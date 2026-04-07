Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Vân Hà

10:02 | 07/04/2026
(TBTCO) - Với mục tiêu lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, Kho bạc Nhà nước vừa tăng tốc cải cách hành chính, vừa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Kỷ cương được siết chặt, quy trình được số hóa, qua đó Kho bạc Nhà nước đã bảo đảm xử lý thủ tục thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo nền tảng cho Kho bạc số vào năm 2030.
Giữ kỷ cương, không để gián đoạn dòng chảy ngân sách

Ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành và tổ chức triển khai đồng bộ các kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể đến từng đơn vị, gắn với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, qua đó hạn chế tình trạng chồng chéo, bị động trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, việc giải quyết thủ tục hành chính tại KBNN được thực hiện thống nhất theo các quy định mới tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Các quy trình nghiệp vụ được cập nhật kịp thời, bảo đảm việc xử lý hồ sơ không bị “đứt quãng”, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách.

Kho bạc Nhà nước đang tiếp tục đặt ra kế hoạch và lộ trình cải cách, hiện đại hóa cho từng giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Đức Thanh

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, gắn với việc đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, số lượng giao dịch trực tiếp được giảm bớt, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Song song với đó, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tiếp tục được duy trì và vận hành hiệu quả. Việc chuẩn hóa quy trình góp phần hạn chế sai sót, nâng cao tính thống nhất trong xử lý công việc trên toàn hệ thống.

Một điểm đáng chú ý là công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ hơn. Các thông tin về quy trình, thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết không chỉ được niêm yết tại trụ sở, mà còn được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của KBNN và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngân sách ngày càng cao, việc Kho bạc Nhà nước duy trì cải cách gắn với hiện đại hóa công nghệ thông tin không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, mà quan trọng hơn là hướng tới phục vụ tốt hơn các tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tiếp tục được duy trì thông suốt, bảo đảm mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, KBNN tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án có tính chất nền tảng, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu chuyển đổi số.

Trong đó, dự án "Xây dựng hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số" (VDBAS) đang được KBNN triển khai theo đúng lộ trình. Cụ thể, đơn vị đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến thẩm định, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin và gửi Bộ Công an thẩm định theo quy định.

Các bước tiếp theo như xin báo giá, lập tổng mức đầu tư, lựa chọn nhà thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được triển khai theo quy định tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với các dự án công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thường xuyên, KBNN đã chủ động triển khai ngay từ đầu năm. Theo đó, đã ký hợp đồng triển khai và giám sát đối với 3 dự án, các nhà thầu đã thực hiện nhập thiết bị trong quý I/2026 theo kế hoạch.

Đồng thời, dự án "Đầu tư hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước" đã được KBNN đăng tải hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 9/3/2026.

Trong khi đó, dự án "Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin cho một số ứng dụng của Kho bạc Nhà nước" đã hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Bảo đảm vận hành thông suốt trong điều kiện áp lực cao

Không chỉ triển khai các dự án mới, KBNN còn tập trung nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng hiện có để đáp ứng yêu cầu của các chính sách mới.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được nâng cấp phù hợp với các quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP và Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. Việc cải tiến biểu mẫu, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và tăng cường kết nối dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Niềm tin của khách hàng - thước đo chất lượng phục vụ

Kho bạc Nhà nước không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. Qua các khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ trong những năm gần đây, đa số tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách và cá nhân đều thể hiện mức độ hài lòng cao với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng và tính minh bạch trong quy trình. Các kênh tiếp nhận phản ánh được duy trì hiệu quả, mọi ý kiến đều được Kho bạc Nhà nước tiếp thu, xử lý kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng vào hệ thống.

Những nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ đã biến trải nghiệm của khách hàng trở nên thuận tiện hơn, tạo nền tảng vững chắc để Kho bạc Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi toàn bộ tài khoản dự toán sang cấu trúc mới gắn với mã địa bàn hành chính được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Nhờ đó, các đơn vị sử dụng ngân sách không phải đăng ký lại tài khoản, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động thanh toán được thực hiện liên tục, thông suốt theo quy định.

Cùng với đó, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án di chuyển Trung tâm dữ liệu, bảo đảm an toàn hệ thống và không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ.

Công tác hỗ trợ người dùng tiếp tục được duy trì ổn định, với 100% yêu cầu hỗ trợ được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Hoạt động giám sát các hệ thống ứng dụng quan trọng cũng được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ vững an toàn, an ninh thông tin…

Theo báo cáo của KBNN, trong quý I vừa qua, toàn hệ thống đã thực hiện hướng dẫn, thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định. Công tác thanh toán, chi trả được triển khai bám sát quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn, góp phần thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Những kết quả đạt được trong quý I/2026 cho thấy, khi kỷ cương được giữ vững, quy trình được chuẩn hóa và số hóa, thì chất lượng phục vụ cũng được cải thiện thực chất.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới đối với hệ thống KBNN không chỉ là “làm nhanh hơn”, mà là “làm tốt hơn” và “phục vụ tốt hơn”. Điều đó đòi hỏi cải cách phải đi vào chiều sâu, gắn với trách nhiệm thực thi của từng đơn vị, từng khâu nghiệp vụ.

Bám sát các mục tiêu này, KBNN đang tiếp tục đặt ra kế hoạch và lộ trình cải cách, hiện đại hóa cho từng giai đoạn tiếp theo. Khi hiệu quả phục vụ trở thành thước đo xuyên suốt, quá trình chuyển đổi sang Kho bạc số sẽ không chỉ là mục tiêu công nghệ, mà thực sự trở thành bước chuyển về chất trong hoạt động của toàn hệ thống, giúp KBNN phục vụ khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách ngày càng tốt hơn.

(TBTCO) - Bảy điểm kho thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV được kiểm tra trong đợt kiểm tra mùa Xuân năm 2026 đều thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định của pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Hàng hóa được bảo quản an toàn, chất lượng ổn định.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động từ các xung đột địa chính trị, nền kinh tế nội địa vẫn thể hiện sức chống chịu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng 2 con số, chặng đường phía trước đòi hỏi nỗ lực vượt bậc khi nhiều thách thức đang chờ đợi ở 3 quý cuối năm.
(TBTCO) - Ngày 6/4/2026, Đoàn cán bộ Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm trưởng đoàn đã đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào năm Phật lịch lần thứ 2569. Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat đón tiếp Thứ trưởng.
(TBTCO) - Quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực so với cùng kỳ, nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp so với yêu cầu. Nhiều "điểm nghẽn" kéo dài từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến nguồn vật liệu và thủ tục dự án tiếp tục là lực cản, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt tháo gỡ trong thời gian tới.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, kết thúc quý I/2026, thu ngân sách nhà nước ghi nhận những kết quả tích cực khi ước hoàn thành 32,4% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước bằng 16,8% dự toán, tăng 23,1% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, việc mở rộng dự trữ dầu thô không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn là "lá chắn" giúp nền kinh tế tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu.
(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm. Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
