất ngờ “gom” mạnh SHS, giải ngân hơn 240 tỷ đồng trong phiên 31/3

Tái bảo hiểm VINARE phấn đấu nhiều chỉ tiêu tăng hai chữ số, lãi 560 tỷ đồng

Chuẩn hóa đặc điểm kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá

Bệnh tay chân miệng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu chủ động kiểm soát lây nhiễm

Bộ Tài chính công bố tiến độ tổng kiểm kê tài sản công tính đến 30/3/2026

Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

