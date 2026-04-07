Chứng khoán

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Thanh Thủy

21:07 | 07/04/2026
(TBTCO) - Theo chuyên gia chiến lược đầu tư tại SSI Research, xác suất Việt Nam vượt qua kỳ rà soát của FTSE Russell lần này rất cao, sau khi các tiêu chí quan trọng đã được hoàn thiện.
Xác suất vượt qua kỳ rà soát của FTSE Russell lên tới 99%

Rạng sáng mai 8/4, theo giờ Việt Nam, FTSE Russell sẽ công bố báo cáo phân loại thị trường, bao gồm kết quả rà soát nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Cách đây nửa năm, FTSE Russell đã thông báo nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp, với ngày hiệu lực dự kiến là Thứ Hai, ngày 21/9/2026, cùng với đợt rà soát giữa kỳ diễn ra vào tháng 3/2026.

Chia sẻ bên lề Hội nghị Tư duy mới trong đầu tư chứng khoán do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) và CTCP Chứng khoán SSI (SSI) tổ chức, ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu - chuyên gia chiến lược đầu tư tại SSI Research dự báo xác suất Việt Nam vượt qua kỳ rà soát lần này ở mức rất cao, lên tới khoảng 99%, sau khi các tiêu chí quan trọng đã được hoàn thiện, đặc biệt là những thay đổi về cơ chế giao dịch và tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng nhấn mạnh, khác với các giai đoạn trước khi thông tin nâng hạng còn mang yếu tố bất ngờ, thị trường hiện tại đã phần nào phản ánh trước kỳ vọng này. Lần rà soát này mang tính chất “xác nhận” nhiều hơn, khác với trước đây câu chuyện nâng hạng ở các kỳ đánh giá trước.

Điểm đáng chú ý trong kỳ rà soát lần này còn là câu hỏi về lộ trình giải ngân dòng tiền từ các quỹ ETF. Theo ông Hiếu, quá trình cơ cấu danh mục của các quỹ ETF được dự báo sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn.

Đầu tiên, việc loại cổ phiếu Việt Nam khỏi rổ thị trường cận biên, nhiều khả năng chỉ thực hiện một lần. Trong khi đó, ở chiều mua vào, khi các cổ phiếu Việt Nam gia nhập rổ thị trường mới nổi, dòng vốn ETF được dự báo phân bổ theo nhiều đợt.

"Chúng tôi ước tính tổng dòng vốn thụ động đạt khoảng 1,67 tỷ USD thông qua giao dịch của khoảng 6 quỹ ETF lớn toàn cầu sẽ được giải ngân theo lộ trình phân kỳ thay vì một lần, nhiều khả năng trải dài trong 3 đến 5 quý - tương tự như trường hợp nâng hạng của Arab Saudi năm 2019. Cách tiếp cận theo từng giai đoạn này sẽ giúp giảm thiểu biến động thị trường và hỗ trợ quá trình hình thành giá một cách hiệu quả hơn" - các chuyên gia từ SSI Research dự báo trong báo cáo công bố gần đây.

Vị thế mới với dòng vốn chủ động

Việc bước chân vào nhóm thị trường mới nổi không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng vốn thụ động. Quan trọng hơn, theo ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, việc được nâng hạng sẽ thay đổi cách nhìn và mức độ quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi được xếp cùng nhóm với các thị trường lớn trong khu vực, Việt Nam có cơ hội tiếp cận dòng vốn chủ động quy mô lớn. Nhất là khi nhiều nhóm nhà đầu tư trước đây bị hạn chế bởi các quy định không đầu tư vào thị trường cận biên.

Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện nâng hạng, dòng vốn ngoại hiện vẫn chịu ảnh hưởng từ bối cảnh vĩ mô và địa chính trị toàn cầu. Thực tế cho thấy, trong những giai đoạn bất ổn, dòng tiền thường có xu hướng rút khỏi các thị trường có độ rủi ro cao hơn để tìm đến các tài sản an toàn như vàng, tiền tệ hoặc các thị trường lớn. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ trọng tại các thị trường có mức độ rủi ro và biến động cao hơn, trong đó có Việt Nam và một số thị trường Đông Nam Á, có thể bị thu hẹp.

Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu - chuyên gia chiến lược đầu tư tại SSI Research

Dù vậy, trong kịch bản cơ sở được nhiều tổ chức kỳ vọng, nếu các xung đột dần hạ nhiệt vào khoảng giữa năm này và môi trường vĩ mô toàn cầu ổn định trở lại, đặc biệt vào nửa cuối năm, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện.

Dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn. Thị trường có thể quay lại phản ánh các yếu tố nội tại của nền kinh tế, trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng vẫn được duy trì ở mức tích cực.

Theo đánh giá của ông Hiếu, quy mô dòng tiền quay lại có thể lớn hơn so với lượng vốn đã rút ra trong các năm gần đây. Kỳ vọng của thị trường có thể gắn với khả năng đảo chiều của dòng tiền khi các yếu tố bất định hiện tại được tháo gỡ.

Cùng đó, thị trường cũng đang chủ động chuẩn bị nguồn “hàng hoá” để đón dòng vốn mới. Những thay đổi gần đây, đặc biệt là việc rút ngắn thời gian từ IPO đến niêm yết, đã giúp gia tăng nguồn cung cổ phiếu chất lượng. Những trường hợp như TCX cho thấy khả năng thu hút dòng vốn ngoại ngay từ giai đoạn IPO. Đồng thời, cổ phiếu này cũng nhanh chóng được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế.

Trong thời gian tới, nhiều thương vụ IPO lớn trong các lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ và cả doanh nghiệp FDI được kỳ vọng sẽ tiếp tục bổ sung nguồn cung mới cho thị trường. Sự xuất hiện của các “hàng hoá” chất lượng cao không chỉ giúp đa dạng hóa lựa chọn cho nhà đầu tư, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hậu nâng hạng.

Thanh Thủy
Từ khóa:
dòng vốn etf nâng hạng thị trường nâng hạng thị trường chứng khoán mới nổi

Bài liên quan

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Nâng chất thị trường chứng khoán từ cải cách đồng bộ

Đón sóng nâng hạng, dòng vốn ngoại sẵn sàng quay lại thị trường chứng khoán Việt Nam

