Ngân hàng - Bảo hiểm

Manulife Việt Nam chi trả hơn 9.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong năm 2025

11:14 | 08/04/2026
(TBTCO) - Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động vận hành và phát triển sản phẩm và dịch vụ.
aa
Manulife Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về quy mô vốn trong ngành bảo hiểm nhân thọ với vốn điều lệ 22.220 tỷ đồng.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.545 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả hoạt động cùng quản trị chi phí của doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, công ty vẫn duy trì được kết quả kinh doanh ổn định so với năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt hơn 156.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm trước. Song song với tăng trưởng tài sản, Manulife Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về quy mô vốn trong ngành bảo hiểm nhân thọ với vốn điều lệ 22.220 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2025, doanh nghiệp đã chi trả 9.060 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 15% so với năm trước, với gần 420.000 hồ sơ được xử lý, thời gian xử lý trung bình khoảng 3 ngày, đảm bảo tính kịp thời và minh bạch trong toàn bộ quy trình.

Đẩy mạnh minh bạch sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trong năm qua, Manulife Việt Nam tập trung rà soát và thiết kế lại danh mục sản phẩm theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Danh mục sản phẩm mới bao gồm Xanh Tương Lai (bảo hiểm liên kết đơn vị), Xanh Ước Mơ (bảo hiểm liên kết chung) và gần đây là Xanh Phú Quý (bảo hiểm liên kết đơn vị), cùng các sản phẩm bổ trợ đã được thị trường đón nhận tích cực. Kết quả này phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét đối với các giải pháp bảo vệ và tích lũy dài hạn.

Từ góc độ hiệu quả đầu tư, công ty vừa công bố báo cáo thường niên của các quỹ liên kết đơn vị và liên kết chung với kết quả khả quan. Cụ thể, quỹ liên kết chung đạt tỷ suất lợi nhuận 5,56%, trong khi các quỹ liên kết đơn vị ghi nhận mức lợi nhuận dao động từ 3,5% đến 27,5%.

Để hoàn thiện hành trình trải nghiệm khách hàng, công ty tiếp tục triển khai các sáng kiến số hóa và cải tiến dịch vụ. Hệ thống đo lường mức độ hài lòng theo thời gian thực (M-PS), chương trình khách hàng thân thiết Manulife Rewards, cùng với các kênh tương tác như Live Chat và ứng dụng Manulife Việt Nam giúp hành trình khách hàng trở nên thuận tiện và nhất quán hơn.

Ở khía cạnh con người, Manulife tiếp tục đầu tư vào đội ngũ tư vấn viên, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Trong năm 2025, hơn 1.000 tư vấn viên đã được đào tạo về kiến thức sức khỏe cộng đồng nhằm hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ sức khỏe ngày càng gia tăng.

Đồng thời, trong định hướng chuyển đổi số, doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), nhằm nâng cao chất lượng tư vấn và hiệu quả phục vụ khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh, Manulife Việt Nam còn triển khai các chương trình cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã triển khai chiến dịch “Chọn Xanh Cho Khỏe”, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 10.000 người dân, góp phần lan tỏa lối sống chủ động và nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng.

Tập đoàn Manulife duy trì tăng trưởng tích cực trên toàn cầu

Ở phạm vi toàn cầu, Manulife Financial Corporation tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Lợi nhuận cốt lõi đạt 7,5 tỷ đô la Canada. Doanh thu phí bảo hiểm quy năm (APE) tăng 14%, lợi nhuận cận biên từ hợp đồng bán mới (New Business CSM) tăng 28%, và giá trị khai thác mới (NBV) tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng tích cực này được thúc đẩy bởi khu vực châu Á và mảng Quản lý tài sản (Wealth & Asset Management), kết hợp với việc duy trì kỷ luật thực thi trên các thị trường trọng điểm. Đồng thời, tập đoàn đã mở rộng triển khai các giải pháp GenAI tại 9 thị trường nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của Manulife trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, minh bạch hóa sản phẩm và xây dựng tăng trưởng bền vững tại Việt Nam./.

