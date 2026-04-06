Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng gửi thư chúc mừng 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Trong thư chúc mừng, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, cách đây 80 năm, từ lời kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã đã được khơi nguồn và phát triển mạnh mẽ. Qua các giai đoạn lịch sử, khu vực này đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thư chúc mừng 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng gửi

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị làm công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn để các hợp tác xã phát triển.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những định hướng chiến lược và quyết sách quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặt ra yêu cầu các thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, phải nỗ lực vươn lên, phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, mô hình tổ chức, phương thức quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển của khu vực này, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực của cộng đồng hợp tác xã, kinh tế tập thể Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tự chủ, tự cường, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.