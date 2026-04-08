Ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ
Sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 6 Phó Thủ tướng Chính phủ.
|Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Thanh
Theo Nghị quyết, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973, quê tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, XVI; có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ, Cao cấp lý luận chính trị.
|Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Đức Thanh
Trước khi được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Thắng đã trải qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và quản lý nhà nước. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
TÓM TẮT TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN THẮNG
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973.
Ngày vào Đảng: 19/05/2003
Quê quán: Phường Từ Liêm, TP Hà Nội
Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV
Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ; Đại học kinh tế chuyên ngành Tài chính-Tín dụng
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng 12/1996 - 12/2000: Cán bộ Phòng Kinh doanh đối ngoại, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh Ba Đình.
Từ tháng 1/2001 - 5/2003: Thư ký Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 6/2003 - 2/2006: Thư ký Tổng giám đốc, kiêm Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 3/2006 - 8/2008: Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 9/2008 - 12/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 1/2010 - 7/2010: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.
Từ tháng 7/2010 - 8/2010: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.
Từ tháng 8/2010 - 5/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh thành phố Hà Nội.
Từ tháng 6/2011 - 11/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 12/2011 - 5/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 5/2013 - 4/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 4/2014 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 5/2014 - 9/2014: Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 9/2014 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 1/2016 - 7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Từ tháng 7/2018 - 6/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Từ tháng 7/2019 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.
Từ tháng 10/2020 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII (1/2021), Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV (từ 12/2020), XV (đến 8/2024); Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.
Từ tháng 10/2022 - 11/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Từ tháng 11/2024 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 1/2025), Bộ trưởng Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (đến 2/2025).
Từ tháng 2/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội (từ 3/2025); Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.
Từ tháng 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa: XV, XVI (từ 3/2026).
Từ 8/4/2026: được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031.