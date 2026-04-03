Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết ngày 9/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng đối với việc chính thức hình thành, công nhận thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh việc xây dựng, hình thành và duy trì một thị trường tài sản mã hóa minh bạch, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế như Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), Tổ chức Quốc tế của các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) về phòng chống rửa tiền luôn là ưu tiên hàng đầu không chỉ đối với Việt Nam mà nhiều quốc gia và các khu vực kinh tế trên thế giới hướng tới. Phòng chống rửa tiền hiệu quả sẽ giúp nâng cao uy tín của quốc gia nói chung và của doanh nghiệp nói riêng, góp phần vào sự ổn định, phát triển của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: SSC

Phát biểu tại chương trình, ông Aaron Chua, phụ trách Mảng Pháp lý và Cấp phép khu vực châu Á Thái Bình Dương – Công ty Tether cho biết chương trình đào tạo thể hiện định hướng đồng hành của Tether trong việc hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển minh bạch, bền vững và lành mạnh của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đại diện Tether cho rằng những nỗ lực mà cơ quan quản lý đang triển khai trong lĩnh vực tài sản số có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của thị trường trong nước mà còn có thể tạo thêm cơ sở tham chiếu cho khu vực trong việc tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển thị trường theo hướng minh bạch, bền vững.

Ông Chia Shih Yun - Giám đốc điều hành VerifyVASP nhận định, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội trong quá trình phát triển lĩnh vực tài sản số, nhờ động lực từ đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ. Đồng thời, đại diện VerifyVASP cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải định hướng sự phát triển của lĩnh vực này theo hướng an toàn, có trách nhiệm và bền vững. Theo ông, việc chia sẻ các kinh nghiệm và thông lệ tốt trên thế giới sẽ là yếu tố quan trọng hỗ trợ Việt Nam.

Toàn cảnh buổi đào tạo. Ảnh: SSC

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kiến thức về các tiêu chuẩn e-KYC nâng cao như xác thực sinh trắc học, kiểm tra sống (liveness) chống giả mạo và quy trình định danh khách hàng từ xa NFTF, Khuyến nghị 16 của FATF – Tuân thủ Travel Rules. Các diễn giả cũng chia sẻ kinh nghiệm về giám sát giao dịch và thu hồi tài sản, đảm bảo tính toàn vẹn thị trường./.