Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 6/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ 1 đồng so với phiên cuối tuần, xuống còn 25.106 VND/USD. Diễn biến này đồng pha với tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối, khi cũng ghi nhận điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên đầu tuần trong khoảng 23.850,7 - 26.361,3 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 27.350 - 27.400 VND/USD, giảm mạnh 130 đồng chiều mua và 120 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Trong phiên cuối tuần, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung đi ngang, dao động hẹp quanh vùng trần 26.362 VND/USD ở chiều bán ra. Mặt bằng giá khá ổn định giữa các ngân hàng lớn, trong khi biến động chỉ xuất hiện cục bộ như: Techcombank tăng nhẹ 5 đồng chiều mua vào; còn Sacombank và HSBC điều chỉnh giảm nhẹ ở chiều mua.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 3/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Ngược lại, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng mạnh và lan tỏa rộng. Nhiều ngân hàng tăng đáng kể ở cả hai chiều, nổi bật như: ACB tăng chiều mua vào 521 đồng, bán ra tăng 629 đồng; Sacombank tăng lần lượt 51 đồng và 56 đồng... Tuy nhiên, một số ngân hàng như Vietcombank và HSBC... điều chỉnh giảm.

Trong khi đó, tỷ giá GBP biến động trái chiều và phân hóa mạnh hơn. Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể như: Techcombank tăng 87 đồng chiều mua và 105 đồng chiều bán. Chiều ngược lại, Vietcombank và HSBC... giảm sâu; trong đó, Vietcombank giảm tới 218 - 228 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện đi ngang quanh 100,03 điểm, cho thấy sức mạnh đồng USD tạm thời ổn định sau các nhịp biến động gần đây, phản ánh trạng thái “chờ đợi” của thị trường trước các yếu tố vĩ mô mới về chỉ số lạm phát, định hướng điều hành chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và biến động địa chính trị.

Trong rổ tiền tệ, USD tăng nhẹ so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Với tỷ giá USD/EUR tăng 0,07% lên 0,8689, cho thấy đồng euro suy yếu nhẹ; với tỷ giá USD/GBP nhích 0,01% lên 0,758 biến động rất hẹp, phản ánh trạng thái cân bằng; với tỷ giá USD/JPY tăng 0,05% lên 159,67, tiếp tục duy trì vùng cao, cho thấy áp lực mất giá vẫn hiện hữu với đồng yên.