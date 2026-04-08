Chốt lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell: Chia 4 đợt, hoàn tất vào tháng 9/2027

Ngày 8/4/2026 (vào lúc 3 giờ 00 theo giờ Hà Nội) – FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026. Theo đó, kết quả rà soát giữa kỳ công bố của FTSE Russell đã chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời làm rõ quy trình loại bỏ khỏi nhóm thị trường cận biên và đưa cổ phiếu Việt Nam

Cụ thể, việc loại bỏ cổ phiếu Việt Nam khỏi rổ chỉ số FTSE Frontier sẽ được thực hiện trong một đợt duy nhất cùng với đợt xem xét hàng năm của chỉ số FTSE Frontier vào tháng 9/2026.

Trong khi đó, việc đưa Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ bắt đầu cùng với đợt xem xét giữa kỳ của FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) vào tháng 9/2026, có hiệu lực từ khi mở cửa giao dịch vào thứ Hai ngày 21/9/2026 và được thực hiện theo nhiều đợt. Báo cáo xem xét giữa kỳ của FTSE GEIS dự kiến công bố vào ngày 21/8/2026.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, phù hợp với điều kiện của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với thông lệ của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027 qua 4 đợt.

Lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell

Đợt đầu vào tháng 9/2026 sẽ bổ sung 10% tỷ trọng. Đến tháng 3/2027, tỷ trọng được nâng lên 30%, tiếp đó là 65% vào tháng 6/2027 và hoàn tất 100% vào kỳ tháng 9/2027. Cách tiếp cận này được đánh giá phù hợp với thông lệ quốc tế, từng áp dụng với nhiều thị trường trước đó, nhằm giúp dòng vốn đầu tư thụ động có thời gian phân bổ, đồng thời giảm áp lực biến động lên giá cổ phiếu.

Cùng với lộ trình nâng hạng, danh sách các cổ phiếu Việt Nam dự kiến đủ điều kiện tham gia vào các bộ chỉ số toàn cầu cũng dần được định hình. Dựa trên dữ liệu chốt ngày 31/12/2025, FTSE đã đưa danh sách 32 mã cổ phiếu dự kiến đủ điều kiện vào chỉ số FTSE Global All Cap.

Trong đó, nhóm vốn hóa lớn bao gồm cổ phiếu của 5 doanh nghiệp đầu ngành như HPG, VCB, BID, VHM và VIC. Ở nhóm vốn hóa vừa, các cổ phiếu như MSN, SAB, FPT và VNM .Trong khi đó, nhóm vốn hóa nhỏ ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đa ngành như SSI, DPM, KBC, HUT, EIB, DXG, KDH, VND, PDR, VJC, VRE, GEX…

Hơn 30 cổ phiếu dự kiến đủ điều kiện vào chỉ số FTSE Global All Cap, dựa trên dữ liệu chốt ngày 31/12/2025. Nguồn: FTSE

Kết quả đánh giá sơ bộ từ tháng 3/2026 cho thấy Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng để nâng hạng, đặc biệt là tiêu chí liên quan đến khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Theo FTSE Russell, việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC đã chính thức thiết lập khuôn khổ pháp lý đảm bảo khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu, đồng thời, cải thiện các quy định liên quan đến cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding).

Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu./.