Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê Arabica tăng gần 1% nhờ đồng Real Brazil mạnh lên. Ảnh minh họa

Giá cà phê Arabica phục hồi nhờ tỷ giá

Giá cà phê Arabica hôm nay phục hồi nhẹ sau chuỗi phiên giảm trước đó. Cụ thể, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 tăng 0,9% (2,65 US cent/pound), lên mức 298,05 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 1,04%, đạt 292,4 US cent/pound.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta không ghi nhận giao dịch mới do sàn London đóng cửa nghỉ lễ Phục Sinh, với mức giá gần nhất giữ ở 3.448 USD/tấn cho hợp đồng tháng 5/2026 và 3.346 USD/tấn cho tháng 7/2026.

Yếu tố chính hỗ trợ giá Arabica đến từ diễn biến tỷ giá, khi đồng Real Brazil tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần. Đồng nội tệ mạnh khiến nông dân Brazil hạn chế bán ra, qua đó góp phần nâng đỡ giá.

Theo dự báo của StoneX, thặng dư cà phê toàn cầu năm 2026 có thể đạt tới 10 triệu bao, cao hơn nhiều so với mức 1,8 triệu bao của năm 2025, mức cao nhất trong vòng 6 năm.

Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có biến động mới so với phiên trước. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg, phản ánh sự trầm lắng của thị trường khi thiếu tín hiệu từ sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, Đắk Nông vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 89.300 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh mốc 89.200 đồng/kg. Ở chiều thấp hơn, Lâm Đồng duy trì mức 88.700 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang kéo dài cho thấy tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn người mua trong bối cảnh thị trường thế giới chưa có xu hướng rõ ràng.

Giá tiêu giữ mặt bằng cao

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 138.000 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng 8/4 cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì ổn định so với ngày hôm trước. Cụ thể, giá tiêu dao động trong khoảng 138.000 - 139.000 đồng/kg, chưa ghi nhận biến động mới.

Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Theo sau, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) duy trì mức 138.500 đồng/kg còn Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường đang tạm thời cân bằng sau chuỗi biến động mạnh trước đó, trong bối cảnh nguồn cung nội địa không còn dồi dào như giai đoạn đầu vụ.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu nhìn chung không có nhiều biến động trong phiên giao dịch gần nhất. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 7.106 USD/tấn, giảm nhẹ 9 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì mức 6.150 USD/tấn; tiêu đen Malaysia giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Đáng chú ý, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ở mức thấp nhất trong nhóm các quốc gia sản xuất chính, dao động trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.362 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.900 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.