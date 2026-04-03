Chứng khoán phái sinh ngày 3/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index đảo chiều giảm

Khối lượng mở (OI) các hợp đồng tương lai tiếp tục xu hướng gia tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 3/4. Riêng hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index tăng mạnh lên 43.848 hợp đồng, tương đương mức tăng hơn 8%. Dòng tiền đang gia tăng vị thế nắm giữ mới trong các phiên gần đây.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh cũng tiếp tục tăng so với hôm qua, duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tháng gần đạt hơn 216.700 hợp đồng. Hoạt động giao dịch vẫn sôi động.

Ảnh minh họa

Kết phiên, hợp đồng tương lai VN30 tháng gần VN30F2604 đóng cửa tại 1.835,4 điểm, giảm 0,96% so với phiên trước và thấp hơn chỉ số cơ sở khoảng 2,03 điểm, qua đó chuyển sang trạng thái chênh lệch âm. Dù chênh lệch dương vẫn duy trì ở một số hợp đồng như hợp đồng tương lai VN30 dáo hạn vào tháng 5/2026, đa số hợp đồng tương lai phái sinh đóng cửa tuần đầu tiên của tháng ở trạng thái âm. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn khi thị trường cơ sở suy yếu rõ rệt trong phiên chiều.

Nhà đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ

Trên thị trường cứng khoán cơ sở, VN30-Index dã có thời điểm mở cửa tăng điểm tích cực nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Chỉ số cơ sở vì vậy có thời điểm tiến sát vùng 1.870 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng dần và lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, khiến chỉ số suy yếu. Sang phiên chiều, lực bán tăng mạnh hơn về cuối phiên, kéo VN30-Index có lúc giảm gần 20 điểm về vùng 1.830 trước khi đóng cửa tại 1.837,43 điểm, giảm 0,84%, với độ rộng nghiêng mạnh về phía giảm điểm. Giá trị giao dịch phiên hôm nay giảm còn gần 11.200 tỷ đồng.

Nhà đầu tư gia tăng vị thể mở trên thị trường chứng khoán phái sinh trong bối cảnh VN30-Index giảm điểm một phần có thể do chủ động mở thêm vị thế, theo hướng phòng vệ hoặc kỳ vọng xu hướng giảm còn tiếp diễn. Dòng tiền duy trì trạng thái quan sát, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường cơ sở./.