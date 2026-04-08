Đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp sáng tạo - động lực quan trọng của tăng trưởng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Một diễn đàn về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp tổ chức. Ảnh: NIC.

Mục tiêu của Chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội; đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững; đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực.

Đến năm 2030: Hình thành ít nhất 5 “kỳ lân”

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 5 triệu chủ thể kinh doanh, trong đó tối thiểu phát triển 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nội dung đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong chương trình đào tạo; 100% thủ tục hành chính thiết yếu về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số; 60% chủ thể kinh doanh sử dụng công cụ, nền tảng số trong kinh doanh; 40% chủ thể kinh doanh sử dụng dịch vụ nền tảng số dùng chung.

Cùng với đó, hình thành mạng lưới tối thiểu 300 không gian, trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế giới; chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm 45 quốc gia hàng đầu thế giới. Tối thiểu hình thành 5 “kỳ lân” - doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD.

Đến năm 2045: Lọt top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo

Chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2045, đạt tỷ lệ 10 người dân có một người khởi nghiệp, 35 người dân có một doanh nghiệp và khoảng 5.000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; tối thiểu có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp được định giá từ 100 triệu USD trở lên; thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt quy mô 10 tỷ USD.

Phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất dùng chung hỗ trợ khởi nghiệp

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, cùng với việc lan tỏa văn hóa khởi nghiệp sáng tạo, cần phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất dùng chung hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên công nghệ mới, công nghệ số, đổi mới sáng tạo; hình thành các không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng để hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức sự kiện kết nối, gọi vốn, đầu tư, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại địa phương; lựa chọn, đầu tư phát triển một số cụm đổi mới sáng tạo quốc gia và địa phương trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

Thí điểm đầu tư và vận hành mô hình khu thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, ưu tiên trong một số lĩnh vực tiềm năng, bao gồm tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, logistics… để thu hút tài năng khởi nghiệp và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm quốc tế.

Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho khởi nghiệp sáng tạo

Một nhóm nhiệm vụ rất quan trọng là tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý cho khởi nghiệp sáng tạo, như thí điểm cơ chế xử lý phá sản, xử lý nợ xấu theo thủ tục rút gọn, đặc thù dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để khuyến khích tái khởi nghiệp; hoàn thiện cơ chế chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thuận lợi, minh bạch; thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính mới như chứng khoán hóa, bảo lãnh, thế chấp tài sản vô hình, tài sản trí tuệ; thí điểm hình thành sàn giao dịch cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

Phát triển nguồn nhân lực, thị trường vốn

Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cần xây dựng hệ thống đào tạo chuyên sâu về STEM, STEAM, khởi nghiệp, quản lý công nghệ từ phổ thông đến đại học và sau đại học; xây dựng chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc…

Bên cạnh đó, hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm: hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật, pháp lý, tài chính; hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Về phát triển thị trường vốn và đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, sẽ triển khai thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ…; phát triển đa dạng các kênh đầu tư vốn cổ phần tư nhân, nền tảng gọi vốn cộng đồng, sàn giao dịch vốn cho khởi nghiệp sáng tạo; vận hành sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài ra, thí điểm chính sách thị thực khởi nghiệp số thu hút nhân lực công nghệ số tới làm việc ở Việt Nam; thí điểm chính sách miễn thị thực và nhập cảnh nhiều lần đối với các chuyên gia, cố vấn cho các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, cấp quốc gia; thí điểm chính sách miễn thủ tục xin giấy phép lao động đối với chuyên gia hỗ trợ, cố vấn tới làm việc tại trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam...