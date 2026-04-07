Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Diệu Hoa

21:58 | 07/04/2026
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/4/2026 về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 729 ha. Tổng số tiền thu từ đấu giá ước đạt hơn 63.000 tỷ đồng.
aa

Theo Kế hoạch số 135, trong năm 2026, toàn thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng 728,97 ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 63.031,47 tỷ đồng.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;

Giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội;

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026. Ảnh minh họa

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. UBND cấp xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố trong việc xác định và đề xuất đăng ký các dự án, khu đất đưa ra đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Cũng theo Kế hoạch, các đơn vị được UBND thành phố giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước các cấp. Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng, phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội rà soát, đôn đốc và thực hiện thu hồi đúng, đủ, kịp thời vốn ứng; tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng cho các đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND Thành phố để chỉ đạo.

UBND các xã, phường thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch và chủ trương của thành phố.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiết kiệm, chống lãng phí

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu cũng đã ký ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 15/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định đầy đủ, cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, kết quả hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn thành phố.
Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Việt Nam sở hữu tiềm năng dài hạn phát triển trung tâm dữ liệu

(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển trung tâm dữ liệu, nhưng lại tạo nên tiềm năng dài hạn. Việt Nam hội tụ cả lợi thế về chi phí xây dựng tương đối cạnh tranh lẫn nhu cầu ngày càng tăng đến từ điện toán đám mây, các ứng dụng AI và nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng.
Bất động sản ít bị chi phối bởi các cú sốc ngắn hạn hơn vàng và chứng khoán

(TBTCO) - Ông Bạch Dương - Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn nhận định thời điểm hiện tại thuận lợi để người mua có sẵn dòng tiền tiếp cận các sản phẩm bất động sản tốt với mức giá hợp lý hơn.
Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi dòng vốn ngoại đóng vai trò quan trọng nhưng vận hành theo logic chặt chẽ hơn.
TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
