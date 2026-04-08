Ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 6 Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Thanh

Theo Nghị quyết, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973, quê tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, XVI; có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ, Cao cấp lý luận chính trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Đức Thanh

Trước khi được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Thắng đã trải qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và quản lý nhà nước. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính.