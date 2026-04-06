Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng trong nước

Sáng ngày 6/4, giá vàng tại các doanh nghiệp kinh doanh lớn cơ bản không ghi nhận biến động đáng kể, mặt bằng giao dịch duy trì ổn định so với phiên liền trước. Trên thị trường vàng miếng, các thương hiệu DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến trong khoảng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng. Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết quanh mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước đó.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 6/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, doanh nghiệp này tiếp tục duy trì mức giá ổn định, với giá mua vào khoảng 171,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 174,3 triệu đồng/lượng.

Cùng với đó, DOJI tiếp tục giao dịch quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên trước. PNJ cũng không điều chỉnh giá, duy trì trong khoảng 169,4 - 172,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ ổn định mặt bằng giá quanh 171 - 174 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu không ghi nhận biến động, với giá dao động quanh 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm mạnh gần 50 USD/ounce, lùi về mức 4.627 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì khoảng cách đáng kể so với giá trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến của thị trường vàng trong nước được dự báo sẽ bám sát xu hướng quốc tế, song mức độ biến động có thể lớn hơn. Trong bối cảnh chịu tác động đan xen từ chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị, giá vàng được nhận định có thể tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn.

Hiện, thị trường đang theo dõi sát các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy nhiên chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho thấy các vấn đề liên quan đến năng lượng sớm được tháo gỡ. Điều này góp phần gia tăng áp lực lên giá vàng và bạc, khi kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên kém chắc chắn hơn.

Trong môi trường lãi suất duy trì ở mức cao, vàng vốn là tài sản không mang lại lợi suất tiếp tục chịu bất lợi nhất định. Kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát từ ngày 28/2, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 13%, phản ánh áp lực điều chỉnh rõ nét trên thị trường.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, giới phân tích đánh giá rủi ro tăng và giảm của giá vàng hiện tương đối cân bằng, khi thị trường phản ứng nhanh với các thông tin chính trị, đặc biệt là những diễn biến liên quan đến Trung Đông. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm tích cực hơn, với tỷ lệ dự báo giá vàng đi lên chiếm ưu thế.

Về triển vọng, dù có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, vàng vẫn nhận được lực hỗ trợ từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Các yếu tố dài hạn như lạm phát, áp lực nợ công toàn cầu và bất ổn địa chính trị tiếp tục được xem là nền tảng nâng đỡ xu hướng của kim loại quý.