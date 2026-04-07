Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 7/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 2 đồng lên 25.108 VND/USD so với phiên đầu tuần; cùng xu hướng, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tăng tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 23.852,6 - 26.363,4 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 27.050 - 27.100 VND/USD, tiếp đà giảm 250 đồng so với phiên đầu tuần.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng biến động trái chiều, biên độ điều chỉnh nhìn chung không lớn. Với tỷ giá USD/VND, Agribank, BIDV, Vietcombank, Techcombank đồng loạt giảm 1 đồng hai chiều, lần lượt còn 26.111 - 26.361 VND/USD; 26.141 - 26.361 VND/USD; 26.111 - 26.361 VND/USD và 26.140 - 26.361 VND/USD.

Trong khi đó, HSBC tăng 7 đồng hai chiều lên 26.186 - 26.361; Sacombank tăng 5 đồng chiều mua, giảm 1 đồng chiều bán, giao dịch quanh 26.225 - 26.361 VND/USD. Hầu hết các ngân hàng neo trần tỷ giá USD bán ra là 26.361 đồng.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 6/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Với tỷ giá EUR/VND, xu hướng giảm chiếm ưu thế, BIDV giảm 46 - 50 đồng còn 29.921 - 31.183 VND/EUR; Vietcombank giảm 56 - 59 đồng còn 29.549 - 31.107 VND/EUR; HSBC giảm mạnh 68 - 75 đồng còn 29.640 - 30.769 VND/EUR. Ngược lại, Techcombank tăng 35 đồng; Sacombank tăng 22 đồng hai chiều.

Đối với tỷ giá GBP/VND, biến động phân hóa rõ hơn, BIDV giảm 52 - 61 đồng còn 34.279 - 35.342 VND/GBP; Vietcombank giảm 77 - 80 đồng còn 33.868 - 35.306 VND/GBP. Trong khi đó, Sacombank và Techcombank tăng nhẹ.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện đi ngang tại 100,03 điểm, cho thấy USD tạm ổn định.

Trên thị trường ngoại hối, cặp tỷ giá USD/EUR tăng 0,03% lên 0,8666; tỷ giá USD/GBP tăng 0,01% lên 0,7556; tỷ giá USD/JPY tăng 0,05% lên 159,78; trong khi USD/CNY đi ngang tại 6,8826.

Mỹ, Iran cùng các bên trung gian khu vực đang đàm phán về một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày - bước đi có thể mở đường chấm dứt xung đột và giảm nguy cơ leo thang, bao gồm các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự của Iran và các đòn trả đũa nhằm vào cơ sở năng lượng, nước tại vùng Vịnh.

Kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng khiến sức hấp dẫn của USD với vai trò tài sản trú ẩn suy giảm, dù nền tảng vĩ mô vẫn phần nào hỗ trợ đồng bạc xanh nhờ giá dầu cao và lập trường thận trọng hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY giao dịch trầm lắng quanh 159,70 sau nhịp biến động mạnh đầu phiên; đồng Yên được hỗ trợ nhẹ khi USD suy yếu, đồng thời thị trường quay lại chú ý khả năng Nhật Bản can thiệp khi tỷ giá tiệm cận ngưỡng 160.

Trong khi đó, đồng EUR có thể được nâng đỡ bởi lập trường “diều hâu” hơn của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Thị trường hiện kỳ vọng 2 - 3 đợt tăng lãi suất trong năm 2026 do áp lực lạm phát từ giá năng lượng, đảo chiều so với dự báo trước đó là giữ nguyên lãi suất.

Ở phía Mỹ, biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 3 sẽ công bố vào thứ 4, giúp làm rõ cách Fed cân đối giữa lạm phát và tăng trưởng trong bối cảnh giá năng lượng leo thang. Tiếp đó, dữ liệu Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến tăng 0,4% theo tháng và 3% theo năm. Nếu lạm phát duy trì “nóng”, khả năng lãi suất cao kéo dài sẽ được củng cố, qua đó tạo lực đỡ cho USD./.