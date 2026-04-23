Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Tùng Linh

20:31 | 23/04/2026
(TBTCO) - FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong phiên với giá trị 265,8 tỷ đồng, nâng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 11.399 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng giá trị khoảng 618 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong bối cảnh VN-Index gặp khó khi tiếp tục tiệm cận vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm.

FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong phiên với giá trị 265,8 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11.399 tỷ đồng. Theo số liệu công bố, quý I/2026, FPT ghi nhận doanh thu 12.480 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 16,3% so với cùng kỳ đã điều chỉnh theo cùng phương pháp kế toán. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2.487 tỷ đồng, tăng 14,4%, EPS đạt 1.460 đồng/cổ phiếu, tăng 13,7%. Tuy nhiên, nếu so sánh với kết quả kinh doanh ghi nhận quý I/2025 khi hợp nhất FPT Telecom như công ty con, con số doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều giảm so với cùng kỳ.

Theo sau, có 5 cổ phiếu khác đều bị khối ngoại bán ròng thu về hơn 100 tỷ đồng. Bao gồm ACB (-176,4 tỷ đồng), VHM (-171,7 tỷ đồng), VCB (-148,6 tỷ đồng) và CTG (107 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cơ cấu danh mục khi các mã như VPB và BSR cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể.

Cổ phiếu ba ngân hàng có vốn Nhà nước đều tăng mạnh trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, 2/3 cổ phiếu nằm trong top bán ròng mạnh nhất phiên.

Top cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng phiên 23/4 -Nguồn: DStock

Giao dịch của khối ngoại cho thấy xu hướng chốt lời ngắn hạn gia tăng tại nhóm cổ phiếu lớn, đặc biệt là công nghệ và ngân hàng, trong khi dòng tiền giải ngân mới vẫn mang tính thăm dò. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại phân bổ rải rác và không tập trung vào một mã dẫn dắt.

PVT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị 72,4 tỷ đồng, tăng kịch biên độ gần 7%. Một số mã khác như VNM (54,5 tỷ đồng), DCM, HCM, IDC hay NVL cũng ghi nhận lực mua, nhưng quy mô tương đối khiêm tốn.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu trong top mua ròng lại có diễn biến giá kém tích cực như DCM, HCM hay IDC, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền ngoại khi thị trường tiến gần vùng đỉnh cũ.

(TBTCO) - Theo VCBS, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026 trong bối cảnh nhu cầu phát hành còn lớn và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.
(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.
(TBTCO) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
(TBTCO) - Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp không chỉ mở ra kỳ vọng về dòng vốn ngoại, mà còn tạo động lực thúc đẩy nguồn cung hàng hóa mới chất lượng cao. Khi cả dòng tiền và hàng hóa cùng cải thiện, thị trường được kỳ vọng bước vào một chu kỳ phát triển mới với quy mô và chất lượng được nâng lên rõ rệt.
(TBTCO) - Năm 2026, SHB được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng 10,5%, dự kiến chia cổ tức 16% và nâng vốn điều lệ lên gần 59.000 tỷ đồng. Quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 4.660 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ đạt 632.800 tỷ đồng, tăng 2,15%, duy trì đà ổn định. SHB cũng lên kế hoạch hoàn tất pháp lý để khởi công trụ sở biểu tượng tại Lý Thường Kiệt đầu năm 2027.
(TBTCO) - Khối ngoại chưa hình thành xu hướng rõ ràng mà tiếp tục duy trì trạng thái cơ cấu lại danh mục với lực mua bán tương đối cân bằng. Trong đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND được tập trung mua ròng.
(TBTCO) - Sau khi VN30-Index giữ vững được sắc xanh, giao dịch hợp đồng tương lai sôi động, cao gấp rưỡi phiên hôm trước.
(TBTCO) - Sau 3 tháng đầu năm 2026, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm, với tăng trưởng đến từ nhiều mảng kinh doanh.
