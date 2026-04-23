Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng giá trị khoảng 618 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong bối cảnh VN-Index gặp khó khi tiếp tục tiệm cận vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm.

FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong phiên với giá trị 265,8 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11.399 tỷ đồng. Theo số liệu công bố, quý I/2026, FPT ghi nhận doanh thu 12.480 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 16,3% so với cùng kỳ đã điều chỉnh theo cùng phương pháp kế toán. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2.487 tỷ đồng, tăng 14,4%, EPS đạt 1.460 đồng/cổ phiếu, tăng 13,7%. Tuy nhiên, nếu so sánh với kết quả kinh doanh ghi nhận quý I/2025 khi hợp nhất FPT Telecom như công ty con, con số doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều giảm so với cùng kỳ.

Theo sau, có 5 cổ phiếu khác đều bị khối ngoại bán ròng thu về hơn 100 tỷ đồng. Bao gồm ACB (-176,4 tỷ đồng), VHM (-171,7 tỷ đồng), VCB (-148,6 tỷ đồng) và CTG (107 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cơ cấu danh mục khi các mã như VPB và BSR cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể.

Cổ phiếu ba ngân hàng có vốn Nhà nước đều tăng mạnh trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, 2/3 cổ phiếu nằm trong top bán ròng mạnh nhất phiên.

Top cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng phiên 23/4 -Nguồn: DStock

Giao dịch của khối ngoại cho thấy xu hướng chốt lời ngắn hạn gia tăng tại nhóm cổ phiếu lớn, đặc biệt là công nghệ và ngân hàng, trong khi dòng tiền giải ngân mới vẫn mang tính thăm dò. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại phân bổ rải rác và không tập trung vào một mã dẫn dắt.

PVT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị 72,4 tỷ đồng, tăng kịch biên độ gần 7%. Một số mã khác như VNM (54,5 tỷ đồng), DCM, HCM, IDC hay NVL cũng ghi nhận lực mua, nhưng quy mô tương đối khiêm tốn.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu trong top mua ròng lại có diễn biến giá kém tích cực như DCM, HCM hay IDC, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền ngoại khi thị trường tiến gần vùng đỉnh cũ.