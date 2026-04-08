Ngày 8/4: Giá heo hơi thiếp lập đỉnh mới ở mức 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại miền Trung hôm nay tăng đến 2.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Cụ thể, giá heo tại các địa phương Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại Đắk Lắk và Lâm Đồng. Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 68.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh ổn định tại mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg. Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động tăng tại nhiều nơi. Cụ thể, giá heo tại An Giang tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg. Cà Mau tăng 1.000 đồng/kg, đạt 67.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, giá heo tại Đồng Nai vẫn ở mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh và Đồng Tháp cùng duy trì mức 68.000 đồng/kg. Vĩnh Long ổn định tại mức 67.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc tiếp tục ổn định. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã chạm và vượt mốc 68.000 đồng/kg, với mức cao nhất 69.000 đồng/kg xuất hiện tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh./.