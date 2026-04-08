Tài chính

Giải ngân đầu tư công cần thêm nỗ lực để bứt tốc

Vân Hà

10:45 | 08/04/2026
(TBTCO) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2026 đã có những tín hiệu tích cực khi cả tỷ lệ và giá trị tuyệt đối đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức thực hiện vẫn còn thấp so với yêu cầu, cho thấy áp lực giải ngân trong các quý tiếp theo là rất lớn, đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành của các bộ, ngành và địa phương.
Tiến độ có cải thiện, nhưng vẫn thấp so với yêu cầu

Theo số liệu tổng hợp, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 trong 3 tháng đầu năm đã có bước chuyển so với cùng kỳ. Cụ thể, đến hết ngày 31/3/2026, cả nước giải ngân đạt 110.288,1 tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (1.013.443,4 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân cao hơn 1,2 điểm phần trăm và tăng khoảng 29.981,4 tỷ đồng về số tuyệt đối.

Những con số trên cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ, đặc biệt trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với khối lượng vốn rất lớn. Tuy nhiên, nếu đặt trong tổng thể kế hoạch cả năm, mức giải ngân 11% vẫn còn thấp, chưa đáp ứng tiến độ kỳ vọng.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Đáng chú ý, sự chênh lệch trong giải ngân giữa các bộ, ngành, địa phương vẫn diễn ra khá rõ. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý I/2026, chỉ có 7 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung trở lên; trong khi 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương giải ngân dưới mức bình quân. Thậm chí, có tới 18 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân.

Thực tế tại các địa phương, dù đã có sự chủ động, song tiến độ giải ngân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tại Cao Bằng, trong quý I/2026, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 90,2 tỷ đồng, chỉ đạt 1,2% kế hoạch. Nếu tính trên số vốn đã giao chi tiết, tỷ lệ cũng chỉ đạt 3,2%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước cả về tỷ lệ và giá trị. Nguyên nhân chủ yếu do phần vốn ngân sách trung ương chưa được giao chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nhiều dự án trọng điểm có quy mô vốn lớn nhưng giải ngân chậm.

Tương tự, tại Đồng Tháp, tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 3/2026 đạt 592,6 tỷ đồng, tương đương 5,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều dự án khởi công mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, cùng với áp lực từ biến động giá vật liệu xây dựng.

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, dù tỷ lệ giải ngân đạt mức bình quân chung, nhưng tiến độ lại không đồng đều giữa các chủ đầu tư. Nhiều dự án chưa có khối lượng nghiệm thu do chưa hoàn tất thủ tục đấu thầu, trong khi một số dự án chuyển tiếp vẫn vướng mặt bằng, thiếu vật liệu nên chưa thể đẩy nhanh tiến độ.

Tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp trong quý I khi mới chỉ đạt khoảng 7,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nguyên nhân lớn nhất được tỉnh chỉ ra vẫn là “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng khiến nhiều dự án chưa thể triển khai thi công.

Bên cạnh những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, cũng có địa phương đã có tín hiệu tích cực hơn. Nổi bật là Hà Nội, hết quý I, thành phố đã giải ngân được trên 24 nghìn tỷ đồng, đạt 19,07% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 15,41% kế hoạch thành phố giao. Kết quả này cho thấy sự chủ động trong điều hành và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm của TP. Hà Nội.

