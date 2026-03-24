Thuế - Hải quan

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

Văn Tuấn
20:13 | 24/03/2026
(TBTCO) - Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Diễn đàn thu hút được 50 ý tưởng đến từ các Thuế tỉnh, thành phố.
Chung tay xây dựng ngành thuế hiện đại

Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng phong trào thi đua “Tháng thanh niên năm 2026”, sáng ngày 24/3, Đoàn Thanh niên Cục Thuế tổ chức Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị trong toàn ngành Thuế.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, đây không chỉ là một hoạt động phong trào mà còn là diễn đàn trí tuệ, nơi hội tụ những ý tưởng mới, cách làm mới của lực lượng thanh niên - lực lượng nòng cốt trong tiến trình đổi mới và phát triển của ngành Thuế.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: Phương Thảo

Theo người đứng đầu ngành Thuế, trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn, vai trò của thanh niên càng trở nên quan trọng.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và cách làm bài bản của Đoàn Thanh niên Cục Thuế trong việc tổ chức phát động điễn đàn. Việc xây dựng được một sân chơi trí tuệ quy mô toàn ngành, thu hút được 50 ý tưởng từ các Thuế tỉnh, thành phố là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa và sức hút của chương trình.

“Đặc biệt, 6 ý tưởng tiêu biểu được lựa chọn trình bày tại diễn đàn đều bám sát thực tiễn quản lý, thể hiện tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ và có tính khả thi cao, có thể triển khai thí điểm và nhân rộng trong toàn ngành” - lãnh đạo Cục Thuế khẳng định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Thuế cũng biểu dương các đơn vị đã tích cực tham gia với sự đầu tư nghiêm túc, đồng thời đề nghị các đơn vị chưa thực sự quan tâm cần tăng cường chỉ đạo, coi đổi mới sáng tạo là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn hiện nay.

Từng bước vươn tầm quốc tế

Nêu định hướng cho Đoàn Thanh niên Cục Thuế trong thời gian tới, người đứng đầu ngành Thuế đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động phát hiện các “điểm nghẽn” trong thực tiễn công việc để đề xuất giải pháp cải tiến. Đồng thời, thanh niên cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt là kiến thức về công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, chuyển từ tư duy “làm đúng” sang “làm hiệu quả hơn”.

Theo đó, Cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị: Một là, Đoàn thanh niên Cục Thuế và Chi đoàn thuộc Thuế các tỉnh/thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, đổi mới trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nhận thức rõ: đổi mới, sáng tạo không phải là nhiệm vụ mang tính phong trào mà phải trở thành yêu cầu thường xuyên, gắn liền với từng vị trí việc làm.

Đại diện các ý tưởng xuất sắc đón nhận giấy khen của lãnh đạo Cục Thuế. Ảnh: Phương Thảo

Hai là, Thanh niên ngành Thuế cần tăng cường học tập, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy làm việc; cần chủ động trang bị kiến thức mới, đặc biệt là về công nghệ số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; đồng thời thay đổi tư duy từ “làm đúng quy trình” sang “làm hiệu quả hơn, thông minh hơn”.

Ba là, tập trung hoàn thiện và đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn. Các ý tưởng cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, có lộ trình thử nghiệm cụ thể. Cục Thuế sẽ nghiên cứu cơ chế để lựa chọn, hỗ trợ triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả; tránh tình trạng ý tưởng chỉ dừng lại ở mức đề xuất trên “bàn giấy” mà không được đưa vào triển khai thực chất.

Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn ngành, tạo động lực để đội ngũ cán bộ trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng ngành Thuế hiện đại, chuyên nghiệp, từng bước vươn tầm quốc tế.

Bốn là, tăng cường vai trò của lãnh đạo các cấp trong việc đồng hành với thanh niên. Lãnh đạo các đơn vị cần tạo môi trường cởi mở, khuyến khích sáng tạo, chấp nhận thử nghiệm và cả những rủi ro trong đổi mới; đồng thời có cơ chế ghi nhận, khen thưởng kịp thời đối với các sáng kiến có giá trị.

Năm là, gắn hoạt động sáng tạo với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu chuyển đổi số của ngành. Mọi ý tưởng cần hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và xây dựng ngành Thuế hiện đại, chuyên nghiệp.

Sáu là, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, tạo hệ sinh thái sáng tạo trong toàn ngành. Đoàn Thanh niên cần tiếp tục tổ chức nhiều diễn đàn, cuộc thi, chương trình ươm tạo ý tưởng; xây dựng kho dữ liệu về sáng kiến, giải pháp để chia sẻ, học tập lẫn nhau; tăng cường truyền thông, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả với mục tiêu tạo ra một môi trường mà ở đó mọi cán bộ, đặc biệt là thanh niên, đều có cơ hội và động lực để sáng tạo.

Tại diễn đàn, 6 đại diện của các ý tưởng xuất sắc nhất đã trình bày và nhận được những câu hỏi, nhận xét từ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thuế và đại diện Thuế các tỉnh, thành phố. Các ý tưởng này đều có những điểm chung rất đáng ghi nhận là bám sát thực tiễn quản lý thuế, xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong công việc hàng ngày; thể hiện rõ tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi số và có tính khả thi, có thể triển khai thí điểm và nhân rộng trong toàn ngành./.

(TBTCO) - Để bảo đảm công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của người nộp thuế năm 2025 được tổ chức triển khai thống nhất và kịp thời. Thuế tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ đa kênh nhằm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Sáng 24/3, Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách thuế, đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2026 cho khoảng 200 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn 11 xã, phường do đơn vị quản lý.
(TBTCO) - Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ tại công văn 2389/VPCP-V.I về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã yêu cầu toàn lực lượng kiểm soát tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, Hải quan khu vực XIV ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.466,27 triệu USD, tăng 47,84%, cùng với làn sóng doanh nghiệp quay lại. Đáng chú ý, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trở thành điểm nóng tăng trưởng với mức bứt phá vượt trội.
(TBTCO) - Với cách tiếp cận sát thực tế hơn, cùng sự đồng hành của các đơn vị cung cấp giải pháp số, Thuế TP. Hồ Chí Minh đang chuyển mạnh từ vận động sang hỗ trợ thực chất, lấy người nộp thuế làm trung tâm, nhằm giúp hộ kinh doanh tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
(TBTCO) - Từ ngày 23/3, hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái được điều chỉnh theo phương án phân luồng mới giữa khu vực cầu Bắc Luân I và cầu Bắc Luân II, thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành khẩn trương triển khai 6 nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính có phân định thẩm quyền cho cơ quan hải quan, nhằm siết kỷ cương thực thi và nâng hiệu quả kiểm soát vi phạm.
(TBTCO) - Từ 1/1/2026, thuế hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai, đánh dấu bước ngoặt về minh bạch, công bằng và thuận lợi hơn cho người dân.
