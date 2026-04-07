Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Giữ kỷ cương, không để gián đoạn dòng chảy ngân sách

Ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành và tổ chức triển khai đồng bộ các kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể đến từng đơn vị, gắn với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, qua đó hạn chế tình trạng chồng chéo, bị động trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, việc giải quyết thủ tục hành chính tại KBNN được thực hiện thống nhất theo các quy định mới tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Các quy trình nghiệp vụ được cập nhật kịp thời, bảo đảm việc xử lý hồ sơ không bị “đứt quãng”, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách.

Kho bạc Nhà nước đang tiếp tục đặt ra kế hoạch và lộ trình cải cách, hiện đại hóa cho từng giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Đức Thanh

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, gắn với việc đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, số lượng giao dịch trực tiếp được giảm bớt, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Song song với đó, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tiếp tục được duy trì và vận hành hiệu quả. Việc chuẩn hóa quy trình góp phần hạn chế sai sót, nâng cao tính thống nhất trong xử lý công việc trên toàn hệ thống.

Một điểm đáng chú ý là công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ hơn. Các thông tin về quy trình, thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết không chỉ được niêm yết tại trụ sở, mà còn được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của KBNN và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngân sách ngày càng cao, việc Kho bạc Nhà nước duy trì cải cách gắn với hiện đại hóa công nghệ thông tin không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, mà quan trọng hơn là hướng tới phục vụ tốt hơn các tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tiếp tục được duy trì thông suốt, bảo đảm mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, KBNN tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án có tính chất nền tảng, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu chuyển đổi số.

Trong đó, dự án "Xây dựng hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số" (VDBAS) đang được KBNN triển khai theo đúng lộ trình. Cụ thể, đơn vị đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến thẩm định, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin và gửi Bộ Công an thẩm định theo quy định.

Các bước tiếp theo như xin báo giá, lập tổng mức đầu tư, lựa chọn nhà thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được triển khai theo quy định tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với các dự án công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thường xuyên, KBNN đã chủ động triển khai ngay từ đầu năm. Theo đó, đã ký hợp đồng triển khai và giám sát đối với 3 dự án, các nhà thầu đã thực hiện nhập thiết bị trong quý I/2026 theo kế hoạch.

Đồng thời, dự án "Đầu tư hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước" đã được KBNN đăng tải hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 9/3/2026.

Trong khi đó, dự án "Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin cho một số ứng dụng của Kho bạc Nhà nước" đã hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Bảo đảm vận hành thông suốt trong điều kiện áp lực cao

Không chỉ triển khai các dự án mới, KBNN còn tập trung nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng hiện có để đáp ứng yêu cầu của các chính sách mới.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được nâng cấp phù hợp với các quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP và Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. Việc cải tiến biểu mẫu, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và tăng cường kết nối dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Niềm tin của khách hàng - thước đo chất lượng phục vụ Kho bạc Nhà nước không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. Qua các khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ trong những năm gần đây, đa số tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách và cá nhân đều thể hiện mức độ hài lòng cao với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng và tính minh bạch trong quy trình. Các kênh tiếp nhận phản ánh được duy trì hiệu quả, mọi ý kiến đều được Kho bạc Nhà nước tiếp thu, xử lý kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng vào hệ thống. Những nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ đã biến trải nghiệm của khách hàng trở nên thuận tiện hơn, tạo nền tảng vững chắc để Kho bạc Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi toàn bộ tài khoản dự toán sang cấu trúc mới gắn với mã địa bàn hành chính được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Nhờ đó, các đơn vị sử dụng ngân sách không phải đăng ký lại tài khoản, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động thanh toán được thực hiện liên tục, thông suốt theo quy định.

Cùng với đó, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án di chuyển Trung tâm dữ liệu, bảo đảm an toàn hệ thống và không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ.

Công tác hỗ trợ người dùng tiếp tục được duy trì ổn định, với 100% yêu cầu hỗ trợ được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Hoạt động giám sát các hệ thống ứng dụng quan trọng cũng được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ vững an toàn, an ninh thông tin…

Theo báo cáo của KBNN, trong quý I vừa qua, toàn hệ thống đã thực hiện hướng dẫn, thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định. Công tác thanh toán, chi trả được triển khai bám sát quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn, góp phần thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Những kết quả đạt được trong quý I/2026 cho thấy, khi kỷ cương được giữ vững, quy trình được chuẩn hóa và số hóa, thì chất lượng phục vụ cũng được cải thiện thực chất.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới đối với hệ thống KBNN không chỉ là “làm nhanh hơn”, mà là “làm tốt hơn” và “phục vụ tốt hơn”. Điều đó đòi hỏi cải cách phải đi vào chiều sâu, gắn với trách nhiệm thực thi của từng đơn vị, từng khâu nghiệp vụ.

Bám sát các mục tiêu này, KBNN đang tiếp tục đặt ra kế hoạch và lộ trình cải cách, hiện đại hóa cho từng giai đoạn tiếp theo. Khi hiệu quả phục vụ trở thành thước đo xuyên suốt, quá trình chuyển đổi sang Kho bạc số sẽ không chỉ là mục tiêu công nghệ, mà thực sự trở thành bước chuyển về chất trong hoạt động của toàn hệ thống, giúp KBNN phục vụ khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách ngày càng tốt hơn.