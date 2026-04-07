Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới. Cụ thể, các địa phương Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại Lâm Đồng. Cụ thể, giá heo tại Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh ổn định tại mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại Đồng Nai. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá cao nhất cả nước.

Ở chiều đi ngang, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh cùng giữ mức 68.000 đồng/kg. Vĩnh Long duy trì mức 67.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ ổn định tại mức 66.000 đồng/kg, trong khi An Giang tiếp tục đi ngang ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.