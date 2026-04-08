Chứng khoán

FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026

Duy Thái

[email protected]
03:40 | 08/04/2026
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026 (vào lúc 3 giờ 00 theo giờ Hà Nội) – FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026.
aa

Thông báo của FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu; đồng thời, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10/2025.

Theo FTSE Russell, việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC đã chính thức thiết lập khuôn khổ pháp lý đảm bảo khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu, đồng thời, cải thiện các quy định liên quan đến cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding). Các cơ quan quản lý, công ty chứng khoán trong nước, công ty chứng khoán toàn cầu, ngân hàng lưu ký cùng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đã thống nhất mô hình triển khai thực hiện theo các cơ chế mới nêu trên.

FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ thứ Hai, ngày 21/9/2026.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, phù hợp với điều kiện của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với thông lệ của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra theo đúng kế hoạch là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành, nỗ lực của các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các thành viên thị trường và các tổ chức quốc tế.

Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu./.

Từ khóa:
ftse russell nâng hạng thị trường thị trường mới nổi lộ trình nâng hạng chứng khoán việt nam thị trường chứng khoán

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 41/2026/TT-BTC hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa. Thông tư được ban hành trên cơ sở Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, qua đó thiết lập các quy định cụ thể về kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế, góp phần định hình một thị trường minh bạch, có kiểm soát.
(TBTCO) - Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là cổ phiếu dòng chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng lại là nhóm cổ phiếu bị khối ngoại tập trung bán ròng.
(TBTCO) - Trong tuần tuần từ 30/3 - 3/4, thị trường không ghi nhận đợt phát hành mới trái phiếu nào.
(TBTCO) - Áp lực điều chỉnh mạnh về điểm số trong tháng 3/2026 diễn ra song song với sự gia tăng đáng kể của thanh khoản với hơn 1 tỷ cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Quy mô vốn hoá sàn HOSE hiện tương đương 61,28% GDP năm 2025.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì khi giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn đều cao hơn VN30-Index và VN100-Index nhưng thu hẹp so với hôm qua ở một số hợp đồng.
Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch năm 2026 với phí bảo hiểm giữ lại đạt 1.326,3 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc còn 879 tỷ đồng, giảm 66% cùng kỳ. Dù quy mô thu hẹp, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng 73% lên 49 tỷ đồng, tiếp tục theo đuổi chiến lược tinh gọn, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận, phù hợp với chiến lược phát triển mới.
(TBTCO) - PVOIL đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 150.700 tỷ đồng, gần tương đương năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.
(TBTCO) - Việc xây dựng Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon được kỳ vọng sẽ hoàn thiện “mảnh ghép” quan trọng trong khung pháp lý cho thị trường các-bon tại Việt Nam. Không chỉ bảo đảm tính minh bạch và kỷ luật, đây còn là nền tảng để thị trường vận hành hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +5.02
08/04 | +5.02 (6,616.85 +5.02 (+0.08%))
DJI -85.42
08/04 | -85.42 (46,584.46 -85.42 (-0.18%))
IXIC +21.51
08/04 | +21.51 (22,017.85 +21.51 (+0.10%))
NYA -5.09
08/04 | -5.09 (22,249.62 -5.09 (-0.02%))
XAX +115.68
08/04 | +115.68 (8,953.37 +115.68 (+1.31%))
BUK100P -7.15
08/04 | -7.15 (1,030.61 -7.15 (-0.69%))
RUT +4.30
08/04 | +4.30 (2,544.95 +4.30 (+0.17%))
VIX +1.61
08/04 | +1.61 (25.78 +1.61 (+6.66%))
FTSE -87.50
08/04 | -87.50 (10,348.79 -87.50 (-0.84%))
GDAXI -246.49
08/04 | -246.49 (22,921.59 -246.49 (-1.06%))
FCHI -53.65
08/04 | -53.65 (7,908.74 -53.65 (-0.67%))
STOXX50E -59.64
08/04 | -59.64 (5,633.22 -59.64 (-1.05%))
N100 -10.85
08/04 | -10.85 (1,757.37 -10.85 (-0.61%))
BFX -9.28
08/04 | -9.28 (5,207.16 -9.28 (-0.18%))
MOEX.ME -0.11
08/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -177.47
08/04 | -177.47 (25,116.53 -177.47 (-0.70%))
STI -14.39
08/04 | -14.39 (4,958.01 -14.39 (-0.29%))
AXJO +149.30
08/04 | +149.30 (8,728.80 +149.30 (+1.74%))
AORD +146.30
08/04 | +146.30 (8,921.20 +146.30 (+1.67%))
BSESN +509.73
08/04 | +509.73 (74,616.58 +509.73 (+0.69%))
JKSE -18.40
08/04 | -18.40 (6,971.03 -18.40 (-0.26%))
KLSE -3.97
08/04 | -3.97 (1,676.86 -3.97 (-0.24%))
NZ50 +19.68
08/04 | +19.68 (13,089.34 +19.68 (+0.15%))
KS11 +44.45
08/04 | +44.45 (5,494.78 +44.45 (+0.82%))
TWII +657.39
08/04 | +657.39 (33,229.82 +657.39 (+2.02%))
GSPTSE +55.55
08/04 | +55.55 (33,237.52 +55.55 (+0.17%))
BVSP +96.94
08/04 | +96.94 (188,258.91 +96.94 (+0.05%))
MXX -457.41
08/04 | -457.41 (68,529.22 -457.41 (-0.66%))
IPSA -176.69
08/04 | -176.69 (10,518.40 -176.69 (-1.65%))
MERV -33,618.25
08/04 | -33,618.25 (2,972,629.50 -33,618.25 (-1.12%))
TA125.TA +48.73
08/04 | +48.73 (4,156.65 +48.73 (+1.19%))
CASE30 -969.80
08/04 | -969.80 (46,681.80 -969.80 (-2.04%))
JN0U.JO -92.99
08/04 | -92.99 (6,804.66 -92.99 (-1.35%))
DX-Y.NYB -0.46
08/04 | -0.46 (99.52 -0.46 (-0.46%))
125904-USD-STRD -21.25
08/04 | -21.25 (2,597.25 -21.25 (-0.81%))
XDB +0.57
08/04 | +0.57 (132.91 +0.57 (+0.43%))
XDE +0.54
08/04 | +0.54 (115.97 +0.54 (+0.47%))
000001.SS +10.07
08/04 | +10.07 (3,890.16 +10.07 (+0.26%))
N225 +15.88
08/04 | +15.88 (53,429.56 +15.88 (+0.03%))
XDN +0.03
08/04 | +0.03 (62.64 +0.03 (+0.05%))
XDA +0.56
08/04 | +0.56 (69.74 +0.56 (+0.82%))