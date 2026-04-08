Thanh khoản thị trường duy trì tích cực giữa nhịp điều chỉnh trong tháng 3

11:41 | 08/04/2026
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường duy trì tích cực trong tháng 3, dù VN-Index giảm mạnh hơn 200 điểm, ghi nhận nhịp điều chỉnh sâu nhất kể từ tháng 9/2022.
Theo báo cáo chiến lược tháng 4 của Công ty Chứng khoán SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến điều chỉnh mạnh trong tháng 3/2026. VN-Index kết thúc tháng tại 1.674,49 điểm, giảm 205,84 điểm, tương đương 10,9% so với tháng trước.

Trong tháng, chỉ số có thời điểm chạm mức thấp nhất 1.591 điểm vào ngày 23/3, trước khi phục hồi trở lại khoảng 5,2% từ vùng đáy ngắn hạn. Đây là mức giảm sâu nhất của thị trường kể từ tháng 9/2022, qua đó kéo mức giảm của VN-Index trong quý I/2026 lên 7,7%.

Diễn biến của thị trường trong nước được đặt trong bối cảnh biến động chung của thị trường tài chính toàn cầu. Theo SSI Research, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang là yếu tố chính chi phối tâm lý nhà đầu tư, khiến xu hướng giao dịch chuyển sang trạng thái thận trọng. Lo ngại về lạm phát gia tăng cùng với triển vọng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đã tạo áp lực đáng kể lên các thị trường tài sản rủi ro, trong đó có chứng khoán. Giá dầu Brent trong tháng 3 có thời điểm tiệm cận 120 USD/thùng, tăng 43,3% so với tháng trước và tăng khoảng 70% so với đầu năm 2026, qua đó làm gia tăng áp lực lên môi trường vĩ mô.

Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ yếu tố bên ngoài, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức tương đối tích cực. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trong tháng 3 đạt khoảng 30,3 nghìn tỷ đồng mỗi phiên, tăng 6,7% so với tháng 2.

Tính chung quý I/2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 31,3 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 20,3% so với mức trung bình khoảng 26 nghìn tỷ đồng/phiên của năm 2025. Tuy vậy, áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng, với giá trị bán ròng trong tháng 3 lên tới khoảng 15,6 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến điều chỉnh trong tháng 3 diễn ra trên diện rộng, phản ánh sự đảo chiều sau giai đoạn phục hồi lan tỏa kéo dài từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026. Hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận mức giảm điểm đáng kể. Nhóm công nghệ thông tin giảm mạnh nhất với mức giảm 20%, tiếp đến là nhóm năng lượng giảm 17%, tiện ích giảm 14%, tiêu dùng không thiết yếu giảm 11% và nguyên vật liệu giảm 8%.

Đáng chú ý, năng lượng và tiện ích là hai nhóm ngành duy nhất tăng điểm trong tuần đầu tháng 3 nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá năng lượng, song sau đó cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh chung của thị trường. Tuy nhiên, từ vùng đáy ngày 23/3, xu hướng phục hồi đã xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó bất động sản là nhóm có diễn biến nổi bật. Tính từ đầu năm, nhóm năng lượng vẫn là ngành duy nhất duy trì tăng trưởng điểm số, với mức tăng khoảng 24%.

Ở góc độ doanh nghiệp, triển vọng kinh doanh năm 2026 tiếp tục được duy trì ở mức tích cực. Theo ghi nhận từ các kế hoạch được công bố, phần lớn doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng đều đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tương đối cao, dao động trong khoảng 10 - 30% so với năm trước. Đáng chú ý, ngay cả các doanh nghiệp thuộc nhóm dầu khí và phân bón, vốn thường xây dựng kế hoạch kinh doanh thận trọng, cũng đã điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận năm 2026 theo hướng cao hơn so với kế hoạch của năm 2025.

Về định giá, tính đến đầu tháng 4/2026, VN-Index đang giao dịch với mức P/E dự phóng khoảng 12,0 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 10 năm là khoảng 14,0 lần. Đồng thời, mức chiết khấu của thị trường Việt Nam so với các thị trường trong khu vực ASEAN cũng đang có xu hướng nới rộng. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup, bao gồm VIC, VHM và VRE, mức P/E của thị trường thậm chí giảm xuống khoảng 10,5 lần, qua đó hình thành vùng định giá tương đối hấp dẫn khi xét trên nền tảng cơ bản.

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng, trong các giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đây như năm 2020, 2022 và 2025, P/E dự phóng của thị trường đã có thời điểm giảm xuống vùng 9 - 10 lần. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn chịu áp lực và mặt bằng lãi suất có xu hướng gia tăng, khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đã vượt 8%, dư địa hỗ trợ từ yếu tố định giá có thể chưa thực sự rõ rệt.

Do đó, dù mặt bằng định giá hiện tại đã trở nên hấp dẫn hơn so với quá khứ và tương đối cạnh tranh trong khu vực, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn và có thể chưa được phản ánh đầy đủ vào diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường.

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

Dành cho bạn

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Đọc thêm

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

(TBTCO) - SHB chính thức được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap. Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế.
Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

(TBTCO) - Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 9/2026 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Tài chính Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
Chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI

Chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ ngày 21/9/2026, qua đó tạo nền tảng để tiến gần hơn tới mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI.
Dư địa còn lớn, thị trường vốn đón "cú hích" nâng hạng

Dư địa còn lớn, thị trường vốn đón "cú hích" nâng hạng

(TBTCO) - Với quy mô vốn hóa vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực thị trường vốn Việt Nam đang sở hữu dư địa tăng trưởng đáng kể. Trong bối cảnh đó, tiến trình nâng hạng thị trường cùng các cải cách về cơ chế, hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, thu hút dòng vốn và nâng tầm thị trường trong giai đoạn tới.
Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau cột mốc nâng hạng

Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau cột mốc nâng hạng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau khi được FTSE Russell nâng hạng, mở ra dư địa tăng trưởng trung hạn, song các yếu tố mùa vụ và áp lực lợi nhuận có thể khiến biến động ngắn hạn tiếp diễn.
Chứng khoán phái sinh hút dòng tiền giữa nhịp rung lắc mạnh của thị trường

Chứng khoán phái sinh hút dòng tiền giữa nhịp rung lắc mạnh của thị trường

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 3/2026 ghi nhận diễn biến sôi động, với thanh khoản tăng mạnh trong bối cảnh thị trường cơ sở trải qua nhịp điều chỉnh sâu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
MBS duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong quý I/2026

MBS duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong quý I/2026

(TBTCO) - Trong quý I/2026, MBS ghi nhận doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu từ cho vay margin và môi giới.
Chốt lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell: Chia 4 đợt, hoàn tất vào tháng 9/2027

Chốt lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell: Chia 4 đợt, hoàn tất vào tháng 9/2027

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ thực hiện qua 4 đợt. Trong khi đó, cổ phiếu Việt Nam sẽ được loại khỏi rổ chỉ số FTSE Frontier trong một đợt ngay kỳ rà soát hàng năm của FTSE Frontier vào tháng 9/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

