Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Vân Hà

21:24 | 05/04/2026
(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
aa

Thị trường tài chính - tiền tệ chịu nhiều áp lực từ trong và ngoài nước

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2 về việc kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và thực chất, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng GDP quý I/2026 khoảng 8% tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2026.

Thực tế cho thấy, trong quý I/2026, kinh tế trong nước ghi nhận những tín hiệu tích cực về tăng trưởng. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp đã và đang tạo ra nhiều thách thức đối với ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là thị trường tài chính - tiền tệ.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước. Đồ họa: Phương Anh

Đáng chú ý, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang, kéo theo biến động mạnh về giá năng lượng toàn cầu, qua đó gây áp lực lên mặt bằng giá trong nước. Đặc biệt, giá xăng, dầu tăng cao khiến áp lực lạm phát gia tăng, đồng thời tác động tới tỷ giá USD/VND, làm gia tăng chi phí vốn và ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống tài chính - ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ có xu hướng tăng trở lại. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm bình quân quý I/2026 ở mức 5,7%/năm, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 4,5%/năm của năm 2025. Đặc biệt, trong nửa cuối tháng 3/2026, xu hướng tăng lãi suất trở nên rõ nét hơn.

Cùng với đó, nhiều ngân hàng thương mại trong nước, bao gồm cả các ngân hàng thương mại nhà nước, đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động lên mức 7-8%/năm đối với kỳ hạn 1 năm nhằm tăng cường khả năng huy động vốn. Động thái này phản ánh rõ nét áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.

Về điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo hướng thận trọng. Cụ thể, cơ quan này đã giảm dần khối lượng giao dịch mua lại có kỳ hạn giấy tờ có giá trên thị trường mở. Quy mô dòng tiền cung ứng qua kênh này tính đến ngày 26/3/2026 ở mức 246 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh so với khoảng 420 nghìn tỷ đồng vào đầu tháng 3.

Những yếu tố trên cho thấy, trạng thái thanh khoản của thị trường tiền tệ chưa thực sự ổn định, trong khi mặt bằng lãi suất năm 2026 được dự báo sẽ duy trì ở mức cao hơn so với năm trước và tiềm ẩn nhiều biến động khó lường trong thời gian tới.

Kết quả huy động vốn trái phiếu chính phủ chịu tác động từ diễn biến thị trường

Trong bối cảnh đó, bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cũng như nhiệm vụ huy động vốn do Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP), góp phần huy động nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong tháng 3/2026, KBNN đã tổ chức 4 phiên đấu thầu TPCP với tổng khối lượng gọi thầu lên tới 54.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến bất lợi của thị trường tài chính - tiền tệ đã tác động trực tiếp đến tâm lý và nhu cầu của các nhà đầu tư, khiến kết quả huy động vốn không đạt kỳ vọng.

Cụ thể, tổng khối lượng TPCP huy động trong tháng chỉ đạt 19.560 tỷ đồng, tương đương 39% kế hoạch phát hành 50.000 tỷ đồng mà KBNN đã thông báo ra thị trường. So với cùng kỳ năm trước, kết quả này cho thấy sự sụt giảm đáng kể.

Cân đối chặt chẽ giữa mục tiêu huy động vốn qua trái phiếu chính phủ và chi phí vay

Khi mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ tăng, chi phí huy động vốn của hệ thống ngân hàng cũng gia tăng, kéo theo sự điều chỉnh kỳ vọng lợi suất của nhà đầu tư đối với trái phiếu chính phủ. Trong bối cảnh đó, nếu lãi suất phát hành không đủ hấp dẫn, nhu cầu mua trái phiếu có xu hướng suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đấu thầu. Ngược lại, nếu tăng lãi suất phát hành để thu hút nhà đầu tư, chi phí vay của ngân sách nhà nước sẽ bị đẩy lên. Do đó, công tác điều hành phát hành trái phiếu luôn đòi hỏi sự cân đối chặt chẽ giữa mục tiêu huy động vốn và kiểm soát chi phí vay.

Lũy kế hết quý I/2026, tổng khối lượng TPCP phát hành đạt 80.101 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 110.440 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Con số này tương đương 73% kế hoạch quý I/2026 (110.000 tỷ đồng) và mới đạt 16% kế hoạch năm (500.000 tỷ đồng).

Dù khối lượng huy động chưa đạt kỳ vọng, nhưng cơ cấu phát hành TPCP tiếp tục được KBNN điều hành theo hướng bền vững. Kỳ hạn phát hành bình quân trong năm 2026 đạt 10,02 năm, qua đó góp phần kéo dài kỳ hạn nợ, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP hiện ở mức 8,44 năm.

Về chi phí huy động, lãi suất phát hành TPCP được điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và định hướng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất phát hành bình quân trong năm 2026 ở mức 4,06%/năm, góp phần kiểm soát chi phí vay của NSNN trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng.

Nhìn tổng thể, kết quả huy động vốn TPCP trong quý I/2026 phản ánh rõ những tác động đa chiều của môi trường kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự biến động của thị trường tài chính - tiền tệ trong và ngoài nước.

Chủ động, linh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn năm 2026

Dự báo trong các tháng còn lại của năm 2026, bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, trong khi thị trường tiền tệ trong nước tiếp tục đối mặt với những thách thức nhất định. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều hành huy động vốn TPCP.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, KBNN xác định nhiệm vụ huy động vốn trong thời gian tới cần được triển khai theo hướng chủ động, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Cụ thể, KBNN sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ để tham mưu Bộ Tài chính các giải pháp phù hợp, nhằm tăng cường khả năng huy động vốn cho NSNN.

Trọng tâm là tổ chức điều hành công tác phát hành TPCP theo hướng linh hoạt về kỳ hạn, khối lượng và thời điểm phát hành, gắn chặt với công tác quản lý ngân quỹ nhà nước. Theo KBNN, cách tiếp cận này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu vốn của NSNN mà còn góp phần giảm chi phí vay, hạn chế áp lực huy động trong những thời điểm thị trường không thuận lợi.

Bên cạnh đó, KBNN sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính, cũng như các tổ chức liên quan trên thị trường tài chính, nhằm triển khai các giải pháp phát triển thị trường TPCP theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Việc mở rộng cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm TPCP, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ vốn của thị trường trong bối cảnh mới.

Với các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, KBNN đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn năm 2026 do Bộ Tài chính giao, qua đó góp phần bảo đảm nguồn lực cho NSNN, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vân Hà
Bài liên quan

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

GDP quý I/2026 tăng 7,83%, FDI bứt phá

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 4/2026

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
(TBTCO) - Dòng tiền đang gia tăng vị thế nắm giữ mới trong các phiên gần đây. Khối lượng mở tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng gần nhất đã tăng lên 43.848 hợp đồng trong phiên 3/4.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

