Đầu tư

Công nghiệp bán dẫn: Gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường

Hà Phương

06:39 | 08/04/2026
(TBTCO) - Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa được ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-BCĐPTCNBD đặt mục tiêu tạo chuyển biến thực chất, thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường.
aa

Chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược bán dẫn và Chương trình phát triển nguồn nhân lực, chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, giám sát, đo lường và đánh giá kết quả đầu ra; tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với công nghiệp bán dẫn; nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đầu tư cho ngành công nghiệp bán dẫn. Ảnh minh họa.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn…

Phấn đấu quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 23 tỷ USD

Năm 2026, Kế hoạch đặt mục tiêu thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, hình thành ít nhất 75 doanh nghiệp thiết kế, 1 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn của Việt Nam đi vào hoạt động và thu hút thêm 1 doanh nghiệp FDI đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn; phát triển ít nhất 2 sản phẩm bán dẫn chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực.

Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 23 tỷ USD, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt trên 10%; quy mô doanh thu công nghiệp điện tử tại Việt Nam đạt trên 200 tỷ USD, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt trên 10%. Nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 15.000 kỹ sư, cử nhân.

Về hoàn thiện thể chế, chính sách, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với luật, không để tồn đọng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển công nghiệp bán dẫn.

Thu hút đầu tư vào công nghiệp bán dẫn

Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 đối với từng lĩnh vực.

Cụ thể, về phát triển chip chuyên dụng, trong năm 2026, thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn; xây dựng dữ liệu doanh nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, doanh nghiệp nội địa có khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ lớn; thúc đẩy phát triển, sử dụng chip chuyên dụng; lựa chọn từ 3 trở lên dòng chip bán dẫn chiến lược và triển khai chương trình phát triển sản phẩm.

Triển khai đặt hàng tối thiểu 2 dòng chip chuyên dụng sử dụng cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đưa vào hoạt động hiệu quả của Trung tâm quốc gia sản xuất thử chip bán dẫn (MPW) thành “nền tảng quốc gia”; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở giáo dục, đào tạo đặt hàng sản xuất chip bán dẫn theo mô hình tập trung từ 1 - 2 đợt/năm.

Về phát triển công nghiệp điện tử, các bộ, ngành liên quan sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các thiết bị điện tử như thiết bị IoT, camera AI, UAV; thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI đó.

Về phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển các trung tâm dữ liệu, hệ thống siêu máy tính tại Việt Nam; ban hành Chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài; thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn. Bên cạnh đó, triển khai các chương trình đào tạo sau đại học trong lĩnh vực bán dẫn; hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn; hình thành Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.../.

Hà Phương
Từ khóa:
công nghiệp bán dẫn doanh nghiệp công nghệ thương mại hóa nguồn nhân lực Kế hoạch hoạt động ban chỉ đạo quốc gia

Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

Hoàn thiện, triển khai hiệu quả chính sách ưu đãi với lĩnh vực bán dẫn

Doanh nghiệp công nghệ nối dài tăng trưởng lợi nhuận

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
Huế hợp tác với Tập đoàn Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - UBND thành phố Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) vừa hoàn tất ký kết hợp tác về thu hút đầu tư, phát triển đô thị và xây dựng hạ tầng đô thị.
Đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo

Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu hình thành 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

(TBTCO) - Tại hội thảo Giải pháp phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp và cơ chế đặc thù để phát triển Trung tâm.
Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

(TBTCO) - Ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động.
FDI vào Việt Nam tăng mạnh gần 43% trong quý I/2026

(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2026, với tổng vốn đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Công bố các thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 486/QĐ-BTC công bố các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ kể từ ngày 1/3/2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.
“Đánh thức” nguồn điện mặt trời mái nhà: Giảm chi phí, tăng tự chủ năng lượng

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nguy cơ thiếu điện cục bộ vào mùa khô ngày càng rõ nét, Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được xem là “cú hích” mạnh mẽ thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dân, doanh nghiệp, mô hình này còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững.
Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