Dành cho bạn

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Đọc thêm

(TBTCO) - Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là cổ phiếu dòng chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng lại là nhóm cổ phiếu bị khối ngoại tập trung bán ròng.
(TBTCO) - Trong tuần tuần từ 30/3 - 3/4, thị trường không ghi nhận đợt phát hành mới trái phiếu nào.
(TBTCO) - Áp lực điều chỉnh mạnh về điểm số trong tháng 3/2026 diễn ra song song với sự gia tăng đáng kể của thanh khoản với hơn 1 tỷ cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Quy mô vốn hoá sàn HOSE hiện tương đương 61,28% GDP năm 2025.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì khi giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn đều cao hơn VN30-Index và VN100-Index nhưng thu hẹp so với hôm qua ở một số hợp đồng.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/4) ghi nhận diễn biến giằng co với thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Dù chịu áp lực điều chỉnh trong phần lớn thời gian giao dịch, lực cầu bất ngờ gia tăng cuối phiên đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.
Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch năm 2026 với phí bảo hiểm giữ lại đạt 1.326,3 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc còn 879 tỷ đồng, giảm 66% cùng kỳ. Dù quy mô thu hẹp, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng 73% lên 49 tỷ đồng, tiếp tục theo đuổi chiến lược tinh gọn, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận, phù hợp với chiến lược phát triển mới.
(TBTCO) - PVOIL đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 150.700 tỷ đồng, gần tương đương năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.
(TBTCO) - Việc xây dựng Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon được kỳ vọng sẽ hoàn thiện “mảnh ghép” quan trọng trong khung pháp lý cho thị trường các-bon tại Việt Nam. Không chỉ bảo đảm tính minh bạch và kỷ luật, đây còn là nền tảng để thị trường vận hành hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -22.57
08/04 | -22.57 (6,589.26 -22.57 (-0.34%))
DJI -170.22
08/04 | -170.22 (46,499.66 -170.22 (-0.36%))
IXIC -122.64
08/04 | -122.64 (21,873.70 -122.64 (-0.56%))
NYA -60.52
08/04 | -60.52 (22,194.20 -60.52 (-0.27%))
XAX +59.93
08/04 | +59.93 (8,897.62 +59.93 (+0.68%))
BUK100P -7.15
08/04 | -7.15 (1,030.61 -7.15 (-0.69%))
RUT -2.96
08/04 | -2.96 (2,537.68 -2.96 (-0.12%))
VIX +2.53
08/04 | +2.53 (26.70 +2.53 (+10.47%))
FTSE -87.50
08/04 | -87.50 (10,348.79 -87.50 (-0.84%))
GDAXI -246.49
08/04 | -246.49 (22,921.59 -246.49 (-1.06%))
FCHI -53.65
08/04 | -53.65 (7,908.74 -53.65 (-0.67%))
STOXX50E -59.64
08/04 | -59.64 (5,633.22 -59.64 (-1.05%))
N100 -10.85
08/04 | -10.85 (1,757.37 -10.85 (-0.61%))
BFX -9.28
08/04 | -9.28 (5,207.16 -9.28 (-0.18%))
MOEX.ME -0.11
08/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -177.47
08/04 | -177.47 (25,116.53 -177.47 (-0.70%))
STI -14.39
08/04 | -14.39 (4,958.01 -14.39 (-0.29%))
AXJO +149.30
08/04 | +149.30 (8,728.80 +149.30 (+1.74%))
AORD +146.30
08/04 | +146.30 (8,921.20 +146.30 (+1.67%))
BSESN +509.73
08/04 | +509.73 (74,616.58 +509.73 (+0.69%))
JKSE -18.40
08/04 | -18.40 (6,971.03 -18.40 (-0.26%))
KLSE -3.97
08/04 | -3.97 (1,676.86 -3.97 (-0.24%))
NZ50 +167.51
08/04 | +167.51 (13,069.66 +167.51 (+1.30%))
KS11 +44.45
08/04 | +44.45 (5,494.78 +44.45 (+0.82%))
TWII +657.39
08/04 | +657.39 (33,229.82 +657.39 (+2.02%))
GSPTSE -50.04
08/04 | -50.04 (33,131.93 -50.04 (-0.15%))
BVSP -789.98
08/04 | -789.98 (187,371.98 -789.98 (-0.42%))
MXX -234.81
08/04 | -234.81 (68,751.82 -234.81 (-0.34%))
IPSA -155.55
08/04 | -155.55 (10,539.54 -155.55 (-1.45%))
MERV -48,511.00
08/04 | -48,511.00 (2,957,736.75 -48,511.00 (-1.61%))
TA125.TA +48.73
08/04 | +48.73 (4,156.65 +48.73 (+1.19%))
CASE30 -969.80
08/04 | -969.80 (46,681.80 -969.80 (-2.04%))
JN0U.JO -92.99
08/04 | -92.99 (6,804.66 -92.99 (-1.35%))
DX-Y.NYB -0.17
08/04 | -0.17 (99.81 -0.17 (-0.17%))
125904-USD-STRD -18.15
08/04 | -18.15 (2,600.35 -18.15 (-0.69%))
XDB +0.33
08/04 | +0.33 (132.68 +0.33 (+0.25%))
XDE +0.38
08/04 | +0.38 (115.82 +0.38 (+0.33%))
000001.SS +10.07
08/04 | +10.07 (3,890.16 +10.07 (+0.26%))
N225 +15.88
08/04 | +15.88 (53,429.56 +15.88 (+0.03%))
XDN +0.01
08/04 | +0.01 (62.61 +0.01 (+0.01%))
XDA +0.38
08/04 | +0.38 (69.56 +0.38 (+0.55%))