TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng diện tích 8 lô đất đưa ra đấu giá là 13,87 ha. Trong đó, 3 lô có diện tích lớn nhất gồm: Lô 1.K7.2.DV (trước đây là Lô 7-1), diện tích 7,44 ha; Lô 1.K1.5.DV (trước đây là Lô 1-12) diện tích 3,20 ha; và Lô 1.K3.5.HH (trước đây là Lô 3-12), diện tích 1,01 ha.

Có 8 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được TP.Hồ Chí Minh đấu giá trong năm 2026 - Ảnh: Lê Toàn

Danh mục 42 khu đất còn lại có tổng diện tích 259,7 ha. Đáng chú ý, quy mô các khu đất có sự phân hóa lớn, trong đó lớn nhất là khu đất thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods tại phường Bến Cát với diện tích 234,2 ha.

Tiếp theo là khu đất thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tại phường Phước Thắng diện tích 4,04 ha và khu đất tại số 621 Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên diện tích 2,99 ha.

Ngoài các khu đất quy mô lớn, danh mục còn bao gồm nhiều khu đất diện tích trung bình từ 0,5 đến 2 ha và các lô nhà đất nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư hiện hữu.

Trong danh mục 50 khu đất đấu giá năm 2026, với diện tích đa dạng và trải rộng trên toàn địa bàn Thành phố sẽ tạo thêm dư địa thu hút nhà đầu tư, đồng thời bổ sung nguồn lực quan trọng cho ngân sách Thành phố trong thời gian tới./.