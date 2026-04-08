Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh hút dòng tiền giữa nhịp rung lắc mạnh của thị trường

Tùng Linh

09:00 | 08/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 3/2026 ghi nhận diễn biến sôi động, với thanh khoản tăng mạnh trong bối cảnh thị trường cơ sở trải qua nhịp điều chỉnh sâu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Hai tuần đầu tháng, chỉ số chịu áp lực điều chỉnh từ vùng 1.900 điểm xuống quanh 1.650 điểm. Sau nhịp hồi phục nhẹ lên vùng 1.740 điểm, thị trường tiếp tục lao dốc về mức 1.586 điểm trong phiên 23/3 trước khi bật tăng trở lại. VN30 giảm 11,25%, trong khi VNMID và VNSML lần lượt giảm 4,55% và giảm 6,24%. Một phần nguyên nhân đến từ việc nhóm vốn hoá vừa và đã có giai đoạn tích lũy kéo dài từ tháng 8-10/2025.

Trong tháng 3 vừa qua, VN-Index biến động mạnh. Kết thúc tháng, VN-Index đóng cửa ở 1.674,49 điểm, giảm 10,95% so với tháng 2/2026. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Chỉ số VN30 giảm 11,25% so với tháng trước. Mức giảm của cổ phiếu vốn hoá lớn mạnh hơn đáng kể so với nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ.

Thanh khoản trên thị trường cơ sở cũng cho thấy sự dịch chuyển của dòng tiền. Trong tháng 3/2026, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận giá trị giao dịch bình quân 16.242 tỷ đồng/phiên, giảm 3,62% so với tháng trước. Tỷ trọng giao dịch của nhóm VN30 tiếp tục thu hẹp, giảm về 53,7%, thấp hơn đáng kể so với mức đột biến 61,2% của tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh thị trường cơ sở biến động mạnh, dòng tiền có xu hướng tìm đến thị trường chứng khoán phái sinh. Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thị trường chứng khoán phái sinh tháng 3 ghi nhận thanh khoản tăng mạnh. Riêng sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30, khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 303.269 hợp đồng, tăng 33,08% so với tháng trước. Phiên 10/3 là ngày giao dịch sôi động nhất tháng với 404.043 hợp đồng được sang tay.

Dù khối lượng tăng mạnh, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 22%, xuống còn 56.396 tỷ đồng, chủ yếu do chỉ số cơ sở giảm trong kỳ.

Ảnh minh họa.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) cũng cho thấy dòng tiền duy trì mạnh trên thị trường. Tính đến ngày 31/3/2026, OI đạt 37.185 hợp đồng, tăng 16,33% so với cuối tháng trước. Mức OI cao nhất tháng được ghi nhận trong phiên 10/3 với 46.672 hợp đồng, phản ánh nhu cầu mở vị thế gia tăng mạnh trong giai đoạn biến động.

Ở sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN100, giao dịch cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 129 hợp đồng/phiên, tăng 39,41%, trong khi giá trị giao dịch bình quân đạt 22,95 tỷ đồng, tăng 30,9% so với tháng trước. OI tại cuối tháng đạt 67 hợp đồng.

Giao dịch hợp đồng tương lai VN30 trong tháng 3/2026 - Nguồn: HNX

Trong khi đó, các hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm không phát sinh giao dịch trong tháng, với OI duy trì ở mức 0.

Về cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán trên thị trường phái sinh có xu hướng giảm nhẹ, khi tỷ trọng giảm từ 2,05% trong tháng 2 xuống còn 1,64% trong tháng 3. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài gia tăng sự hiện diện. Tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của khối ngoại đạt 4,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, nhích nhẹ so với mức 4,1% của tháng trước./.

Bài liên quan

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

Thanh khoản thị trường duy trì tích cực giữa nhịp điều chỉnh trong tháng 3

Thanh khoản thị trường duy trì tích cực giữa nhịp điều chỉnh trong tháng 3

Dành cho bạn

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Đọc thêm

Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

(TBTCO) - Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 9/2026 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Tài chính Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
Chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI

Chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ ngày 21/9/2026, qua đó tạo nền tảng để tiến gần hơn tới mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI.
Dư địa còn lớn, thị trường vốn đón "cú hích" nâng hạng

Dư địa còn lớn, thị trường vốn đón "cú hích" nâng hạng

(TBTCO) - Với quy mô vốn hóa vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực thị trường vốn Việt Nam đang sở hữu dư địa tăng trưởng đáng kể. Trong bối cảnh đó, tiến trình nâng hạng thị trường cùng các cải cách về cơ chế, hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, thu hút dòng vốn và nâng tầm thị trường trong giai đoạn tới.
Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau cột mốc nâng hạng

Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau cột mốc nâng hạng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau khi được FTSE Russell nâng hạng, mở ra dư địa tăng trưởng trung hạn, song các yếu tố mùa vụ và áp lực lợi nhuận có thể khiến biến động ngắn hạn tiếp diễn.
MBS duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong quý I/2026

MBS duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong quý I/2026

(TBTCO) - Trong quý I/2026, MBS ghi nhận doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu từ cho vay margin và môi giới.
Chốt lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell: Chia 4 đợt, hoàn tất vào tháng 9/2027

Chốt lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell: Chia 4 đợt, hoàn tất vào tháng 9/2027

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ thực hiện qua 4 đợt. Trong khi đó, cổ phiếu Việt Nam sẽ được loại khỏi rổ chỉ số FTSE Frontier trong một đợt ngay kỳ rà soát hàng năm của FTSE Frontier vào tháng 9/2026.
Lãi suất và tỷ giá trở thành biến số chi phối thị trường

Lãi suất và tỷ giá trở thành biến số chi phối thị trường

(TBTCO) - Giá dầu tăng mạnh gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất, qua đó tác động trực tiếp đến dòng tiền và xu hướng thị trường tài chính.
FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026

FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026

(TBTCO) - Ngày 8/4/2026 (vào lúc 3 giờ 00 theo giờ Hà Nội) – FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

