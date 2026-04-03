Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 3/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index đảo chiều giảm

Tùng Linh

17:41 | 03/04/2026
(TBTCO) - Dòng tiền đang gia tăng vị thế nắm giữ mới trong các phiên gần đây. Khối lượng mở tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng gần nhất đã tăng lên 43.848 hợp đồng trong phiên 3/4.
aa

Khối lượng mở (OI) các hợp đồng tương lai tiếp tục xu hướng gia tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 3/4. Riêng hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index tăng mạnh lên 43.848 hợp đồng, tương đương mức tăng hơn 8%. Dòng tiền đang gia tăng vị thế nắm giữ mới trong các phiên gần đây.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh cũng tiếp tục tăng so với hôm qua, duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tháng gần đạt hơn 216.700 hợp đồng. Hoạt động giao dịch vẫn sôi động.

Ảnh minh họa

Kết phiên, hợp đồng tương lai VN30 tháng gần VN30F2604 đóng cửa tại 1.835,4 điểm, giảm 0,96% so với phiên trước và thấp hơn chỉ số cơ sở khoảng 2,03 điểm, qua đó chuyển sang trạng thái chênh lệch âm. Dù chênh lệch dương vẫn duy trì ở một số hợp đồng như hợp đồng tương lai VN30 dáo hạn vào tháng 5/2026, đa số hợp đồng tương lai phái sinh đóng cửa tuần đầu tiên của tháng ở trạng thái âm. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn khi thị trường cơ sở suy yếu rõ rệt trong phiên chiều.

Nhà đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ

Trên thị trường cứng khoán cơ sở, VN30-Index dã có thời điểm mở cửa tăng điểm tích cực nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Chỉ số cơ sở vì vậy có thời điểm tiến sát vùng 1.870 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng dần và lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, khiến chỉ số suy yếu. Sang phiên chiều, lực bán tăng mạnh hơn về cuối phiên, kéo VN30-Index có lúc giảm gần 20 điểm về vùng 1.830 trước khi đóng cửa tại 1.837,43 điểm, giảm 0,84%, với độ rộng nghiêng mạnh về phía giảm điểm. Giá trị giao dịch phiên hôm nay giảm còn gần 11.200 tỷ đồng.

Nhà đầu tư gia tăng vị thể mở trên thị trường chứng khoán phái sinh trong bối cảnh VN30-Index giảm điểm một phần có thể do chủ động mở thêm vị thế, theo hướng phòng vệ hoặc kỳ vọng xu hướng giảm còn tiếp diễn. Dòng tiền duy trì trạng thái quan sát, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường cơ sở./.

Từ khóa:
khối lượng mở Phái sinh gia tăng hợp đồng tương lai vn30

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 1/4: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30 tiếp đà hồi phục

Chứng khoán phái sinh ngày 1/4: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30 tiếp đà hồi phục

Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I

Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Dành cho bạn

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Đọc thêm

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể "zích zắc" đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +7.37
06/04 | +7.37 (6,582.69 +7.37 (+0.11%))
DJI -61.03
06/04 | -61.03 (46,504.67 -61.03 (-0.13%))
IXIC +38.28
06/04 | +38.28 (21,879.18 +38.28 (+0.18%))
NYA +13.16
06/04 | +13.16 (22,193.86 +13.16 (+0.06%))
XAX +65.43
06/04 | +65.43 (8,890.14 +65.43 (+0.74%))
BUK100P +7.07
06/04 | +7.07 (1,037.76 +7.07 (+0.69%))
RUT +17.67
06/04 | +17.67 (2,530.04 +17.67 (+0.70%))
VIX 0.00
06/04 | 0.00 (23.87 0.00 (0.00%))
FTSE +71.49
06/04 | +71.49 (10,436.29 +71.49 (+0.69%))
GDAXI -130.82
06/04 | -130.82 (23,168.08 -130.82 (-0.56%))
FCHI -18.88
06/04 | -18.88 (7,962.39 -18.88 (-0.24%))
STOXX50E -39.85
06/04 | -39.85 (5,692.86 -39.85 (-0.70%))
N100 -3.92
06/04 | -3.92 (1,768.22 -3.92 (-0.22%))
BFX -4.38
06/04 | -4.38 (5,216.44 -4.38 (-0.08%))
MOEX.ME -0.11
06/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -177.47
06/04 | -177.47 (25,116.53 -177.47 (-0.70%))
STI +11.39
06/04 | +11.39 (4,958.89 +11.39 (+0.23%))
AXJO -92.30
06/04 | -92.30 (8,579.50 -92.30 (-1.06%))
AORD -110.70
06/04 | -110.70 (8,774.90 -110.70 (-1.25%))
BSESN +185.25
06/04 | +185.25 (73,319.55 +185.25 (+0.25%))
JKSE -157.66
06/04 | -157.66 (7,026.78 -157.66 (-2.19%))
KLSE -4.83
06/04 | -4.83 (1,690.67 -4.83 (-0.28%))
NZ50 +76.25
06/04 | +76.25 (12,902.15 +76.25 (+0.59%))
KS11 +73.07
06/04 | +73.07 (5,450.37 +73.07 (+1.36%))
TWII -602.37
06/04 | -602.37 (32,572.43 -602.37 (-1.82%))
GSPTSE +150.32
06/04 | +150.32 (33,108.22 +150.32 (+0.46%))
BVSP +99.02
06/04 | +99.02 (188,052.02 +99.02 (+0.05%))
MXX +1,091.32
06/04 | +1,091.32 (69,702.02 +1,091.32 (+1.59%))
IPSA -117.15
06/04 | -117.15 (10,739.15 -117.15 (-1.08%))
MERV +1,561.75
06/04 | +1,561.75 (2,999,341.75 +1,561.75 (+0.05%))
TA125.TA +91.13
06/04 | +91.13 (4,107.92 +91.13 (+2.27%))
CASE30 +544.90
06/04 | +544.90 (47,276.40 +544.90 (+1.17%))
JN0U.JO -76.26
06/04 | -76.26 (6,897.65 -76.26 (-1.09%))
DX-Y.NYB 0.00
06/04 | 0.00 (100.03 0.00 (0.00%))
125904-USD-STRD -20.31
06/04 | -20.31 (2,619.20 -20.31 (-0.77%))
XDB -0.80
06/04 | -0.80 (132.21 -0.80 (-0.60%))
XDE -0.49
06/04 | -0.49 (115.39 -0.49 (-0.42%))
000001.SS -39.18
06/04 | -39.18 (3,880.10 -39.18 (-1.00%))
N225 +607.31
06/04 | +607.31 (53,730.80 +607.31 (+1.14%))
XDN -0.30
06/04 | -0.30 (62.66 -0.30 (-0.48%))
XDA -0.24
06/04 | -0.24 (69.04 -0.24 (-0.35%))