Hồng Chi
Bài liên quan

Tái bảo hiểm VINARE phấn đấu nhiều chỉ tiêu tăng hai chữ số, lãi 560 tỷ đồng

Tái bảo hiểm VINARE phấn đấu nhiều chỉ tiêu tăng hai chữ số, lãi 560 tỷ đồng

F88 phấn đấu lãi hơn 1.100 tỷ đồng, kỳ vọng thu lớn từ chào bán cổ phiếu

F88 phấn đấu lãi hơn 1.100 tỷ đồng, kỳ vọng thu lớn từ chào bán cổ phiếu

SHS lên kế hoạch tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng

SHS lên kế hoạch tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Vững đà tăng trưởng, VietCredit tiếp tục mở rộng mảng vay tiêu dùng cá nhân

Vững đà tăng trưởng, VietCredit tiếp tục mở rộng mảng vay tiêu dùng cá nhân

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu tài chính cá nhân gia tăng và hành vi người dùng dịch chuyển mạnh sang môi trường số, VietCredit đẩy mạnh hệ sinh thái Tin Vay - giải pháp vay tiêu dùng cá nhân tích giúp người Việt tiếp cận khoản vay nhanh chóng và thuận tiện.
Những 'mảnh ghép' nào định hình câu chuyện tăng trưởng VPBankS năm 2026

Những 'mảnh ghép' nào định hình câu chuyện tăng trưởng VPBankS năm 2026

(TBTCO) - Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 6.450 tỷ đồng năm 2026, VPBankS đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới, nơi các cấu phần kinh doanh cốt lõi được định vị rõ ràng hơn. Trong bối cảnh đó, việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chính thức được nâng hạng kỳ vọng sẽ trở thành "lực đẩy" quan trọng.
Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

(TBTCO) - Sáng ngày 8/4, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng xuống 25.106 VND/USD; tỷ giá ngân hàng dao động trong biên độ 23.850,7 - 26.361,3 VND/USD, còn thị trường tự do đi ngang. Trên thị trường quốc tế, DXY giảm 0,88% xuống 98,98 điểm, mất mốc quan trọng 100 điểm sau khi thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn.
SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

(TBTCO) - Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.
Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

(TBTCO) - Sáng ngày 8/4, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn lùi về quanh vùng 169 - 172,5 triệu đồng/lượng.
Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu năm 2026 đạt doanh thu bảo hiểm gốc 6.200 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục nghiệp vụ theo hướng giảm dần phụ thuộc vào xe cơ giới. Doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng kênh phân phối, hợp tác với các đối tác chiến lược, phát triển bảo hiểm số, hướng tới lọt top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu.
Bảo hiểm BSH tái định vị theo hướng tinh gọn, lợi nhuận kỳ vọng tăng hơn 70%

Bảo hiểm BSH tái định vị theo hướng tinh gọn, lợi nhuận kỳ vọng tăng hơn 70%

Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch năm 2026 với phí bảo hiểm giữ lại đạt 1.326,3 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc còn 879 tỷ đồng, giảm 66% cùng kỳ. Dù quy mô thu hẹp, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng 73% lên 49 tỷ đồng, tiếp tục theo đuổi chiến lược tinh gọn, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận, phù hợp với chiến lược phát triển mới.
TPBank đạt chuẩn quốc tế ICXS2019 về trải nghiệm khách hàng

TPBank đạt chuẩn quốc tế ICXS2019 về trải nghiệm khách hàng

(TBTCO) - Mới đây, TPBank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cấp chứng chỉ International Customer Experience Standard 2019 (ICXS2019), đồng thời đạt bậc xếp hạng cao nhất "International Excellence". Kết quả này phản ánh hành trình chuyển đổi toàn diện của ngân hàng, nơi trải nghiệm khách hàng được đặt vào trung tâm trong mọi hoạt động vận hành.
Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

