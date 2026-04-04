Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Theo đề nghị của Thường trực HĐND các xã, phường, đặc khu và đề xuất của Sở Nội vụ, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đối với các đồng chí được bầu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, phường, đặc khu. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2026.

Lãnh đạo phường Phù Liễn chúc mừng các cán bộ vừa được HĐND phường bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường

Ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp, HĐND các xã, phường, đặc khu ở Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp đầu tiên và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền địa phương khoá mới.

113/114 xã, phường, đặc khu ở Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Đặc khu Bạch Long Vĩ không tổ chức HĐND đã có tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, các lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND cấp xã vừa được bầu chọn, kiện toàn ở Hải Phòng đều quyết tâm và sẽ tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà trọng tâm là xây dựng bộ máy chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ và vượt khó để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong cả nhiệm kỳ.

Trong những ngày đầu tiên chính quyền địa phương khoá mới đi vào hoạt động, các xã, phường, đặc khu ở thành phố Hải Phòng vẫn bảo đảm sự ổn định, không ngắt quãng với các nhiệm vụ đang được triển khai.

Sự kỳ vọng, đồng hành của cử tri, nhân dân cùng với quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo khoá mới sẽ đưa tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở Hải Phòng hoạt động ngày càng hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ.

112 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng được phê chuẩn 1 Chủ tịch UBND và 2 Phó Chủ tịch UBND. Phường Phạm Sư Mạnh và phường Đồ Sơn được phê chuẩn 1 Chủ tịch UBND và 1 Phó Chủ tịch UBND.

Đa số các đồng chí được phê chuẩn là tái cử. 5 đồng chí được bầu mới, gồm: Đỗ Văn Tảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch UBND xã Nam Thanh Miện nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu, phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; 4 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Trường Tân, phường Kinh Môn, phường Nguyễn Đại Năng, xã Nam Thanh Miện./.