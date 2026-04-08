Thị trường

Ngày 8/4: Giá heo hơi thiếp lập đỉnh mới ở mức 69.000 đồng/kg

06:34 | 08/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (8/4) tăng tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi đang duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại miền Trung hôm nay tăng đến 2.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Cụ thể, giá heo tại các địa phương Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại Đắk Lắk và Lâm Đồng. Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 68.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh ổn định tại mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg. Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động tăng tại nhiều nơi. Cụ thể, giá heo tại An Giang tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg. Cà Mau tăng 1.000 đồng/kg, đạt 67.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, giá heo tại Đồng Nai vẫn ở mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh và Đồng Tháp cùng duy trì mức 68.000 đồng/kg. Vĩnh Long ổn định tại mức 67.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc tiếp tục ổn định. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã chạm và vượt mốc 68.000 đồng/kg, với mức cao nhất 69.000 đồng/kg xuất hiện tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là cà phê chịu áp lực bán mạnh thì nhiều mặt hàng nông sản khác cũng quay đầu điều chỉnh, theo đó giá ngô kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 176,8 USD/tấn khi nguồn cung dồi dào.
Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (8/4) duy trì xu hướng tăng, trong khi tại thị trường Thái Lan và Trung Quốc giá chững lại. Trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp lớn.
Giá lúa hôm nay (8/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động khi nguồn cung hạn chế sức mua vẫn chậm. Trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu tiếp đà tăng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Giá bạc hôm nay (8/4) giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.
(TBTCO) - Xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Với sự hoàn thiện của khung chính sách và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ.
(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với "áp lực kép" với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng 0,34% lên 428,7 USD/tấn. Trong khi đó, dầu đậu tương tăng mạnh 1,38%, đóng cửa tại 1.542,13 USD/tấn, thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử. Trái lại, hợp đồng ca cao giảm 0,31%, xuống còn 3.235 USD/tấn, duy trì quanh vùng giá thấp nhất trong vòng một năm.
(TBTCO) - Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất - logistics quan trọng. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng, yêu cầu về tuân thủ và xử lý chứng từ xuyên biên giới đang trở thành bài toán ngày càng phức tạp đối với doanh nghiệp.
