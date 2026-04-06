Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá heo hơi hôm nay tăng tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận một vài điểm tăng nhẹ. Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 65.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, các địa phương Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định ở mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận một điểm tăng. Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 65.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh ổn định tại mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Giá heo tại Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đi ngang tại mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Vĩnh Long giữ mức 67.000 đồng/kg.

Các địa phương Cà Mau và Cần Thơ ổn định ở mức 66.000 đồng/kg, trong khi An Giang tiếp tục đi ngang tại mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg./.