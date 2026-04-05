Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

Lê Quân

07:05 | 05/04/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng diện tích 8 lô đất đưa ra đấu giá là 13,87 ha. Trong đó, 3 lô có diện tích lớn nhất gồm: Lô 1.K7.2.DV (trước đây là Lô 7-1), diện tích 7,44 ha; Lô 1.K1.5.DV (trước đây là Lô 1-12) diện tích 3,20 ha; và Lô 1.K3.5.HH (trước đây là Lô 3-12), diện tích 1,01 ha.

Có 8 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được TP.Hồ Chí Minh đấu giá trong năm 2026 - Ảnh: Lê Toàn

Danh mục 42 khu đất còn lại có tổng diện tích 259,7 ha. Đáng chú ý, quy mô các khu đất có sự phân hóa lớn, trong đó lớn nhất là khu đất thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods tại phường Bến Cát với diện tích 234,2 ha.

Tiếp theo là khu đất thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tại phường Phước Thắng diện tích 4,04 ha và khu đất tại số 621 Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên diện tích 2,99 ha.

Ngoài các khu đất quy mô lớn, danh mục còn bao gồm nhiều khu đất diện tích trung bình từ 0,5 đến 2 ha và các lô nhà đất nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư hiện hữu.

Trong danh mục 50 khu đất đấu giá năm 2026, với diện tích đa dạng và trải rộng trên toàn địa bàn Thành phố sẽ tạo thêm dư địa thu hút nhà đầu tư, đồng thời bổ sung nguồn lực quan trọng cho ngân sách Thành phố trong thời gian tới./.

Từ khóa:
tp.hồ chí minh TP.Hồ Chí Minh,

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Trong năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.
Bước vào năm 2026 với nền tảng kinh tế vững chắc hơn và cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất dựa trên chi phí sang mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị.
Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

(TBTCO) - Ngày 1/4/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư tại địa phương.
45 triệu thửa đất chưa có dữ liệu: Áp lực hoàn thành trong 2026

(TBTCO) - Khoảng 45 triệu thửa đất trên cả nước vẫn chưa được đưa vào hệ thống dữ liệu, trong khi gần 37 triệu thửa khác cần tiếp tục làm sạch, cập nhật. Đây đang là “nút thắt” lớn nhất trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - nền tảng quan trọng cho quản lý nhà nước và chuyển đổi số.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

