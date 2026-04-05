Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các đồng chí Lãnh đạo các Ban tham mưu, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính...

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu thẳng thắn, đánh giá khách quan và toàn diện kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong quý I. Bên cạnh những kết quả tích cực cần tiếp tục phát huy, Bộ trưởng nhấn mạnh việc nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, xác định rõ nguyên nhân cốt lõi, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi và mang tính đột phá.

Các đơn vị bám sát Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và sự điều hành của Chính phủ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quý II/2026. Đồng thời, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Trình bày Báo cáo sơ kết công tác đảng quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính trong quý I/2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy và các Ủy viên Ban Chấp hành, Thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với tập thể và cá nhân; về nguyên tắc và chế độ làm việc; về mối quan hệ công tác với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ...

Trong quý I/2026, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác của ngành Tài chính, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Chính phủ, Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đề cập tới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Đỗ Văn Trường cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy mà đứng đầu là Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; quyết đoán, toàn diện trước những vẫn đề lớn, phức tạp đặt ra, có tính lịch sử, cấp bách, đột phá cho phát triển đất nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức triển khai; chủ động nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn của kinh tế - xã hội, dự báo, tham mưu nhiều giảp pháp chính sách kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các chương trình, kế hoạch cụ thể tới từng đơn vị, cấp ủy các cấp và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức vượt ngoài dự báo.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp để triển khai các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ. Đảng ủy đã luôn quan tâm chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện.

Đảng ủy, Ban Thường vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tài chính, các đơn vị bám sát các chủ trương, đường lôi của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đúng chức năng nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng toàn diện

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ được triển khai nghiêm túc, bài bản; các quy chế làm việc được thực hiện đúng quy định. Trong quý I, nhiều hội nghị quan trọng đã được tổ chức, các nghị quyết, kết luận được ban hành kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành. Đặc biệt, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đạt khối lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ chương trình lập pháp của Chính phủ và Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng khẳng định ngành Tài chính đã góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng quý I đạt mức khá cao trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài. Thu ngân sách đạt và vượt dự toán, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ cả năm, dù việc triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí cũng đặt ra không ít áp lực trong thời gian tới.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng toàn diện trên các mặt, từ quán triệt nghị quyết, công tác cán bộ đến kiểm tra, giám sát. Việc tiếp nhận các tổ chức đảng từ các tập đoàn, tổng công ty được triển khai nghiêm túc, bảo đảm ổn định và hiệu quả. Bộ trưởng nhấn mạnh, những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung một số nội dung:

Thứ nhất, bám sát Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách; chủ động tham mưu chính sách phù hợp nhằm đảm bảo thu ngân sách bền vững.

Thứ hai, theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, đặc biệt là giá năng lượng; điều hành linh hoạt, hiệu quả các chính sách giá, đảm bảo ổn định thị trường, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung, nhất là xăng dầu.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính tháng 4/2026. Ảnh: Thanh Hằng

Thứ ba, triển khai mạnh mẽ chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, nhằm giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng và huy động hiệu quả nguồn lực cho nền kinh tế.

Thứ tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Thứ năm, tập trung hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các dự án luật, nghị quyết trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2026; tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số.

Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo quy định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, toàn ngành Tài chính cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện. Theo Bộ trưởng, tăng trưởng cao không đến từ những điều kiện thuận lợi sẵn có, mà phải được tạo nên bởi tinh thần chủ động, nỗ lực không ngừng và sự đồng lòng của cả hệ thống.

Tại hội nghị hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4/2026, diễn ra ngày 3/4/2026, Ban thường vụ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng III. Ảnh: Trần Nam