Công nghiệp bán dẫn: Gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường

Chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược bán dẫn và Chương trình phát triển nguồn nhân lực, chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, giám sát, đo lường và đánh giá kết quả đầu ra; tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với công nghiệp bán dẫn; nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đầu tư cho ngành công nghiệp bán dẫn. Ảnh minh họa.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn…

Phấn đấu quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 23 tỷ USD

Năm 2026, Kế hoạch đặt mục tiêu thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, hình thành ít nhất 75 doanh nghiệp thiết kế, 1 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn của Việt Nam đi vào hoạt động và thu hút thêm 1 doanh nghiệp FDI đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn; phát triển ít nhất 2 sản phẩm bán dẫn chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực.

Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 23 tỷ USD, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt trên 10%; quy mô doanh thu công nghiệp điện tử tại Việt Nam đạt trên 200 tỷ USD, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt trên 10%. Nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 15.000 kỹ sư, cử nhân.

Về hoàn thiện thể chế, chính sách, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với luật, không để tồn đọng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển công nghiệp bán dẫn.

Thu hút đầu tư vào công nghiệp bán dẫn

Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 đối với từng lĩnh vực.

Cụ thể, về phát triển chip chuyên dụng, trong năm 2026, thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn; xây dựng dữ liệu doanh nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, doanh nghiệp nội địa có khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ lớn; thúc đẩy phát triển, sử dụng chip chuyên dụng; lựa chọn từ 3 trở lên dòng chip bán dẫn chiến lược và triển khai chương trình phát triển sản phẩm.

Triển khai đặt hàng tối thiểu 2 dòng chip chuyên dụng sử dụng cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đưa vào hoạt động hiệu quả của Trung tâm quốc gia sản xuất thử chip bán dẫn (MPW) thành “nền tảng quốc gia”; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở giáo dục, đào tạo đặt hàng sản xuất chip bán dẫn theo mô hình tập trung từ 1 - 2 đợt/năm.

Về phát triển công nghiệp điện tử, các bộ, ngành liên quan sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các thiết bị điện tử như thiết bị IoT, camera AI, UAV; thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI đó.

Về phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển các trung tâm dữ liệu, hệ thống siêu máy tính tại Việt Nam; ban hành Chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài; thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn. Bên cạnh đó, triển khai các chương trình đào tạo sau đại học trong lĩnh vực bán dẫn; hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn; hình thành Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.../.