Cần giải pháp mạnh và quyết liệt hơn trong các quý tới

Báo cáo của Bộ Tài chính đưa ra nhận diện khá rõ về những khó khăn chung trong công tác giải ngân từ đầu năm đến nay như: chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, biến động giá cả, năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế... Trong khi đó, năm 2026 là năm có áp lực giải ngân rất lớn khi quy mô vốn đầu tư công đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Do đó, để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Vì thế, phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý, phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án, đồng thời lấy kết quả giải ngân làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Triển khai hiệu quả các giải pháp để đầu tư công trở thành động lực cho phát triển

Theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế, trước bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như mong đợi, nếu không có những bước đi mạnh mẽ và thực chất hơn, nguy cơ chậm tiến độ giải ngân cả năm là hoàn toàn hiện hữu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Nhưng ngược lại, nếu tận dụng tốt dư địa và triển khai hiệu quả các giải pháp, đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, công tác phân bổ kế hoạch vốn cần được rà soát, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm đúng quy định, tránh tình trạng phân bổ vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện giải ngân. Đối với số vốn chưa phân bổ, cần sớm làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Một trong những giải pháp then chốt là tập trung tháo gỡ “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm có mặt bằng sạch để triển khai dự án. Đồng thời, cần chủ động kiểm soát nguồn cung, giá vật liệu xây dựng, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA, các dự án quan trọng quốc gia và công trình trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền cũng được xác định là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ giải ngân.

Về phía địa phương, nhiều nơi đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng tốc giải ngân trong các quý tiếp theo.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đến hết quý II/2026 giải ngân đạt tối thiểu 50%, quý III đạt 75% và cả năm đạt 100%. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tiếp tục chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đang dồn lực tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng. Tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, đấu thầu và thi công, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành để xử lý kịp thời các vướng mắc.

Còn tại Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng “vốn chờ công trình”, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án đã có mặt bằng.

Xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm.

Phát huy kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, Hà Nội tiếp tục chủ động đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, rút ngắn quy trình xử lý thủ tục và gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ giải ngân, tạo nền tảng cho việc tăng tốc trong các quý tiếp theo.

Có thể thấy, dù đã có những chuyển biến tích cực, song áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026 vẫn còn rất lớn. Theo Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn, góp phần vào tăng trưởng 2 con số, yếu tố quan trọng nhất chính là sự quyết liệt, chủ động và trách nhiệm cao của từng địa phương, từng chủ đầu tư cho công tác này.

Từ khóa:
giải ngân đầu tư công giải ngân vốn đầu tư công áp lực giải ngân đầu tư công

Bài liên quan

Tận dụng "thời điểm vàng", Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tận dụng "thời điểm vàng", Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Quảng Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm 7 dự án tồn đọng trong quý I/2026

Quảng Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm 7 dự án tồn đọng trong quý I/2026

Quảng Ninh đã giải ngân 1.220 tỷ đồng vốn đầu tư công

Quảng Ninh đã giải ngân 1.220 tỷ đồng vốn đầu tư công

Dành cho bạn

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Đọc thêm

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Bảo quản an toàn hàng dự trữ, xanh hóa vùng kho

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Bảo quản an toàn hàng dự trữ, xanh hóa vùng kho

(TBTCO) - Trong những tháng đầu năm 2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã kiểm tra toàn diện công tác quản lý, bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia và phong trào xây dựng vùng kho "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp", đồng thời phát động Tết trồng cây, từ đó nhân rộng hoạt động trồng cây xanh tại các điểm kho trong đơn vị.
Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

(TBTCO) - Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Miễn nhiều khoản phí giao thông vận tải hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng

Miễn nhiều khoản phí giao thông vận tải hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng

(TBTCO) - Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế.
Miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

Miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2026/TT-BTC quy định miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.
Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2026/TT-BTC quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.
Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

(TBTCO) - Với mục tiêu lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, Kho bạc Nhà nước vừa tăng tốc cải cách hành chính, vừa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Kỷ cương được siết chặt, quy trình được số hóa, qua đó Kho bạc Nhà nước đã bảo đảm xử lý thủ tục thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo nền tảng cho Kho bạc số vào năm 2030.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Chỉ tiêu chất lượng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Chỉ tiêu chất lượng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

(TBTCO) - Bảy điểm kho thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV được kiểm tra trong đợt kiểm tra mùa Xuân năm 2026 đều thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định của pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Hàng hóa được bảo quản an toàn, chất lượng ổn định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng