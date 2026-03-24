50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

Chung tay xây dựng ngành thuế hiện đại

Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng phong trào thi đua “Tháng thanh niên năm 2026”, sáng ngày 24/3, Đoàn Thanh niên Cục Thuế tổ chức Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị trong toàn ngành Thuế.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, đây không chỉ là một hoạt động phong trào mà còn là diễn đàn trí tuệ, nơi hội tụ những ý tưởng mới, cách làm mới của lực lượng thanh niên - lực lượng nòng cốt trong tiến trình đổi mới và phát triển của ngành Thuế.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: Phương Thảo

Theo người đứng đầu ngành Thuế, trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn, vai trò của thanh niên càng trở nên quan trọng.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và cách làm bài bản của Đoàn Thanh niên Cục Thuế trong việc tổ chức phát động điễn đàn. Việc xây dựng được một sân chơi trí tuệ quy mô toàn ngành, thu hút được 50 ý tưởng từ các Thuế tỉnh, thành phố là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa và sức hút của chương trình.

“Đặc biệt, 6 ý tưởng tiêu biểu được lựa chọn trình bày tại diễn đàn đều bám sát thực tiễn quản lý, thể hiện tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ và có tính khả thi cao, có thể triển khai thí điểm và nhân rộng trong toàn ngành” - lãnh đạo Cục Thuế khẳng định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Thuế cũng biểu dương các đơn vị đã tích cực tham gia với sự đầu tư nghiêm túc, đồng thời đề nghị các đơn vị chưa thực sự quan tâm cần tăng cường chỉ đạo, coi đổi mới sáng tạo là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn hiện nay.

Từng bước vươn tầm quốc tế

Nêu định hướng cho Đoàn Thanh niên Cục Thuế trong thời gian tới, người đứng đầu ngành Thuế đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động phát hiện các “điểm nghẽn” trong thực tiễn công việc để đề xuất giải pháp cải tiến. Đồng thời, thanh niên cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt là kiến thức về công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, chuyển từ tư duy “làm đúng” sang “làm hiệu quả hơn”.

Theo đó, Cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị: Một là, Đoàn thanh niên Cục Thuế và Chi đoàn thuộc Thuế các tỉnh/thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, đổi mới trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nhận thức rõ: đổi mới, sáng tạo không phải là nhiệm vụ mang tính phong trào mà phải trở thành yêu cầu thường xuyên, gắn liền với từng vị trí việc làm.

Đại diện các ý tưởng xuất sắc đón nhận giấy khen của lãnh đạo Cục Thuế. Ảnh: Phương Thảo

Hai là, Thanh niên ngành Thuế cần tăng cường học tập, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy làm việc; cần chủ động trang bị kiến thức mới, đặc biệt là về công nghệ số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; đồng thời thay đổi tư duy từ “làm đúng quy trình” sang “làm hiệu quả hơn, thông minh hơn”.

Ba là, tập trung hoàn thiện và đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn. Các ý tưởng cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, có lộ trình thử nghiệm cụ thể. Cục Thuế sẽ nghiên cứu cơ chế để lựa chọn, hỗ trợ triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả; tránh tình trạng ý tưởng chỉ dừng lại ở mức đề xuất trên “bàn giấy” mà không được đưa vào triển khai thực chất.

Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn ngành, tạo động lực để đội ngũ cán bộ trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng ngành Thuế hiện đại, chuyên nghiệp, từng bước vươn tầm quốc tế.

Bốn là, tăng cường vai trò của lãnh đạo các cấp trong việc đồng hành với thanh niên. Lãnh đạo các đơn vị cần tạo môi trường cởi mở, khuyến khích sáng tạo, chấp nhận thử nghiệm và cả những rủi ro trong đổi mới; đồng thời có cơ chế ghi nhận, khen thưởng kịp thời đối với các sáng kiến có giá trị.

Năm là, gắn hoạt động sáng tạo với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu chuyển đổi số của ngành. Mọi ý tưởng cần hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và xây dựng ngành Thuế hiện đại, chuyên nghiệp.

Sáu là, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, tạo hệ sinh thái sáng tạo trong toàn ngành. Đoàn Thanh niên cần tiếp tục tổ chức nhiều diễn đàn, cuộc thi, chương trình ươm tạo ý tưởng; xây dựng kho dữ liệu về sáng kiến, giải pháp để chia sẻ, học tập lẫn nhau; tăng cường truyền thông, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả với mục tiêu tạo ra một môi trường mà ở đó mọi cán bộ, đặc biệt là thanh niên, đều có cơ hội và động lực để sáng tạo.

Tại diễn đàn, 6 đại diện của các ý tưởng xuất sắc nhất đã trình bày và nhận được những câu hỏi, nhận xét từ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thuế và đại diện Thuế các tỉnh, thành phố. Các ý tưởng này đều có những điểm chung rất đáng ghi nhận là bám sát thực tiễn quản lý thuế, xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong công việc hàng ngày; thể hiện rõ tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi số và có tính khả thi, có thể triển khai thí điểm và nhân rộng trong toàn ngành./.