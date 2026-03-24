(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần mục tiêu nâng hạng. Việc chủ động mở "room" ngoại được kỳ vọng giúp cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời cũng là bước đi chiến lược để nâng chuẩn quản trị và gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Chủ động mở khóa "room ngoại"

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH - sàn HOSE) vừa chính thức thông báo nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu MCH trên hệ thống giao dịch sau khi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoàn thiện cập nhật từ ngày 20/3 sẽ tăng lên 100%, thay vì mức 50% trước đây.

Bước đi quan trọng này sẽ mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận của khối ngoại đối với cổ phiếu MCH. Tính đến thời điểm công bố, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp này mới đạt hơn 15%. Dư địa tăng trưởng còn rất lớn sau khi công ty lựa chọn rộng cửa đón dòng vốn nước ngoài, đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư.

Masan Consumer chính thức nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa lên 100%. Ảnh: Đức Thanh

Không chỉ ở khối doanh nghiệp sản xuất - tiêu dùng, câu chuyện "room ngoại" tại khối ngân hàng cũng đang ghi nhận sự thay đổi. Cuối năm 2025, LPBank đã thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 5% lên 30%. Theo lãnh đạo LPBank, đây là bước đi nhằm thu hút nguồn lực chất lượng cao về tài chính, công nghệ và quản trị, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính sách quy định chặt chẽ hơn về sở hữu nước ngoài. Nghị định số 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán) ban hành tháng 9/2025 đã bãi bỏ quy định đại hội đồng cổ đông, điều lệ công ty đại chúng được quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn mức quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.

Cùng đó, cơ quan quản lý cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục, yêu cầu công bố thông tin bằng tiếng Anh và chuẩn bị triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), tạo nền tảng thuận lợi hơn cho dòng vốn ngoại.

Đòn bẩy hút vốn và nâng chuẩn thị trường

Thực tế cho thấy, việc mở room ngoại không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà đang trở thành một công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Điển hình với trường hợp của Masan Consumer, việc nâng room ngoại lên 100% diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này vừa được bổ sung vào MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của VanEck Vietnam ETF - quỹ có quy mô danh mục khoảng 570 triệu USD.

Cùng với việc chuyển sàn niêm yết từ UPCoM sang HOSE từ cuối năm 2025, lọt vào rổ chỉ số của quỹ ETF ngoại lớn, việc mở room ngoại tạo nên sự cộng hưởng, kỳ vọng có thể giúp Masan Consumer cải thiện mạnh thanh khoản cổ phiếu và khả năng tiếp cận dòng vốn của doanh nghiệp này.

Tháo gỡ rào cản, tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư Phát biểu tại Hội nghị Phát triển thị trường chứng khoán năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ các rào cản đối với nhà đầu tư, giải quyết các vấn đề liên quan đến quy chuẩn báo cáo tài chính, thoái vốn nhà nước. Trong đó, một trong các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp lý minh bạch, đồng bộ theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao chuẩn mực quản trị công ty đại chúng và minh bạch thông tin, đặc biệt là việc sớm áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Với việc thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng, những cổ phiếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về thanh khoản, minh bạch và tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc thu hút dòng tiền quốc tế.

Chia sẻ tại Hội nghị Phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 với chủ đề “Phát triển thị trường chứng khoán - góp phần tăng trưởng kinh tế” tổ chức ngày 20/3/2026, bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc SSI Asset Management cho biết, các quỹ toàn cầu đang tích cực hoàn tất quy trình mở tài khoản tại Việt Nam để đón đầu cơ hội nâng hạng. Bà Ngọc Anh dự báo, dòng vốn ngoại có thể tăng mạnh và đa dạng hơn từ nửa cuối năm nay tới năm 2027.

Từ thực tế huy động vốn, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chia sẻ: "TCBS đã tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài rất nhiều. Họ vô cùng quan tâm đến thị trường Việt Nam, nhờ sức hút đến từ nền tảng kinh tế ổn định, dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng cao" - bà Hiền cho hay.

Ngoài ra, một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất đối với room ngoại hiện nay đến từ việc doanh nghiệp đăng ký quá nhiều ngành nghề kinh doanh. Đây cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp vướng vào các lĩnh vực hạn chế sở hữu nước ngoài, dù trên thực tế không hoạt động trong các ngành đó.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh, doanh nghiệp cần chủ động “cắt tỉa” danh mục ngành nghề, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản trị để tạo dư địa thu hút vốn ngoại dài hạn.

Có thể thấy, việc mở room đón dòng vốn ngoại góp phần nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp trước những yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin, quản trị rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh những thay đổi chính sách, sự chủ động của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng quản trị sẽ đóng vai trò quyết định. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gia tăng, những doanh nghiệp đi trước trong việc “mở cửa” và chuẩn hóa hoạt động sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua thu hút dòng tiền dài hạn.