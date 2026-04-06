Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng gửi thư chúc mừng 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam

17:29 | 06/04/2026
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2026), thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể trên cả nước.
aa

Trong thư chúc mừng, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, cách đây 80 năm, từ lời kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã đã được khơi nguồn và phát triển mạnh mẽ. Qua các giai đoạn lịch sử, khu vực này đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị làm công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn để các hợp tác xã phát triển.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những định hướng chiến lược và quyết sách quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặt ra yêu cầu các thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, phải nỗ lực vươn lên, phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, mô hình tổ chức, phương thức quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển của khu vực này, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực của cộng đồng hợp tác xã, kinh tế tập thể Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tự chủ, tự cường, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

(TBTCO) - Chương trình tập huấn tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường gắn kết phong trào thanh niên với công việc chuyên môn và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Tháng Thanh niên 2026 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ghi nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực và kết quả tích cực trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Chính phủ.
(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước theo hướng minh bạch, hiệu quả.
(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt với các nhóm sản phẩm nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
